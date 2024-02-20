Подарки к праздникам: как обойтись без НДФЛ и взносов. Что из отчетов нужно сдать до 26 февраля. Делай красиво: хитрости Excel для бухгалтера. 🧐«Ночной бухгалтер» №1626

Завис сайт или напали хакеры: первые признаки настоящей DoS-атаки
В 2023 году в России было зафиксировано почти 400 тыс. DDoS-атак.
Эксперты предупреждают, что в 2024 году число нападений будет только расти. Для того, чтобы не стать жертвой атаки, нужно иметь прочную систему безопасности данных. Убедитесь, что вашей компании ничего не угрожает с помощью консультантов DAS Group.
Специалисты оценят уровень защищенности информационных систем, помогут выявить уязвимости и ввести механизмы защиты от внешних атак. А в случае нападения дадут рекомендации для быстрого восстановления и исправления ошибок.
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Праздники на носу
На 23 февраля и 8 марта во многих компаниях принято дарить пусть даже символичные подарки сотрудникам. Но для бухгалтера щедрость руководства всегда очередной геморрой, ведь надо все правильно оформить, чтобы не переплатить НДФЛ и взносы.
Главное правило — всегда лучше сделать договор дарения, чем обойтись без него. Всякие там ведомости и приказы руководителя — прекрасно, но договор, он надежнее.
Во-вторых, помните про ограничения, 4000 рублей — это лимит на все подарки в течение года, а не на стоимость одного подарка. Если вы в 2024 году уже подарили сотруднику на день рождения подарок на сумму 3000 рублей, а на 8 марта подарите на сумму 2000 рублей, то 1000 уже придется обложить НДФЛ и взносами.
Что сдать до 26 февраля
Можно, конечно, стеклотару или металлолом, меньше мусора и какая-то копеечка в карман. Но если вы— бухгалтер, то до 26 февраля вам нужно сдать отчетность, в зависимости от наличия работников и имущества — до 8 отчетов. Сверяйтесь со списком.
Как скопировать таблицу в Excel
Если точнее, то как сделать это красиво без искажений форматов и прочих неприятностей. Чемпион по лайкам и сохранению в избранное — наш любимый блогер Владислав Савушкин дает лайфхаки.
Кстати, чтобы вставить таблицу из Word в Excel корректно, лучше использовать сразу в ворде вставку таблицы в формате экселя.
Для тех, кто в IT
Если вам приходится иметь дело с технологиями, вы заняты в сфере разработки ПО или связаны с иной интеллектуальной собственностью, то вам обязательно нужно послушать, что говорит о защите авторских и смежных прав эксперт по правовому обеспечению бизнеса Марина Романовская.
Уже завтра, 20 февраля, на бесплатном вебинаре в 11.00 она поможет разобраться в том, как защитить свои права и инвестиции в интеллектуальные активы. Вебинар будет полезен руководителям и владельцам бизнеса, IT-специалистам, разработчикам, а также юристам и бухгалтерам, работающим в сфере айти.
10 пособий в сложных ситуациях
Сайт Госуслуг рассказал о пособиях, которые граждане могут оформить, если в их жизни возникла сложная ситуация. Например, пособие по безработице, выплаты при инвалидности или несчастном случае, при увольнении по сокращению и другие. Размеры таких пособий можно посмотреть здесь.
Почта России все еще рассчитывает на помощь маркетплейсов
В прошлом году мы писали, что маркетплейсы хотят обязать платить в пользу Почты России налог с оборота 0,5%. Представители бизнеса были возмущены таким подходом. Площадки предлагали альтернативные решения — использовать склады почты в нуждах маркетплейсов, передать ей часть доставок. В итоге все как-то забыли про эту инициативу, к тому же в конце 2023 года Михаил Мишустин тоже выступил против нее, да и ФАС не одобрил такого подхода, ведь новый налог ляжет в конечном счете на плечи потребителей — маркетплейсам придется повышать цены.
И все же Совет Федераций направил пакет документов по новому сбору в правительство. Ждем развития ситуации.
Тем бухгалтерам, которые думают — стоит ли идти вести учет к селлерам — самое время срочно обучаться работе с маркетплейсами. Если будет введен новый сбор, появятся и новые виды отчетов, с которыми продавцы разбираться точно не захотят. А вы уже будете во всеоружии и готовы помочь. Кроме того, вы можете научиться многим премудростям работы с площадками, например, читать их запутанные и нервосжигательные отчеты.
У нас есть целый курс Бухгалтер маркетплейса, в который мы включили 12 обучающих модулей, блок самых частых вопросов и ответов по учету и налогам, 5 тестов, 2 письменные работы (домашние задания) и онлайн-встречу с преподавателями. Это курс для практиков от практиков-экспертов. Мы позвали топ-лекторов, чтобы вы легко и с удовольствием усвоили материал, занимаясь по паре часов в день.
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