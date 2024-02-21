Началось: налоговики пошли сравнивать 6-НДФЛ с уведомлениями и рассылают бухгалтерам требования. 👀«Ночной бухгалтер» №1627

Шлите их в НК!
Бухгалтеры в сети эмоционально отреагировали на то, что коллеге пришло требование о несоответствии данных в уведомлении и 6-НДФЛ аж за 1 квартал 2023 года. Доброе утро, как говорится, не прошло и года.
Одни предлагают ничего не отвечать, другие написать им два листа убористым почерком с отсылкой к нормативке. Третьи поясняют, откуда ноги растут.
А вам такие запросы приходили уже? Кстати, мы как раз готовим новый онланй-курс по налоговым требованиям — поучаствуйте в опросе и получите шанс на бесплатный доступ к курсу.
Бесит ЕНС
Да-да, нас тоже. Представляете, мы написали уже не одну сотню новостей про ЕНП и ЕНС, а проблемы все сыплются и сыплются. Даже эксперт подтверждает — настраивать ЕНС будут еще долго, а прошлый год — вообще катастрофа.
Вот ИП нервничают — сдавать или нет уведомление по фиксированным взносам. Спойлер: не надо, и по 1% взносов тоже. А вот по УСН, вместо одной декларации, ИПшники без работников будут подавать еще три уведомления на авансы по налогу.
НДФЛ бесит еще больше
Мы же вам говорили, что 6-НДФЛ раздражает бухгалтеров почище ЕФС-1? Ну вот лишнее подтверждение — ФНС дало пояснения, как считать НДФЛ по дивидендам. Выглядит это в духе «здесь читать, здесь не читать, а тут рыбу заворачивали». Бухгалтеры ничего не понимают и зовут пояснительную бригаду.
Наша пояснительная бригада как раз в пути. 14 марта в Москве встретимся на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», а с нами целая команда экспертов. Научим вас разбираться во всех изменениях без ночных бдений с НК в руках. Пройдемся и по отчетности, и по зарплате, и по новым межведомственным комиссиям. По всему, от чего у вас обычно голова болит. Главное — успейте записаться.
Да, и тут еще про 6-НДФЛ подсказка подъехала — когда зарплата декабря не входит в годовой расчет 6-НДФЛ.
Фейл дня
В КУБе обсуждают пост от бухгалтера, от которого ФНС требует предоставления деклараций по НДС и НДФЛ за 2023 год по ИП. Бух считает, что предприниматель на УСН. Хочется посочувствовать коллеге, но ситуация неоднозначная — заявление на УСН подали с опозданием. Но при этом у налоги весь год платились по УСН и были списаны по уведомлениям на авансы по налогу в бюджет.
Теперь бухгалтеры устроили разборки — кто виноват и что делать. Одни за то, чтобы смириться и пересдавать все по ОСНО
Другие считают шансы есть.
Верните деньги
В чате ФНС бум вопросов про налоговые вычеты — в основном социальные и имущественные. Некоторые приходят сразу с глобальным вопросом «Здравствуйте, сколько и как можно вернуть 13% с зарплаты?». А еще говорят, что личный кабинет недружелюбен к пользователям, то не пускает, то не хочет дружить с декларацией 3-НДФЛ:
Кстати, если вы проходили обучение на курсах повышения квалификации или профессиональной переподготовки «Клерка» в 2023 году, то тоже можете вернуть 13% НДФЛ. А сейчас у нас вышел новый курс Аналитик 1С — с пылу с жару. Для тех, кто устал от бухгалтерии и мечтает о карьере в IT.
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