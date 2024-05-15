Ура! Выходные! Главное в майские не забудьте про уплату налогов. Праздничный выпуск 🎈«Ночной бухгалтер» № 1674

За дачными и диванными выходными легко пропустить очередной срок уплаты. Кто уже заплатил все налоги — тот молодец, остальным — наши напоминалки и подсказки в помощь (мы новые разъяснения сделали по фиксвзносам за 2023 год, которые заплачены только сейчас). Ну и без предвыходных позитивов не обошлось.

Сегодня в выпуске:

Апрельские налоги в мае + пояснялка для тех, кто протянул оплатой взносов ИП за 2023 год.

Запретят оборот крипты.

Разрешат ли делиться своими пенсионными баллами?

Как переводить деньги с расчетного счета даже ночью.

Налоговая рассказала, в чем чаще всего ошибаются при подаче 3-НДФЛ.

Лучшие маринады для шашлыка и планы на праздники.

Мем дня.

Когда платить налоги за апрель 2024 года и 1 квартал?

Из-за выходных и праздника срок уплаты с 28 числа сместился на 2 мая. На это день пришлась уплаты кучи налогов и взносов за март. Проверяйте, что ничего не пропустили.

Кроме того, надо 3 мая сдать уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 апреля.

И наша любимая тема — фиксированные взносы. Не все успели заплатить взносы за 2023 год, хоть и апрель на дворе. Бухгалтеры задаются вопросом — что делать со взносами за 2023 год, если они будут уплачены только сейчас? Можно ли учесть их в расходах или уменьшить на них налог и за какой период?

Специально для них мы разложили по полочкам все действия с такими взносами вот здесь.

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Госдума говорит нет крипте, но не совсем

Дума в законопроекте об обороте криптовалюты в России установила требования к компаниям и физлицам, которые занимаются майнингом. Оборот цифровой валюты хотят запретить совсем. Контролировать этот рынок будет ЦБ и Минцифры, заведут очередной реестр (да, еще один).

Цифровые активы, нематериальные активы… сплошная эфемерность, которая все равно стоит денег. Кстати, если вы еще не разобрались с НМА по новому ФСБУ 14/2022, вот вам бесплатный большой гайд по нему.

За маму, за папу…

Еще один законопроект посвящен вопросу пенсионных баллов. Он предполагает, что дети смогут поделиться с родителями своими баллами и так увеличить их пенсию.

Правда, авторы проекта — депутаты ЛДПР, бухгалтеры часто говорят, что на проекты законов они щедры, но большинство не проходит согласование.

В комментариях даже уточнили, почему может не пройти этот проект.

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Восемь самых частых ошибок в 3-НДФЛ

Так как 3-НДФЛ — это декларация, которую чаще заполняют физлица, то ожидаемо и ошибок там много. Например, указывают номер корректировки — 1, когда сдают декларацию впервые, если в первичной декларации забыли указать какие-то вычеты то, когда сдают корректировку, указывают в ней только забытые вычеты, а не все, которые надо отразить в декларации.

Ну и еще 5 ошибок в таком духе.

Маринуем шашлык: как вы предпочитаете?

Очередное вкусное обсуждение на «Клерке» перед майскими праздниками и пикниками это, конечно, шашлык. Автор поста проводит целый опрос — какой именно маринад предпочитаете вы. В комментариях бухгалтеры обмениваются собственными рецептами.

А еще народ обсуждает, как именно проводить выходные — вверх ммм… спиной на грядках, на природе с вкусняшками, заняться спортом… Выбирайте на свой вкус, делитесь идеями.

Мем дня

Скоро, у всех мангалов страны

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Ваша первомайского солнышка вам в окна редакция