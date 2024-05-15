🙉 Налоговики требуют переделать декларацию по УСН с возвратом аванса, чтобы доход нарастающим итогом не уменьшался

Предоплата от покупателя при УСН – это доход, возврат предоплаты – это сторно дохода. Возврат отражают в том периоде, когда он фактическим был. Но ИФНС такое не устраивает – инспекторы требуют, чтобы доходы нарастающим итогом не уменьшались.

Такие претензии от ИФНС получила подписчица нашего telegram-чата.

Ситуация такая: при УСН 6% доходы за 9 месяцев составили 700 тыс. руб., а в декабре был возврат покупателю, и доходы уменьшились на сумму возврата. В итоге за год доход стал 317 тыс. руб.

Но налоговики утверждают, что декларация заполнена некорректно. Они требуют, чтобы возврат был отражен тогда, когда была предоплата – за 9 месяцев (в строке 112). А по-другому у них программа не понимает.

По мнению ИФНС, значения в строках 110-113 должны либо увеличиваться, либо быть равны, но никак не уменьшаться.

Между тем, согласно статье 346.17 НК, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.

Кстати, были прецеденты, когда ИФНС и вовсе отказывала в учете возврата, считая, что это убыток прошлых периодов и при УСН «доходы» его учитывать нельзя. Но дело завершилось в пользу налогоплательщика (дело № А53-24985/2010).

Пользователи чата дают бухгалтеру такие советы:

ничего не менять и настаивать на том, что декларация заполнена правильно;

сдать уточненку, отразив возврат в том периоде, когда был аванс (и не важно, что он был позже);

изначально отнести аванс не на 62-й счет, а на 76 — чтобы и сам аванс, и его возврат прошли мимо декларации.

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