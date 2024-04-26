Налоговой системе грозит модернизация: Минфин пообещал «донастройку» налогов. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1672

Антон Силуанов сообщил, что в стране назрела необходимость налоговой «донастройки» и конкретные предложения по ней Минфин будет обсуждать с бизнесом в середине мая этого года. Интересно, бухгалтеров на обсуждение позовут?

Сегодня в выпуске:

Что сулит донастройка налогов?

Бухгалтеры не знают элементарных вещей — крик души от подписчика.

За сдачу ГТО дадут вычет, но очень скромный.

Хотите лучше понимать свой бизнес? Рассказываем, что почитать.

ИП сдал уведомление по УСН, но не уменьшил налог на 1% взносов — поезд ушел?

Сдаем сегодня отчеты за 1 квартал! Не проспите.

Опрос дня.

Мем дня.

Рано расслабляться

Если коротко, то ЕНС — не единственное глобальное изменение, которое произошло с налогами. Похоже нас ждут и другие. Началось все с послания Федеральному собранию Владимира Путина, где он предложил модернизацию существующей системы. Тогда еще бухгалтеры гадали и надеялись, что речь идет об НДФЛ, т.к. президент говорил о справедливом распределении налогового бремени. По НДФЛ эта дискуссия так и идет до сих пор, даже какие-то законопроекты появлялись.

Но министр финансов имел ввиду, видимо, что-то более масштабное. Вот с бизнесом собирался советоваться. Не хочется проявлять скепсис, но мы уже писали, например, о том, что по данным ВЦИОМ более половины руководителей и предпринимателей из МСП считают, что государство стало больше поддерживать бизнес. Но при этом бизнес, не особо доверяет банкам при выдаче субсидий. А бизнес-объединения считают, что нужно внимательнее оценивать меры поддержки и пересматривать их. В общем одно дело официальная статистика, где народ за прогрессивную шкалу НДФЛ и другое, реальность, когда не знаешь, как будет реализована «донастройка».

Будем держать вас в курсе, следите за нашей лентой новостей.

Ни профессиональной гордости, ни ответственности

Наша читательница — главный бухгалтер с 20-летним стажем, написала очень эмоциональный пост-обращение к коллегам. Она считает, что бухгалтеры очень халатно относятся к первичке, не заполняют обязательные реквизиты, а потом удивляются, почему не могут получить возмещение по НДС,

«Ни профессиональной гордости, ни ответственности перед контрагентами. У меня только один вопрос: если вы считаете свои действия законными и допустимыми, что же тогда отказываетесь включать в договор пункт о возмещении убытков в случае претензий налоговых органов?» — обращается к коллегам автор поста.

Кстати, в комментариях ее многие поддержали:

А ты готов?

Законопроект по вычету за выполнение норм ГТО уже готовят в Госдуме. Правда, размер вычета подкачал (хмм… на каламбур похоже), предполагается. что он составить 500 рублей в месяц. Это значит, что за год на НДФЛ можно будет сэкономить всего 780 рублей.

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Обсудить задачу

Что делать, если сдал уведомление и «недоуменьшил» налог?

Вопрос с 1% взносов в целях уменьшения налога на УСН решился в начале апреля — вышло письмо ФНС, но не все предприниматели вовремя узнали об этом. Что делать, если уведомление уже отправлено, но налог не был уменьшен на эти взносы?

Есть два варианта действий.

Кстати, для ИП есть интересная акция при открытии счета в банке.

Дедлайн по отчетам

Сегодня, 25 апреля, последний день сдать квартальную отчетность, а для ИП еще декларацию по УСН за 2023 год.

Обратите внимание что есть два отчета. которые можно не сдавать:

уведомление по страховым взносам за март (т.к. сдаем РСВ за 1 квартал);

персонифицированные сведения за март (по той же причине).

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Мем дня

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