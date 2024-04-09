Прогрессивную шкалу по налогам хотят применять к УСН. 👀«Ночной бухгалтер» № 1659

Для борьбы с дроблением предлагают применять к УСН прогрессивную шкалу по единому налогу. Увеличиваются доходы – платите налог больше, уменьшаются – меньше. Причем лимиты будут привязаны к порогам получения поддержки для МСП. И зачем-то сюда еще приплели НДС, и бесшовный переход на ОСНО.

Сегодня в выпуске:

Прогрессивные ставки, чтобы решить проблему с дроблением: стоит волноваться упрощенцам.

Как измерить работу бухгалтера?

Мошенники меняют в ЕГРЮЛ директоров. Нотариусы рассказали, как этого избежать.

А вы уже знаете, по какой форме сдавать 6-НДФЛ за 1 квартал?

Компенсации за использование авто выросли в два раза. Легче не стало.

Не забудьте сдать подтверждение ОВЭД в последний раз.

За спам-звонки будут штрафовать до 1 млн рублей.

Мем дня.

«Прогресс» уже в деле?

Президент нет так давно говорил о дифференцированном подходе к уплате налогов, а чиновники уже вовсю решают, как этот подход применить на практике. Вот придумали ставки по УСН установить прогрессивно:

до 150 млн рублей – 6% на УСН «доходы» и 15% на УСН «доходы минус расходы»;

до 400 млн рублей – 8% «доходы» и 16% «доходы минус расходы»;

до 800 млн рублей – 10% «доходы» и 20% «доходы минус расходы».

Причем, почему-то они говорят, что это должно помочь бизнесу переходить на ОСНО и уплату НДС, если он вдруг начинает работать с крупными компаниями.

Честно сказать, мы пока логики не уловили. Если у тебя есть несколько магазинов, и ты продаешь в розницу, и работаешь на УСН «доходы минус расходы», с какого перепуга вдруг появится работа с крупными компаниями и НДС? Скорее ты просто откроешь еще одну точку и также будешь продавать в розницу.

Возможно, речь о поставщиках — будучи на УСН ты можешь покупать товары у таких же представителей МСП на упрощенке, а вот крупным оптом торгуют только организации на общей системе. Хотя и тут смысла нет — упрощенец может принять в расходы всю сумму закупа, в том числе НДС и уменьшить налогооблагаемую базу. В общем ваши мысли можете высказать в комментариях.

Если же вы сейчас как раз подумываете о масштабировании бизнеса и думаете, где взять для этого средства, то вам стоит записаться на бесплатный вебинар 16 апреля в 11.00. Вам расскажут, как перед получением кредита улучшить кредитную историю, как отличать надежные финансовые организации от мошенников, а еще вы узнаете больше о рынке микрокредитования.

Рабочее время бухгалтера — как его измерить?

Когда вас заставляют вести учет времени, которое вы тратите на свои рабочие задачи в течение дня, это всегда нервирует. Но для работодателя такая аналитическая работа очень важна. Дело ведь может быть вовсе не в вас, а в том, сколько денег тратится на решение вами клиентских задач. От этого будет зависеть и тариф для клиента.

Здесь для бухгалтера может быть несомненная польза. Руководитель поймет, что хоть операций вы проводите немного, но зато, например, очень много отвечаете на вопросы клиента в течение дня — тратите свое рабочее время, которое стоит руководству денег.

Как правильно мерить время бухгалтера и для чего это нужно читайте здесь.

Все пропало!

Да-да, и имущество, и деньги, и репутация… Нотариусы предупреждают, что в России идет всплеск незаконной перерегистрации предприятий. Проще говоря, мошенники вносят изменения в ЕГРЮЛ, делая директором подставное лицо.

Проблема в протоколе (решении) об избрании нового директора. Такие документы по уставу компании часто не требуется удостоверять нотариально, а у нотариуса, при оформлении документов на внесение изменений в ЕГЮЛ, даже нет полномочий как-то эти документы проверить.

Простой выход — указать в уставе, что решения учредителей требуют нотариального удостоверения. Хотя нам кажется, что тут нотариусы и о себе не забыли. Удостоверение подписей — денег стоит ;)

6-НДФЛ — какую форму выбрать?

Использовать надо форму 6-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС, несмотря на то, что вступает он в силу только завтра — 9 апреля. Так рекомендует сама ФНС. Если кто-то сдал отчет по рекомендованной ранее форме или более старой и вроде как действующей — расскажите, отчет был принят?

Для тех, кто работает с кадрами — рекомендуем пройти новый онлайн-курс Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С. Научим правильно нанимать и увольнять сотрудников, оформлять время отдыха и работы, вести воинский учет и учет в 1:С ЗУП.

Обучение: 1 месяц, дистанционно, не нужен диплом бухгалтера или кадровика, выдадим сертификат о прохождении обучения. Купить курс сейчас можно со скидкой 80% за 3 690 руб.

Дважды обидно

Компенсацию за использование сотрудником личного авто подняли аж в два раза. Звучало бы внушительно, если бы не исходная сумма.

Обычная легковушка «стоила» по мнению законодателей — 1200 рублей, а после апгрейда — 2400 рублей. Чуть меньше 2,5 тысяч в месяц — довольно смешная компенсация.

Эксперт напомнил, что компенсация не менялась 20 лет. За это время инфляция, мягко говоря, подросла. Кстати, выплачивать бОльшую компенсацию закон позволяет, просто сумму свыше 2 400 рублей не получится принять в расходы по налогу на прибыль. На том же ограничении проверяющие настаивают и в отношении УСН «доходы минус расходы».

Сдаем в последний раз

Подтвердить основной вид деятельности нужно в последний раз. Срок — до 15 апреля включительно. Справка и заявление на подтверждение ОВЭД заполняют по данным прошлого года. Ссылку на актуальные формы найдете здесь.

Спамерам — штраф!

Теперь вам не смогут надоедать звонками и смс с предложением кредита или займа. За них компанию могут оштрафовать на 1 млн рублей, а ее руководителя на 100 тысяч.

Также внесены изменения в вопросы кредитования участников СВО и увольнения сотрудницы (-ка), чей муж (жена) погиб в ходе боевых действий.

Выбираете провайдера КЭДО? Рекомендуем лидера рынка: функционально и по хорошей цене!

Компания EasyDocs заняла первое место в рейтинге систем КЭДО на российском рынке. Участники опроса учитывали стоимость подписки, функционал, администрирование, удобство в согласовании, хранении документов и др.

EasyDocs позволяет:

использовать расширение в 1С:ЗУП,

рассылать автоматические уведомления об отпуске по графику,

применять конструктор шаблонов,

подписывать акты и договоры,

применять ЭЦП.

Подробнее

Реклама: ООО «Парадокс», ИНН 5024181771, erid: LjN8KHCGD

Мем дня

упрощенцы, которые просто хотят работать спокойно

Спасибо, что дочитали выпуск № 1659 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша ждет когда вместе со льдом оттают и сердца законодателей редакция