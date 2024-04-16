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Обзоры для бухгалтера

У бухгалтеров пошли вопросы по заполнению 6-НДФЛ, а налоговики требуют с них пояснений. 🧾«Ночной бухгалтер» № 1664

Новый-старый отчет с кучей сроков уплаты вызывает у бухгалтеров вопросы, которые решают «всем миром». Налоговики продолжают слать требования, сравнивая уведомления и расчет. Объяснения, что в уведомлениях ошибка и верны данные отчетов их не устраивают. А еще вас ждут бухгалтерские байки, гороскоп и мем дня.
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У бухгалтеров пошли вопросы по заполнению 6-НДФЛ, а налоговики требуют с них пояснений. 🧾«Ночной бухгалтер» № 1664
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • 6-НДФЛ, горячие вопросы по отчету.

  • У работающих пенсионеров выплаты растут быстрее, чем у безработных, но бухгалтеры сомневаются в расчетах.

  • Маркетплейсы под проверкой — по новым правилам в карточках товаров должны быть сведения о сертификации. Они есть не у всех.

  • Микробизнесу тоже нужна охрана труда.

  • Байки от аутсорсеров: откуда берется привычка сдавать отчеты в последний момент, ОМОН в офисе и другие истории.

  • С вашими амбициями вам не простой, а мультибухгалтер нужен!

  • Полезности для бухгалтера.

  • Весенний гороскоп бухгалтеру и мем дня.

Мне только спросить!

Бухгалтеры нервничают при заполнении новой формы 6-НДФЛ и задают много вопросов в телеграм-канале КУБ. Вот несколько самых горячих:

Сложности с учетом вычетом — программа разбивает вычеты на части, что делать с этой бедой?

Бухгалтер сдавала уведомления «в бреду», поэтому написала ФНС, что все верные данные в отчетах (они должны «затирать» суммы из уведомлений). Налоговикам этого мало. Что еще им написать?

В 1 квартале сотрудникам ничего не выплачивали, хоть и начисляли зарплату. Подавать ли 6-НДФЛ?

Зарплату начислили 31 марта, выплатили 1 апреля, как заполнить отчет правильно? (Спойлер: тут наш эксперт ругается, ведь бухгалтеры опять забывают, что НДФЛ считаем только с выплат).

А еще мы сегодня напомнили, что в новом отчете не нужно выделять выплаты по договорам ГПХ и дивиденды, как это было раньше.

Пенсионерам выгодно работать… рублей на 370

Сегодня бухгалтеры обсуждали новость про пенсии — по данным Соцфонда размер выплат работающим пенсионерам вырос на 13%. Но работающим пенсии не индексируют.

В комментариях рассуждают о представленной статистике и сомневаются, что она правильная. Вызвала сомнения и цитата о том, что на рост пенсий влияют отчисления работодателя.

🧐 Карточка у вас подозрительная

Селлеры должны включать в карточку о товаре информацию о декларации или сертификации. Росаккредитация подтвердила, что 21 млн карточек имеют отметку «Товар проверен», но только 10% товаров на площадках обладают нужными документами.

В проверке участвуют все крупные игроки рынка — Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и Мегамаркет.

Смело работать с маркетплейсами и не бояться проверок можно с курсом Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С.

Вас научат не только налоговому и бухгалтерскому учету, ведению первички, работе с 1С и анализу отчетов маркетплейсов. Вы узнаете, как выбирать площадку и работать с ней, в том числе с товарными карточками.

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Проще ли вести охрану труда на малом предприятии?

На это вопрос постарались ответить авторы статьи. Правила для всех едины и нести ответственность за охрану труда должна любая компания или ИП. Специалист по охране труда должен пройти обучение и регулярно подтверждать квалификацию. Но может есть какие-то послабления для «малышей»? Да, есть — читайте статью и все узнаете.

А у нас…

Видео-выпуск шоу, где гостями стали аутсорсеры — интересно послушать, как они начинали свое дело, с чем столкнулись, как выстраивали отношения с проверяющими и сотрудниками, и послушать бухгалтерские байки.

Полезные советы тоже будут, например, как повысить средний чек в 5 раз. Не проходите мимо — пользуйтесь.

С вашими амбициями вам не простой, а мультибухгалтер нужен!

Если вы работаете с 10 клиентами, вам уже требуется система учета задач. А представьте, что у вас более 200 клиентов — с каждым нужно вести переписку, согласовывать решения и т. д. Разложите все по полочкам с сервисом «Мультибухгалтер».

Он создаст график контроля задач, будет ежемесячно выставлять счета и направлять их клиенту. У сервиса вышло обновление, теперь рассчитывать тарифы стало проще! 

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Полезности для бухгалтера

Три нужных в работе статьи-ликбеза.

Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером — разбираемся с новыми правилами.

Привлечение к дисциплинарной ответственности — как правильно наказать работника.

Нужно ли применять кассу на пункте выдачи заказов — когда применять кассу нужно, а когда нет, какую именно выбрать, чтобы не разориться.

Тельцы пополнят денежные заначки, а девы станут хвататься за любую работу — гороскоп бухгалтеру

Не относитесь к этому гороскопу слишком серьезно, но он и правда заставит вас задуматься. Про каждый знак вам расскажут об изменениях сразу по трем направлениям: денежки, работа и личное.

Ну и мемчик в тему)

Спасибо, что дочитали выпуск № 1664 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

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У бухгалтеров пошли вопросы по заполнению 6-НДФЛ, а налоговики требуют с них пояснений. 🧾«Ночной бухгалтер» № 1664

Новый-старый отчет с кучей сроков уплаты вызывает у бухгалтеров вопросы, которые решают «всем миром». Налоговики продолжают слать требования, сравнивая уведомления и расчет. Объяснения, что в уведомлениях ошибка и верны данные отчетов их не устраивают. А еще вас ждут бухгалтерские байки, гороскоп и мем дня.

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