Прогрессивную шкалу по налогам хотят применять к УСН. 👀«Ночной бухгалтер» № 1659

Сегодня в выпуске:
Прогрессивные ставки, чтобы решить проблему с дроблением: стоит волноваться упрощенцам.
Как измерить работу бухгалтера?
Мошенники меняют в ЕГРЮЛ директоров. Нотариусы рассказали, как этого избежать.
А вы уже знаете, по какой форме сдавать 6-НДФЛ за 1 квартал?
Компенсации за использование авто выросли в два раза. Легче не стало.
Не забудьте сдать подтверждение ОВЭД в последний раз.
За спам-звонки будут штрафовать до 1 млн рублей.
Мем дня.
«Прогресс» уже в деле?
Президент нет так давно говорил о дифференцированном подходе к уплате налогов, а чиновники уже вовсю решают, как этот подход применить на практике. Вот придумали ставки по УСН установить прогрессивно:
до 150 млн рублей – 6% на УСН «доходы» и 15% на УСН «доходы минус расходы»;
до 400 млн рублей – 8% «доходы» и 16% «доходы минус расходы»;
до 800 млн рублей – 10% «доходы» и 20% «доходы минус расходы».
Причем, почему-то они говорят, что это должно помочь бизнесу переходить на ОСНО и уплату НДС, если он вдруг начинает работать с крупными компаниями.
Честно сказать, мы пока логики не уловили. Если у тебя есть несколько магазинов, и ты продаешь в розницу, и работаешь на УСН «доходы минус расходы», с какого перепуга вдруг появится работа с крупными компаниями и НДС? Скорее ты просто откроешь еще одну точку и также будешь продавать в розницу.
Возможно, речь о поставщиках — будучи на УСН ты можешь покупать товары у таких же представителей МСП на упрощенке, а вот крупным оптом торгуют только организации на общей системе. Хотя и тут смысла нет — упрощенец может принять в расходы всю сумму закупа, в том числе НДС и уменьшить налогооблагаемую базу. В общем ваши мысли можете высказать в комментариях.
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Рабочее время бухгалтера — как его измерить?
Когда вас заставляют вести учет времени, которое вы тратите на свои рабочие задачи в течение дня, это всегда нервирует. Но для работодателя такая аналитическая работа очень важна. Дело ведь может быть вовсе не в вас, а в том, сколько денег тратится на решение вами клиентских задач. От этого будет зависеть и тариф для клиента.
Здесь для бухгалтера может быть несомненная польза. Руководитель поймет, что хоть операций вы проводите немного, но зато, например, очень много отвечаете на вопросы клиента в течение дня — тратите свое рабочее время, которое стоит руководству денег.
Как правильно мерить время бухгалтера и для чего это нужно читайте здесь.
Все пропало!
Да-да, и имущество, и деньги, и репутация… Нотариусы предупреждают, что в России идет всплеск незаконной перерегистрации предприятий. Проще говоря, мошенники вносят изменения в ЕГРЮЛ, делая директором подставное лицо.
Проблема в протоколе (решении) об избрании нового директора. Такие документы по уставу компании часто не требуется удостоверять нотариально, а у нотариуса, при оформлении документов на внесение изменений в ЕГЮЛ, даже нет полномочий как-то эти документы проверить.
Простой выход — указать в уставе, что решения учредителей требуют нотариального удостоверения. Хотя нам кажется, что тут нотариусы и о себе не забыли. Удостоверение подписей — денег стоит ;)
6-НДФЛ — какую форму выбрать?
Использовать надо форму 6-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС, несмотря на то, что вступает он в силу только завтра — 9 апреля. Так рекомендует сама ФНС. Если кто-то сдал отчет по рекомендованной ранее форме или более старой и вроде как действующей — расскажите, отчет был принят?
Для тех, кто работает с кадрами — рекомендуем пройти новый онлайн-курс Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С. Научим правильно нанимать и увольнять сотрудников, оформлять время отдыха и работы, вести воинский учет и учет в 1:С ЗУП.
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Дважды обидно
Компенсацию за использование сотрудником личного авто подняли аж в два раза. Звучало бы внушительно, если бы не исходная сумма.
Обычная легковушка «стоила» по мнению законодателей — 1200 рублей, а после апгрейда — 2400 рублей. Чуть меньше 2,5 тысяч в месяц — довольно смешная компенсация.
Эксперт напомнил, что компенсация не менялась 20 лет. За это время инфляция, мягко говоря, подросла. Кстати, выплачивать бОльшую компенсацию закон позволяет, просто сумму свыше 2 400 рублей не получится принять в расходы по налогу на прибыль. На том же ограничении проверяющие настаивают и в отношении УСН «доходы минус расходы».
Сдаем в последний раз
Подтвердить основной вид деятельности нужно в последний раз. Срок — до 15 апреля включительно. Справка и заявление на подтверждение ОВЭД заполняют по данным прошлого года. Ссылку на актуальные формы найдете здесь.
Спамерам — штраф!
Теперь вам не смогут надоедать звонками и смс с предложением кредита или займа. За них компанию могут оштрафовать на 1 млн рублей, а ее руководителя на 100 тысяч.
Также внесены изменения в вопросы кредитования участников СВО и увольнения сотрудницы (-ка), чей муж (жена) погиб в ходе боевых действий.
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Мем дня
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