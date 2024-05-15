Налоговики требуют переделать декларации по УСН: доходы должны расти. 📉 «Ночной бухгалтер» № 1679

Если в декларации по УСН строка 113 меньше, чем 112, у налоговиков – разрыв шаблонов. Кредиты будут давать с разрешения родственников. Зарплата будет выше, жилплощадь – больше. И другие новости дня.

Сегодня в выпуске:

Налоговики требуют переделать декларацию по УСН с возвратом аванса.

Перед тем как выдать кредит, банки будут его согласовывать с родственниками клиентов.

Минфин отказался отменять взносы для пенсионеров-ИП и учредителей ООО.

К 2030 году работникам надо будет платить не менее 35 тыс. рублей.

Малоимущих могут освободить от НДФЛ.

Подборка полезностей для бухгалтера.

К 2030 году на одного человека должно быть не менее 33 кв. метров жилья.

Больше можно, меньше нельзя

Доход в декларации по УСН нарастающим итогом должен расти, а не уменьшаться, считает ФНС. В компании был возврат аванса покупателю. Так как аванс и возврат были в разных кварталах, нарастающим итогом доход уменьшился.

Ситуация отнюдь не уникальная, но налоговики отказываются понимать такое и требуют переделать декларацию, чтобы никаких уменьшений не было.

И хочется и колется, и мама не велит

Примут закон с новым механизмом верификации финансовых операций. Если ваш родственник в течение 12 часов не подтвердит транзакцию по получению кредита, банк отклонит ее.

Правда, механизм будет работать только с разрешения самих клиентов, которые хотят дополнительно защитить свои средства.

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Все ИП должны платить взносы. И точка

Пенсионеры-бизнесмены останутся с обязанностью платить взносы и без права на индексацию пенсии.

Минфин отверг идею освобождения «пенсов» от «фиксов».

Директорам-учредителям в микробизнесе тоже поблажки не будет. Взносы на выплаты им есть, индексации пенсии нет.

Взносы с зарплаты идут не только для перерасчета пенсии конкретного человека, но и на пенсию всем остальным пенсионерам. Поэтому отмена взносов затронет и чужие интересы. Поэтому отмены не будет.

Минималка – 35 тысяч

К 2030 году МРОТ вырастет до 35 000 как минимум. Об этом говорится в указе Президента.

Еще благодаря профилактике здоровья и спорту работники будут реже ходить на больничные.

Полезности для бухгалтера

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МРОТ без НДФЛ

Профсоюзы будут добиваться освобождения от НДФЛ прожиточного минимума и МРОТ. Сейчас сначала с малоимущих берут НДФЛ в бюджет, потом из бюджета выделяют им соцпомощь, потому что у них низкий доход.

Для исключения такой цыганской арифметики целесообразно освободить ПМ от НДФЛ, считают эксперты.

33 квадратных метра

В рамках достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» президент обозначил такой целевой показатель: обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036.

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