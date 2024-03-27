Кадровый учет

Как мониторинг сотрудников избавит от головной боли бухгалтера и HR

При поиске сотрудников, необходимо не только оценивать профессиональные качества соискателей и трудовой опыт, но и проверять кандидатов на наличие штрафов и долгов, банкротство, предпринимательскую деятельность, проблемы с законом и многое другое.
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Как мониторинг сотрудников избавит от головной боли бухгалтера и HR
Иллюстрация: ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Крайне важно проверять актуальность вышеперечисленных документов.

Невыполнение проверки может нести в себе большие риски и привести к существенным финансовым и репутационным потерям для компании и ее руководства.

Комплексная проверка физических и юридических лиц на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС. Рассмотрим основные параметры проверки и возможные последствия для работодателя, если проверка не проводилась.

  • Действительность документов (паспорта, ИНН).

Работодатель должен убедиться, что соискатель представляет ему подлинные документы. В противном случае потенциальный сотрудник может оказаться мошенником, имеющим намерения обмануть работодателя.

  • Проверка по базе МВД.

Взять на работу сотрудника, находящегося в розыске за совершение преступления, несет огромные риски для организации. Данную проверку проводить необходимо.

  • Наличие долгов и штрафов.

Для работодателя это крайне важно. Если у работника есть долги и возбужденные исполнительные производства, работодателю придется перечислять существенную часть его зарплаты в службу судебных приставов, а также постоянно отчитываться в ФССП.

Сотрудник, получающий примерно 50% от зарплаты, вряд ли будет качественно исполнять свои обязанности.

Множественные неоплаченные кредиты сотрудника также могут быть проблемой работодателя. Наличие долгов может мотивировать сотрудника искать не совсем честные пути дополнительного заработка используя рабочее место.

Штрафы ГИБДД подскажут, что человек не подходит на роль водителя, склонен к риску и не соблюдает правила.

Также могут возникать долги в результат преступления с нанесением ущерба.

Налоговые задолженности говорят о финансовой дисциплине сотрудника.

  • Наличие обеспечительных мер и блокировок счетов.

В случае, если у сотрудника заблокированы счета он не сможет получать заработную плату по безналичному расчету. Выплата наличными деньгами в этом случае может привести к выставлению штрафов Работодателю и претензии от гос. органов.

  • Банкротство.

Если человек прошел процедуру банкротства или в данный момент процедура не окончена, на сотрудника наложены законом ограничения. Банкротство — негативный фактор, который нужно учитывать при трудоустройстве. Человек взял на себя кредитные обязательства, которые не смог или умышленно не захотел исполнять.

  • Наличие в списках террористов / экстремистов или иноагентов.

Законодательство постоянно ужесточается в отношении террористов/экстремистов или иноагентов.

Принять на работу человека из данных списков — фактически взять на себя риски постоянных проверок гос. органов. Необходимо постоянно мониторить данные списки.

При попадании в список экстремистов / террористов, сотруднику автоматически блокируют все расчетные счета, против него могут возбуждаться уголовные дела.

При попадании в список иноагентов, для него включаются ограничения ведения деятельности и дополнительный гос контроль.

  • Участие в юридических лицах в качестве директора / учредителя или регистрация ИП.

Возможен конфликт интересов сотрудника и работодателя. Также сотрудник может уделять большое внимание своему бизнесу или использовать в личных целях ресурсу, предоставленные Работодателем. Также может быть кража клиентской базы с целью самостоятельного обслуживания клиентов.

Если потенциальный сотрудник ранее участвовал в качестве руководителя в организации или был зарегистрирован как предприниматель, необходимо тщательно изучить данный факт с целью получения негативной информации о его предпринимательской деятельности.

Наличие долгов, проблем с налоговыми органами, может впоследствии нести риски и для работодателя, т.к. сотрудник будет занят, скорее всего, решением своих личных проблем в ущерб трудовым обязанностям.

  • Регистрация в качестве самозанятого.

Риски для работодателя ниже, чем при предпринимательской деятельности. Тем не менее, данный параметр необходимо отслеживать и при необходимости задавать вопросы сотруднику о роде деятельности в качестве самозанятого.

При помощи нашего портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС вы можете совершать регулярные проверки по выбранным физическим лицам с моментальным оповещением изменений статуса из официальных источников данных.

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Кадровый учет

Как мониторинг сотрудников избавит от головной боли бухгалтера и HR

При поиске сотрудников, необходимо не только оценивать профессиональные качества соискателей и трудовой опыт, но и проверять кандидатов на наличие штрафов и долгов, банкротство, предпринимательскую деятельность, проблемы с законом и многое другое.

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