Мошенничество и переплата за страховки: как не стать жертвами обмана. ☝«Ночной бухгалтер» № 1649

Бдительность — это важный навык бухгалтера. Нужно приучать себя внимательно изучать контракты, любые документы, проверять контрагентов и т.д. Но иногда проблемы могут возникнуть там, откуда их не ждешь.

Сегодня в выпуске:

Какие финансовые практики не понравились омбудсмену при проверке банков.

Незаконно инкассировали и обналичивали деньги: Следственный комитет накажет преступников.

Ювелиры могут перейти на УСН задним числом до 31 марта.

Новости для бухгалтера одной строкой.

50 тысяч бонусных рублей для селлеров на Мегамаркете.

Мем дня.

Переплата за покупку страховок

Навязывать страховку банк не может, зато может взять свою комиссию за оформление. Такой гонорар может многократно превышать сумму самой страховки. Финансовый уполномоченный опубликовал отчет, в котором рассказывает о финансовых манипуляциях банков.

В отчете фигурируют такие банки как Промсвязьбанк, Почта Банк, Россельхозбанк и другие.

Инкассаторы вне закона

В Татарстане судят организованную группу, которая занималась инкассированием, обналичиванием средств и все это, разумеется, без официального контроля. Группа из 8 человек использовала в работе 19 различных компаний и за время своей «работы» получила прибыль в 54 млн рублей.

Отмывание незаконно полученной выручки (например, в обход онлайн-касс) все еще распространенная практика, хотя, казалось бы, вот такие мероприятия давно показали — незаконные схемы давно пора сворачивать. Вывести их на чистую воду не так уж сложно. Фирмы-однодневки моментально вычисляются ФНС.

Вот, кстати, пример того, как закрывают очередную лазейку неуплаты НДС (на этот раз по импорту из ЕАЭС).

Второй шанс

Ювелирам, торгующим и производящим изделия из серебра, можно задним числом вернуть право на УСН. Для этого до 31 марта они должны подать уведомление о переходе на упрощенку ( см. закон от 23.03.2024 № 49-ФЗ).

До конца срока меньше недели!

А сегодня, кстати, дедлайн у упрощенцев — организации должны сдать декларацию по УСН за 2023 год.

Новости для бухгалтера одной строкой

Внимание бухгалтеров — родителей первоклашек. Записать ребенка в школу можно через Госуслуги.

В личном кабинете ИП появятся новые возможности и новые правила: с 1 апреля больше доступных функций будет у тех, кто пользуется квалифицированной электронной подписью .

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Мем дня

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