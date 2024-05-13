Налоговая просит пояснения по УСН даже если по вашим данным вышло больше доходов. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1680

Казалось бы, указал налогоплательщик доходов больше, чем насчитала по своим данным ФНС, ну и пусть радуются налоговики. Не тут то было! Требуют пояснить расхождения. Бухгалтеры разбираются, откуда вообще взялась разница.

Сегодня в выпуске:

Расхождения в декларации по УСН и выпискам банка: как подать пояснения.

Самозанятым надежнее платить налог через приложение.

До чего прогресс дошел! Подписывать договоры теперь можно по смс.

Освободят ли от НДФЛ низкие доходы или Цыганская арифметика.

Доставлять еду по ГОСТу.

Зачем бизнесу управленческий учет, если есть бухгалтерский: ликбез про отличия УУ и БУ.

Полезности для бухгалтера.

Мем дня.

Налоговики сомневаются всегда

Если вы показали в декларации по УСН доход меньше, чем ваши поступления на счет, ФНС сразу поинтересуется, что вы «потеряли»? Но вот наша подписчица в телеграм-канале КУБ рассказала, что налоговики прислали запрос пояснений в совершенно противоположной ситуации: в декларации сумма доходов больше, чем в выписках, полученных налоговиками из банка.

Наверное, в ФНС решили, что ИП получил подпольный доход и случайно отразил его в декларации, или получал наличные без кассы, или тут замешаны другие схемы.

А причина то могла быть банальной:

получил имущество вместо вместо денег в оплату за товар (бартер);

ошибка в выписке банка, которую тот направил в налоговую или в самой программе налоговиков;

могла закрасться ошибка со стороны бухгалтера, например, ИП внес на свой счет наличку (собственные средства), и это поступление было засчитано как выручка.

Коллеги посоветовали бухгалтеру тщательно проверить свои расчеты, но она в них полностью уверена.

Возник спор и по поводу того, что именно предоставлять налоговой. Вывод: достаточно подробных пояснений, выписки прикладывать смысла нет — они уже есть в распоряжении налоговиков, оборотка по 51 счету — лишнее (меньше видят — крепче спят). Согласны?

«Мой налог» надежнее

Для оплаты налога опытный самозанятый бухгалтер рекомендует использовать именно приложение, а не вносить деньги на ЕНС. На это есть несколько веских причин:

На ЕНС средства могут списать в погашение других обязательств, например, в счет налога за авто или НДФЛ. Из приложения платеж уйдет конкретно на погашение НПД.

При такой оплате не будет банковской комиссии.

После перевода средств через приложение налог засчитывают быстрее, не дожидаясь 28 числа, а вот при оплате через ЕНП нужно ждать крайний срок, чтобы налог был погашен.

От редакции добавим, что и пользоваться приложением намного проще, чем личным кабинетом ИП на сайте, где придется проверять, все ли корректно списалось.

До чего прогресс дошел! Подписывать договоры теперь можно по смс

Что делать, если нужно срочно подписать документ, а под рукой нет ручки, а клиент живет далеко — в офис не приедет… Поможет сервис ЭДО для работы с физлицами «Подпислон»!

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Цыгане и НДФЛ

Эксперт, партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов, назвал взимание с минимального заработка НДФЛ цыганской арифметикой. Ведь сначала государство берет НДФЛ с и без того низкого дохода, а потом тратит налоги на соцподдержку тех самых людей, у которых эти налоги удержало.

Правительство готово обсудить с профсоюзами и работодателями идею освобождения от НДФЛ россиян с низкими доходами.

ГОСТинцы

Для доставки еды теперь есть свой ГОСТ — стандарт ввели в действие с 1 мая. Его применение добровольное, но если организация решила придерживаться госстандарта, то придется ему соответствовать.

Как считаете, позволит это улучшить качество доставки и самой продукции или никак не повлияет на них?

Управленка 2х2

По мнению Владислава — автора блога на «Клерке», он может просто ответить на самые частые вопросы по управленке, просто, как 2х2=4.

В первом посте (обещает, что будет цикл таких материалов) он коротко рассказал о том, в чем отличие двух видов учетов — управленческого и бухгалтерского.

Кстати, в комментариях промелькнуло мнение, что управленка еще ничем и не угрожает, хоть груши с яблоками складывай, хоть пол с потолком на что-нибудь дели) Автор с таким подходом не согласен, ведь управленка должна создаваться не для галочки (в отличие от бухгалтерского учета, давайте признаем это), а для глубокого анализа бизнеса и дальнейшего планирования.

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Полезности для бухгалтера

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Шесть способов найти деньги на зарплату сотрудникам, если у бизнеса временные трудности — тут есть и радикальные советы и банальные, вроде отказа от излишних трат. А главное, вам напомнят, что на будущее стоит озадачится расчетом точки безубыточности и перестать относится к бизнесу, как к личному кошельку.

ФНС хочет подробности о вашей работе с самозанятыми — вот памятка, как действовать и что именно отвечать (примеры формулировок ответов).

А вы знаете о таком инвестиционном инструменте как овернайт? Это краткосрочный депозит, в буквальном смысле — «на ночь». В суточные овернайты, по данным Тинькофф, компании вкладывают 30-50 млн рублей в среднем. А ваш бизнес такими краткосрочными депозитами пользуется? Поделитесь в комментариях.

Мем дня

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