Дать — кому мало, отпустить — кому тесно: 5 навыков будущих лидеров

Во многих сферах сегодня наблюдается дефицит кадров и дело не только в экономическом кризисе — дисбаланс на рынке труда возникает по разным причинам, а иногда и в их совокупности.

Руководители в современных условиях должны заниматься не только собственным саморазвитием, но также укреплять навыки своей команды, стараться удерживать ее. Есть ли проверенные способы для мотивации? Какие навыки и надежные инструменты помогут удержать ценного сотрудника? Рассказывает основатель «Школы Медицинского Бизнеса» Анна Соломахина.

Кто такой современный лидер? Прежде всего, это человек — свободный от предрассудков, дисциплинированный не только по отношению к своей команде, но и к самому себе.

Настоящий лидер понимает, что обученный им сотрудник может уйти в поисках лучшего места: лидер и берет, и отдает, понимая, что любые перемены — повод для расширения возможностей, очередной новый виток в бизнесе.

5 навыков будущих лидеров

1. Способность отдавать и умение отпускать

Стабильность бизнеса, его развитие — главная задача любого лидера. Для сотрудника высокого уровня единственной мотивацией заработная плата никогда не будет, поэтому одно из важных проявлений лидера — чутье.

Умение разглядеть ценных «кадров», вложить время и знания и, если кому-то станет «тесно» — спокойно отпустить в большое плавание.

Сожаления неуместны: этот сотрудник сделал многое для процветания. А новые кандидаты — это всегда источник новых подходов и тактик.

2. Саморефлексия

Лидеру важно уметь не только просчитывать каждый шаг, но и прислушиваться к себе. Анализировать свои чувства, не отмахиваться от них. Очень важно ежедневно фиксировать эмоции, прорабатывать их, не копить до выгорания, раздражения и т.д.

По данным Гарвардской школы, если сотрудники в конце рабочего дня рефлексировали хотя бы 15 минут, то через 10 дней их производительность увеличивалась на 23%.

3. Стратегическое мышление

Ценности компании, ее основной стержень — это фундамент. Но гибкость и умение адаптироваться к внешним реалиям всегда будет работать только в плюс.

Одним из важных факторов является уровень удовлетворенности сотрудников. Они должны быть частью компании, знать о целях, миссии и о том, что их проблемы всегда слышат.

Что позволит развиваться? Изменения графика на гибридный формат работы, постоянные «пробы» нестандартных, на первый взгляд, идей от коллег. Возможно, не все подойдет, но что-то обязательно «выстрелит».

4. Воспитание лидеров, преемственность

Важное лидерское качество — предоставление возможностей для роста в компании. Сотруднику высокого уровня нужны «горящие глаза» — новые проекты, вовлеченность в принятие решений, расширение горизонтов. Если человек вырос из своей должности, хороший профессиональный шаг — добавить или расширить его полномочия.

Повышение зарплаты — тоже важный пункт. Но если конкуренты кроме такой же суммы предлагают еще и интересный проект, ценный сотрудник скоро начнет смотреть по сторонам.

5. Сила доверия

Будущее любого современного руководителя — умение направлять, а не командовать и давать распоряжения.

Слово «босс» для современного лидера несет, скорее, негативный диктаторский окрас. Тогда как слово «наставник» — с совершенно иным смыслом, и говорит о том, что человеку доверяют, к нему прислушиваются, его мнение и опыт ценят.

Босс — этот тот, кто принимает решение единолично. Тогда как гибкий и лояльный руководитель берет ответственность за принятие важного решения на себя, но при этом обсуждает проект или новую идею с сотрудниками, и при необходимости готов это корректировать.

Как мотивировать ценных сотрудников

Кроме комфортного рабочего процесса, привилегий, заработной платы и отпусков, важно поддерживать коллективных дух. Например, по исследованию МТС, больше 50% руководителей не обращают внимания на буллинг в коллективе. Но рано или поздно травля, пренебрежение, разговоры за спиной дадут о себе знать — разумный человек из таких рабочих условий предпочтет уйти.

Наводить порядок в коллективе время от времени — бесполезно, здоровая атмосфера — постоянная единица, как чистота в помещении.

Достойный отдых — еще один важный пункт для развития компании. Всегда сближают совместные мероприятия, поездки, учеба. Сегодня очень успешно работают виртуальные тимбилдинги, поскольку во многих компаниях есть удаленные сотрудники.

Викторины, онлайн-игры, квесты объединяют тех, кто находится за тысячи километров друг от друга. Подобный опыт есть у РЖД, Газпрома, Microsoft.

В реальном мире выездные тимбилдинги — часть корпоративной культуры. Например, авиакомпания S7 проводила квест «Форд Боярд» в Грузии, а ТС «Пятерочка» организовывала для своих сотрудников «Игру престолов».

Поощрения от руководства

Лидер Netflix Рид Хастингс считает, что его компания не подходит тем, кто смотрит на часы в ожидании завершения рабочего дня. Он выбирает тех, кто вдохновлен идеей, нацелен на реализацию. Сотрудники берут отпуск, когда удобно и отдыхают, сколько нужно. Кроме того, сами устанавливают собственный рабочий график. Удивительно, но при этом компания успешно развивается и все цели достигаются.

Руководство Microsoft считает, что социальный пакет должен быть не только у сотрудников, но и у членов семьи. А в компании REI, которая занимается услугами и торговлей для отдыха на природе, есть оплачиваемые выходные.

Сотрудники — это часть репутации любой компании. Их мотивация, внутренний настрой всегда будут способствовать более охотному выполнению своих обязанностей.

Поэтому лидерам важно поддерживать потенциал, не экономить на ментальном здоровье, учебе, комфорте ценных кадров.