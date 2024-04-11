Палата 6-НДФЛ: бухгалтеры считают, что новый расчет — это дурдом. «Ночной бухгалтер» № 1660

Всю неделю бухгалтеры обсуждают сдачу новой формы 6-НДФЛ. По их комментариям можно снимать блокбастеры и создавать мемы. Отчет не хочет поддаваться даже 1С, не всем помогает обновление и его заполняют просто вручную.

Сегодня в выпуске:

Мы собрали самые эпичные высказывания бухгалтеров про 6-НДФЛ.

Что стало с профессией бухгалтера за 11 последних лет и почему она превратилась в ад.

ФАС обязал Wildberries изменить оферту для продавцов.

Налоговики сами не понимают, как облагать доходы НДФЛ по ставке 15% и ждут разъяснений Минфина.

Готовимся к майским праздникам — стоит ли планировать отпуск?

Как уменьшить количество ошибок в отчетности.

Мем дня.

Для сдающих 6-НДФЛ нужна отдельная палата

Бухгалтеры не на шутку взбунтовались. Каждый пост с очередными разъяснениями по 6-НДФЛ вызывает у них бурю эмоций.

Например, в ответ на мем «Фирма ищет нового бухгалтера. И старого тоже!» читатели предложили поискать его в плате 6-НДФЛ — наверняка бедняга там.

Они жалуются на то, что данные в отчеты повторяются.

Раздражает и то, что сами налоговики порой не могут объяснить, что именно не так и возникает путаница с платежами.

А некоторые рассказывают и совсем уж феерические истории.

Выходит бухгалтер сам должен как-то разобраться в хитросплетениях 6-НДФЛ, уведомлений и ЕНС.

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До 2013 года можно было и в SPA, и на маникюр…

Авторы популярного блога Бухгалтерия ада слушает, вспоминают, как жилось бухгалтеру до всяких АСК НДС, СЗВ-ТД и прочих ЕНС-ов. Бухгалтер был свободнее и не жил на работе.

Чтобы подбодрить наших читателей, на «Клерке» вышло сразу два крутых поста с мемами.

Бухгалтерские мемы: за что мы любим и ненавидим конец месяца

и

Мемы от великих художников. Пост для поднятия настроения

Вы тоже можете делиться своими любимыми мемами про бухгалтера под постами.

WB сделает оферту для продавцов лояльнее

Как установил ФАС, маркетплейс почти ежедневно меняет тарифы на логистические услуги и услуги хранения, на продавцов, чьи кабинеты оказались взломаны злоумышленниками налагают несоразмерные штрафы, площадка устанавливает ограничения при размещении контактной информации продавцов. Были обнаружены и иные условия и требования, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Wildberries обязали устранить нарушения и пересмотреть условия оферты.

Кстати, появилось одно важное разъяснение по тому, к кому должен обращать свои претензии покупатель, если он приобрел товар на маркетплейсе.

Налоговая разъяснений не дает

Налоговики, как и бухгалтеры ждут разъяснений Минфина в части налогообложения доходов физлиц по ставке НДФЛ 15%. В чате ФНС сыплются вопросы, но ведомство ответить на них пока не может.

Можно и самим отправить запрос в Минфин, но, пожалуй, на запрос ФНС министерство ответит быстрее.

Майскими шашлыками запахло

Мы уже рассказали о том, как будем отдыхать и работать в мае, с учетом предстоящих праздников. Многие хотят взять себе дни в счет отпуска в промежутке между длинными выходными.

Выгодно ли это? Пара дней, скорее всего, не скажется на ваших выплатах за месяц, а вот если взять отпуск на пару недель, то можно и потерять в деньгах. Ведь чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже «стоит» такой день.

Правда, в мае 20 рабочих дней, и это не самый невыгодный для отпуска месяц в году. Самые провальные по деньгам — январь (17 раб. дней) и июнь (19 раб. дней).

Как уменьшить количество ошибок в отчетности

Если налоговая хоть раз возвращала ваш отчет на доработку, то вы знаете, чего стоит даже маленькая ошибка.

Избежать подобных проволочек поможет сервис СБИС. Система автоматически заполнит все поля, проверит актуальность отчетов в 1С, вычислит ошибки и подскажет вам, как их исправить. Только в СБИС есть сверка с ЕНС в реальном времени

СБИС подойдет для проверки контрагентов, кадрового документооборота, онлайн-бухгалтерии. Узнайте обо всех возможностях СБИС у специалистов сервиса.

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Мем дня

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