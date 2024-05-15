Ура! Выходные! Главное в майские не забудьте про уплату налогов. Праздничный выпуск 🎈«Ночной бухгалтер» № 1674

Сегодня в выпуске:
Апрельские налоги в мае + пояснялка для тех, кто протянул оплатой взносов ИП за 2023 год.
Запретят оборот крипты.
Разрешат ли делиться своими пенсионными баллами?
Как переводить деньги с расчетного счета даже ночью.
Налоговая рассказала, в чем чаще всего ошибаются при подаче 3-НДФЛ.
Лучшие маринады для шашлыка и планы на праздники.
Мем дня.
Когда платить налоги за апрель 2024 года и 1 квартал?
Из-за выходных и праздника срок уплаты с 28 числа сместился на 2 мая. На это день пришлась уплаты кучи налогов и взносов за март. Проверяйте, что ничего не пропустили.
Кроме того, надо 3 мая сдать уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 апреля.
И наша любимая тема — фиксированные взносы. Не все успели заплатить взносы за 2023 год, хоть и апрель на дворе. Бухгалтеры задаются вопросом — что делать со взносами за 2023 год, если они будут уплачены только сейчас? Можно ли учесть их в расходах или уменьшить на них налог и за какой период?
Специально для них мы разложили по полочкам все действия с такими взносами вот здесь.
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Видео-леции +конспекты.
Тесты.
Практические материалы.
Полезные таблицы, шаблоны, готовые формы.
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Госдума говорит нет крипте, но не совсем
Дума в законопроекте об обороте криптовалюты в России установила требования к компаниям и физлицам, которые занимаются майнингом. Оборот цифровой валюты хотят запретить совсем. Контролировать этот рынок будет ЦБ и Минцифры, заведут очередной реестр (да, еще один).
Цифровые активы, нематериальные активы… сплошная эфемерность, которая все равно стоит денег. Кстати, если вы еще не разобрались с НМА по новому ФСБУ 14/2022, вот вам бесплатный большой гайд по нему.
За маму, за папу…
Еще один законопроект посвящен вопросу пенсионных баллов. Он предполагает, что дети смогут поделиться с родителями своими баллами и так увеличить их пенсию.
Правда, авторы проекта — депутаты ЛДПР, бухгалтеры часто говорят, что на проекты законов они щедры, но большинство не проходит согласование.
В комментариях даже уточнили, почему может не пройти этот проект.
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Восемь самых частых ошибок в 3-НДФЛ
Так как 3-НДФЛ — это декларация, которую чаще заполняют физлица, то ожидаемо и ошибок там много. Например, указывают номер корректировки — 1, когда сдают декларацию впервые, если в первичной декларации забыли указать какие-то вычеты то, когда сдают корректировку, указывают в ней только забытые вычеты, а не все, которые надо отразить в декларации.
Ну и еще 5 ошибок в таком духе.
Маринуем шашлык: как вы предпочитаете?
Очередное вкусное обсуждение на «Клерке» перед майскими праздниками и пикниками это, конечно, шашлык. Автор поста проводит целый опрос — какой именно маринад предпочитаете вы. В комментариях бухгалтеры обмениваются собственными рецептами.
А еще народ обсуждает, как именно проводить выходные — вверх ммм… спиной на грядках, на природе с вкусняшками, заняться спортом… Выбирайте на свой вкус, делитесь идеями.
Мем дня
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Ваша первомайского солнышка вам в окна редакция
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