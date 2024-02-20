Обзоры для бухгалтера

Подарки к праздникам: как обойтись без НДФЛ и взносов. Что из отчетов нужно сдать до 26 февраля. Делай красиво: хитрости Excel для бухгалтера. 🧐«Ночной бухгалтер» №1626

Понедельник — день... нормальный, если проводить его с «Клерком». Надеемся, что вы так и сделали, а если нет, то мы вам принесли самые нужные новости дня, чтобы вы ничего не упустили. Научим правильно оформлять в учете подарки, напомним про важные отчеты, дадим лайфхаки, как работать в Excel.

Завис сайт или напали хакеры: первые признаки настоящей DoS-атаки

В 2023 году в России было зафиксировано почти 400 тыс. DDoS-атак.

Эксперты предупреждают, что в 2024 году число нападений будет только расти. Для того, чтобы не стать жертвой атаки, нужно иметь прочную систему безопасности данных. Убедитесь, что вашей компании ничего не угрожает с помощью консультантов DAS Group. 

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Праздники на носу

На 23 февраля и 8 марта во многих компаниях принято дарить пусть даже символичные подарки сотрудникам. Но для бухгалтера щедрость руководства всегда очередной геморрой, ведь надо все правильно оформить, чтобы не переплатить НДФЛ и взносы.

Главное правило — всегда лучше сделать договор дарения, чем обойтись без него. Всякие там ведомости и приказы руководителя — прекрасно, но договор, он надежнее.

Во-вторых, помните про ограничения, 4000 рублей — это лимит на все подарки в течение года, а не на стоимость одного подарка. Если вы в 2024 году уже подарили сотруднику на день рождения подарок на сумму 3000 рублей, а на 8 марта подарите на сумму 2000 рублей, то 1000 уже придется обложить НДФЛ и взносами.

Что сдать до 26 февраля

Можно, конечно, стеклотару или металлолом, меньше мусора и какая-то копеечка в карман. Но если вы— бухгалтер, то до 26 февраля вам нужно сдать отчетность, в зависимости от наличия работников и имущества — до 8 отчетов. Сверяйтесь со списком.

Как скопировать таблицу в Excel

Если точнее, то как сделать это красиво без искажений форматов и прочих неприятностей. Чемпион по лайкам и сохранению в избранное — наш любимый блогер Владислав Савушкин дает лайфхаки.

Кстати, чтобы вставить таблицу из Word в Excel корректно, лучше использовать сразу в ворде вставку таблицы в формате экселя.

Для тех, кто в IT

Если вам приходится иметь дело с технологиями, вы заняты в сфере разработки ПО или связаны с иной интеллектуальной собственностью, то вам обязательно нужно послушать, что говорит о защите авторских и смежных прав эксперт по правовому обеспечению бизнеса Марина Романовская.

Уже завтра, 20 февраля, на бесплатном вебинаре в 11.00 она поможет разобраться в том, как защитить свои права и инвестиции в интеллектуальные активы. Вебинар будет полезен руководителям и владельцам бизнеса, IT-специалистам, разработчикам, а также юристам и бухгалтерам, работающим в сфере айти.

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10 пособий в сложных ситуациях

Сайт Госуслуг рассказал о пособиях, которые граждане могут оформить, если в их жизни возникла сложная ситуация. Например, пособие по безработице, выплаты при инвалидности или несчастном случае, при увольнении по сокращению и другие. Размеры таких пособий можно посмотреть здесь.

Почта России все еще рассчитывает на помощь маркетплейсов

В прошлом году мы писали, что маркетплейсы хотят обязать платить в пользу Почты России налог с оборота 0,5%. Представители бизнеса были возмущены таким подходом. Площадки предлагали альтернативные решения — использовать склады почты в нуждах маркетплейсов, передать ей часть доставок. В итоге все как-то забыли про эту инициативу, к тому же в конце 2023 года Михаил Мишустин тоже выступил против нее, да и ФАС не одобрил такого подхода, ведь новый налог ляжет в конечном счете на плечи потребителей — маркетплейсам придется повышать цены.

И все же Совет Федераций направил пакет документов по новому сбору в правительство. Ждем развития ситуации.

Тем бухгалтерам, которые думают — стоит ли идти вести учет к селлерам — самое время срочно обучаться работе с маркетплейсами. Если будет введен новый сбор, появятся и новые виды отчетов, с которыми продавцы разбираться точно не захотят. А вы уже будете во всеоружии и готовы помочь. Кроме того, вы можете научиться многим премудростям работы с площадками, например, читать их запутанные и нервосжигательные отчеты.

У нас есть целый курс Бухгалтер маркетплейса, в который мы включили 12 обучающих модулей, блок самых частых вопросов и ответов по учету и налогам, 5 тестов, 2 письменные работы (домашние задания) и онлайн-встречу с преподавателями. Это курс для практиков от практиков-экспертов. Мы позвали топ-лекторов, чтобы вы легко и с удовольствием усвоили материал, занимаясь по паре часов в день.

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Ваша утомленная зимой редакция

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Топ-5 типичных ошибок бухгалтера при работе с маркетплейсами

В 2023 году на Wildberries было зарегистрировано почти 193 тысяч селлеров, а на Ozon — чуть меньше 124 тысяч. И каждому из них нужен бухгалтер. Однако специалистов, которые понимают особенности торговли на маркетплейсах, не так много. Мы выбрали 5 часто встречающихся проколов бухгалтеров, которые только начинают сотрудничать с селлерами, не повторяйте их.

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Что делать, если отчитаться нужно было еще вчера

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Узнать, сколько работодатель платит коллегам и рассказать всем в коллективе, чревато увольнением и дисциплинарными взысканиями.

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Роботы или Excel: как упростить работу финансистам

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В 2024 году начнет работать реестр воинского учета в электронном виде. Работодателям, которые не ведут учет, будут автоматически приходить штрафы. Успейте подготовиться и защитить себя от взысканий!

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Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и ФЗ №152 к обработке, учету и ведению документов

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Вакансии

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Сравнение популярных систем электронного документооборота

В эпоху цифровизации перевод документооборота компаний в электронный формат становится актуальной задачей. Системы электронного документооборота (СЭД) предоставляют множество преимуществ по сравнению с традиционным бумажным делопроизводством. 

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Ярослав Сафронов
Банкротство

Когда могут признать сделку должника и предпринимателя недействительной. 10 доказательств

Законом о банкротстве, а именно нормой п. 2 ст. 61.2 предусмотрено право конкурсного управляющего анализировать все сделки должника за период 3-5 лет до его банкротства и подавать заявления о признании таких сделок недействительными.

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