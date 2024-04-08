Надоела бухгалтерия? Можно стать зубной феей, дегустатором машинного масла или читать стихи крабам. 🦀«Ночной бухгалтер» № 1657

Сегодня в выпуске:
Куда податься бухгалтеру?
После учебы большинство выпускников идет работать по профессии, или нет?
Предлагают платить пособие по уходу за ребенком не 1,5 а 3 года.
Кто может взять «административный» отпуск, не спрашиваю мнения работодателя
Полезности для бухгалтера: калькуляторы и справочники на каждый день и ликбез по типичным ошибкам в учете.
Мем дня.
Надоела бухгалтерия? Есть интересные варианты
Если совсем не хочется покидать профессию, можно обучиться смежной или получить дополнительные навыки и заниматься интересными задачами. Хороший пример — финансовое моделирование. Строить крутые модели, находить проблемы в бизнесе и способы их решения, давать руководителю те ответы, которые так ему нужны для стратегических решений.
Прямо сейчас можно пройти онлайн-курс, который вас всему этому научит всего за 4 900 руб.
Но если цифры и графики вас не привлекают, можно найти занятие более необычное.
Любите Джорджа Мартина? Добро пожаловать на должность — администратор Железного трона в доме Дракона. Милота — воспитатель для поросят, или зубная фея в стоматологии (главное — артистизм и уметь ориентироваться в мультиках).
Кстати, похоже стремление к смене работы происходит из-за выгорания на прежней работе, ведь согласно исследованию 45% сотрудников в РФ, которые работают прямо сейчас, испытывают эмоциональное выгорание.
По профессии или нет?
Продолжая тему работы — скоро из ВУЗов и других учебных заведений выйдут новоиспеченные специалисты. По мнению Михаила Мишустина большинство из них устроится работать по полученной профессии. В этом сомневаются наши читатели.
А вы работаете по профессии?
3 года оплачиваемого декрета
Депутаты предложили платить пособие по уходу за ребенком в два раза дольше — вместо полутора лет, все три года. Учитывая, что на это потребуется серьезное финансирование, вряд ли инициатива найдет поддержку, по крайней мере в ближайшее время. Хотя некоторые послабления молодым мамам уже даны, например, можно работать полный день и все равно сохранять за собой право на получение пособия.
Кто идет в отпуск, когда захочет?
Среди таких сотрудников — Герои Труда, работающие инвалиды, новоиспеченные родители, ветераны боевых действий, студенты-вечерники и другие категории работников. Им работодатель должен предоставить отпуск без сохранения зарплаты в удобное время. То есть сотрудник может прийти и сказать — хочу с завтрашнего дня в отпуск и его придется отпустить.
Полезности для бухгалтера
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Как бухгалтеры ошибаются в первичке: топ ошибок — в этой выдержке из вебинара эксперт рассказывает о типичных ошибках, которых легко можно избежать, просто проявить чуть больше внимательности. А в полной версии вебинара вы можете узнать о том, как исправлять ошибки по новым требованиям ФСБУ и НК.
Не можете организовать рабочие процессы так, чтобы вся бухгалтерия перед вами — главбухом, по струнке ходила? Да еще и с 1С возникают проблемы? Обсудите все это с экспертами. Они помогут и процессы настроить, и 1С укротить — проведут аудит и выяснят, как вам помочь.
Мем дня
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