Подарки к праздникам: как обойтись без НДФЛ и взносов. Что из отчетов нужно сдать до 26 февраля. Делай красиво: хитрости Excel для бухгалтера. 🧐«Ночной бухгалтер» №1626

В прошлом году мы писали, что маркетплейсы хотят обязать платить в пользу Почты России налог с оборота 0,5%. Представители бизнеса были возмущены таким подходом. Площадки предлагали альтернативные решения — использовать склады почты в нуждах маркетплейсов, передать ей часть доставок. В итоге все как-то забыли про эту инициативу, к тому же в конце 2023 года Михаил Мишустин тоже выступил против нее, да и ФАС не одобрил такого подхода, ведь новый налог ляжет в конечном счете на плечи потребителей — маркетплейсам придется повышать цены.

И все же Совет Федераций направил пакет документов по новому сбору в правительство. Ждем развития ситуации.

Тем бухгалтерам, которые думают — стоит ли идти вести учет к селлерам — самое время срочно обучаться работе с маркетплейсами. Если будет введен новый сбор, появятся и новые виды отчетов, с которыми продавцы разбираться точно не захотят. А вы уже будете во всеоружии и готовы помочь. Кроме того, вы можете научиться многим премудростям работы с площадками, например, читать их запутанные и нервосжигательные отчеты.

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