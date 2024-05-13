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Обзоры для бухгалтера

Налоговая просит пояснения по УСН даже если по вашим данным вышло больше доходов. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1680

Казалось бы, указал налогоплательщик доходов больше, чем насчитала по своим данным ФНС, ну и пусть радуются налоговики. Не тут то было! Требуют пояснить расхождения. Бухгалтеры разбираются, откуда вообще взялась разница.
Налоговая просит пояснения по УСН даже если по вашим данным вышло больше доходов. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1680
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Расхождения в декларации по УСН и выпискам банка: как подать пояснения.

  • Самозанятым надежнее платить налог через приложение.

  • До чего прогресс дошел! Подписывать договоры теперь можно по смс.

  • Освободят ли от НДФЛ низкие доходы или Цыганская арифметика.

  • Доставлять еду по ГОСТу.

  • Зачем бизнесу управленческий учет, если есть бухгалтерский: ликбез про отличия УУ и БУ.

  • Полезности для бухгалтера.

  • Мем дня.

Налоговики сомневаются всегда

Если вы показали в декларации по УСН доход меньше, чем ваши поступления на счет, ФНС сразу поинтересуется, что вы «потеряли»? Но вот наша подписчица в телеграм-канале КУБ рассказала, что налоговики прислали запрос пояснений в совершенно противоположной ситуации: в декларации сумма доходов больше, чем в выписках, полученных налоговиками из банка.

Наверное, в ФНС решили, что ИП получил подпольный доход и случайно отразил его в декларации, или получал наличные без кассы, или тут замешаны другие схемы.

А причина то могла быть банальной:

  • получил имущество вместо вместо денег в оплату за товар (бартер);

  • ошибка в выписке банка, которую тот направил в налоговую или в самой программе налоговиков;

  • могла закрасться ошибка со стороны бухгалтера, например, ИП внес на свой счет наличку (собственные средства), и это поступление было засчитано как выручка.

Коллеги посоветовали бухгалтеру тщательно проверить свои расчеты, но она в них полностью уверена.

Возник спор и по поводу того, что именно предоставлять налоговой. Вывод: достаточно подробных пояснений, выписки прикладывать смысла нет — они уже есть в распоряжении налоговиков, оборотка по 51 счету — лишнее (меньше видят — крепче спят). Согласны?

«Мой налог» надежнее

Для оплаты налога опытный самозанятый бухгалтер рекомендует использовать именно приложение, а не вносить деньги на ЕНС. На это есть несколько веских причин:

  • На ЕНС средства могут списать в погашение других обязательств, например, в счет налога за авто или НДФЛ. Из приложения платеж уйдет конкретно на погашение НПД.

  • При такой оплате не будет банковской комиссии.

  • После перевода средств через приложение налог засчитывают быстрее, не дожидаясь 28 числа, а вот при оплате через ЕНП нужно ждать крайний срок, чтобы налог был погашен.

От редакции добавим, что и пользоваться приложением намного проще, чем личным кабинетом ИП на сайте, где придется проверять, все ли корректно списалось.

До чего прогресс дошел! Подписывать договоры теперь можно по смс 

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Цыгане и НДФЛ

Эксперт, партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов, назвал взимание с минимального заработка НДФЛ цыганской арифметикой. Ведь сначала государство берет НДФЛ с и без того низкого дохода, а потом тратит налоги на соцподдержку тех самых людей, у которых эти налоги удержало.

Правительство готово обсудить с профсоюзами и работодателями идею освобождения от НДФЛ россиян с низкими доходами.

ГОСТинцы

Для доставки еды теперь есть свой ГОСТ — стандарт ввели в действие с 1 мая. Его применение добровольное, но если организация решила придерживаться госстандарта, то придется ему соответствовать.

Как считаете, позволит это улучшить качество доставки и самой продукции или никак не повлияет на них?

Управленка 2х2

По мнению Владислава — автора блога на «Клерке», он может просто ответить на самые частые вопросы по управленке, просто, как 2х2=4.

В первом посте (обещает, что будет цикл таких материалов) он коротко рассказал о том, в чем отличие двух видов учетов — управленческого и бухгалтерского.

Кстати, в комментариях промелькнуло мнение, что управленка еще ничем и не угрожает, хоть груши с яблоками складывай, хоть пол с потолком на что-нибудь дели) Автор с таким подходом не согласен, ведь управленка должна создаваться не для галочки (в отличие от бухгалтерского учета, давайте признаем это), а для глубокого анализа бизнеса и дальнейшего планирования.

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Полезности для бухгалтера

Соскучились по любимой рубрике? Тогда держите!

Шесть способов найти деньги на зарплату сотрудникам, если у бизнеса временные трудности — тут есть и радикальные советы и банальные, вроде отказа от излишних трат. А главное, вам напомнят, что на будущее стоит озадачится расчетом точки безубыточности и перестать относится к бизнесу, как к личному кошельку.

ФНС хочет подробности о вашей работе с самозанятыми — вот памятка, как действовать и что именно отвечать (примеры формулировок ответов).

А вы знаете о таком инвестиционном инструменте как овернайт? Это краткосрочный депозит, в буквальном смысле — «на ночь». В суточные овернайты, по данным Тинькофф, компании вкладывают 30-50 млн рублей в среднем. А ваш бизнес такими краткосрочными депозитами пользуется? Поделитесь в комментариях.

Мем дня

все бухгалтеры в этот понедельник

Спасибо, что дочитали выпуск № 1680 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша это самый понедельничный понедельник мая редакция

Комментарии

1
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Автор с таким подходом не согласен, ведь управленка должна создаваться не для галочки (в отличие от бухгалтерского учета, давайте признаем это)

    Автор такого не говорил😉Если что😏

Обзоры для бухгалтера

Налоговая просит пояснения по УСН даже если по вашим данным вышло больше доходов. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1680

Казалось бы, указал налогоплательщик доходов больше, чем насчитала по своим данным ФНС, ну и пусть радуются налоговики. Не тут то было! Требуют пояснить расхождения. Бухгалтеры разбираются, откуда вообще взялась разница.

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