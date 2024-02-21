Началось: налоговики пошли сравнивать 6-НДФЛ с уведомлениями и рассылают бухгалтерам требования. 👀«Ночной бухгалтер» №1627

Бухгалтеры в сети эмоционально отреагировали на то, что коллеге пришло требование о несоответствии данных в уведомлении и 6-НДФЛ аж за 1 квартал 2023 года. Доброе утро, как говорится, не прошло и года.

Одни предлагают ничего не отвечать, другие написать им два листа убористым почерком с отсылкой к нормативке. Третьи поясняют, откуда ноги растут.

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