Обзоры для бухгалтера

Надоела бухгалтерия? Можно стать зубной феей, дегустатором машинного масла или читать стихи крабам. 🦀«Ночной бухгалтер» № 1657

Бухгалтеры обсуждают необычные вакансии. Неудивительно, ведь оказалось, что 45% работающих россиян выгорают на работе. А еще расскажем самые важные новости дня.
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Надоела бухгалтерия? Можно стать зубной феей, дегустатором машинного масла или читать стихи крабам. 🦀«Ночной бухгалтер» № 1657
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Куда податься бухгалтеру?

  • После учебы большинство выпускников идет работать по профессии, или нет?

  • Предлагают платить пособие по уходу за ребенком не 1,5 а 3 года.

  • Кто может взять «административный» отпуск, не спрашиваю мнения работодателя

  • Полезности для бухгалтера: калькуляторы и справочники на каждый день и ликбез по типичным ошибкам в учете.

  • Мем дня.

Надоела бухгалтерия? Есть интересные варианты

Если совсем не хочется покидать профессию, можно обучиться смежной или получить дополнительные навыки и заниматься интересными задачами. Хороший пример — финансовое моделирование. Строить крутые модели, находить проблемы в бизнесе и способы их решения, давать руководителю те ответы, которые так ему нужны для стратегических решений.

Прямо сейчас можно пройти онлайн-курс, который вас всему этому научит всего за 4 900 руб.

Но если цифры и графики вас не привлекают, можно найти занятие более необычное.

Любите Джорджа Мартина? Добро пожаловать на должность — администратор Железного трона в доме Дракона. Милота — воспитатель для поросят, или зубная фея в стоматологии (главное — артистизм и уметь ориентироваться в мультиках).

Кстати, похоже стремление к смене работы происходит из-за выгорания на прежней работе, ведь согласно исследованию 45% сотрудников в РФ, которые работают прямо сейчас, испытывают эмоциональное выгорание.

По профессии или нет?

Продолжая тему работы — скоро из ВУЗов и других учебных заведений выйдут новоиспеченные специалисты. По мнению Михаила Мишустина большинство из них устроится работать по полученной профессии. В этом сомневаются наши читатели.

А вы работаете по профессии?

3 года оплачиваемого декрета

Депутаты предложили платить пособие по уходу за ребенком в два раза дольше — вместо полутора лет, все три года. Учитывая, что на это потребуется серьезное финансирование, вряд ли инициатива найдет поддержку, по крайней мере в ближайшее время. Хотя некоторые послабления молодым мамам уже даны, например, можно работать полный день и все равно сохранять за собой право на получение пособия.

Кто идет в отпуск, когда захочет?

Среди таких сотрудников — Герои Труда, работающие инвалиды, новоиспеченные родители, ветераны боевых действий, студенты-вечерники и другие категории работников. Им работодатель должен предоставить отпуск без сохранения зарплаты в удобное время. То есть сотрудник может прийти и сказать — хочу с завтрашнего дня в отпуск и его придется отпустить.

Полезности для бухгалтера

Инструменты и калькуляторы для бухгалтера, ИП и директора на каждый день — делаем вашу работу проще и приятнее ежедневно. Пользуйтесь и напишите в комментариях, какие еще полезные инструменты, вы хотели бы видеть на сайте.

Как бухгалтеры ошибаются в первичке: топ ошибок — в этой выдержке из вебинара эксперт рассказывает о типичных ошибках, которых легко можно избежать, просто проявить чуть больше внимательности. А в полной версии вебинара вы можете узнать о том, как исправлять ошибки по новым требованиям ФСБУ и НК.

Не можете организовать рабочие процессы так, чтобы вся бухгалтерия перед вами — главбухом, по струнке ходила? Да еще и с 1С возникают проблемы? Обсудите все это с экспертами. Они помогут и процессы настроить, и 1С укротить — проведут аудит и выяснят, как вам помочь.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1657 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

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Обзоры для бухгалтера

Надоела бухгалтерия? Можно стать зубной феей, дегустатором машинного масла или читать стихи крабам. 🦀«Ночной бухгалтер» № 1657

Бухгалтеры обсуждают необычные вакансии. Неудивительно, ведь оказалось, что 45% работающих россиян выгорают на работе. А еще расскажем самые важные новости дня.

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