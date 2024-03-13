Шесть способов найти деньги на зарплату сотрудникам, если у бизнеса временные трудности

Если предприниматель работает с командой, то одна из важнейших статей его расходов — зарплата сотрудникам. Конечно, все стараются платить вовремя, но иногда ситуация складывается так, что денег к нужному числу нет. Разбираемся, где достать деньги и как не попасть в такое сложное положение.

Что такое кассовый разрыв и почему он случается

Антон продает на Ozon зеркала. У него свое производство и штат сотрудников. Продажи шли хорошо, и Антон заранее заказал материалы на новую большую партию — ведь на производство нужно время. Антон не учел, что отдал поставщикам последние свободные деньги, но при этом должен вот-вот перевести зарплату всем сотрудникам, а выручки еще нет. Он попал в кассовый разрыв.

Кассовый разрыв — это ситуация, когда предпринимателю нужно отдать больше денег, чем у него есть на руках, то есть в кассе. Эти деньги, конечно, появятся, но немного позже.

Чаще всего такое случается по нескольким причинам:

Предприниматель неверно спланировал денежные потоки , не учел каких-то событий в графике доходов и расходов.

Он ошибся в закупках . В нашем примере Антон поспешил потратить все деньги на материалы, хотя, скорее всего, ему не нужно столько зеркал прямо сейчас. А если он задержит зарплату, сотрудники могут уйти, производство остановится, и материалы будут пылиться на складе.

Сезонный бизнес — когда товар пользуется спросом только в определенное время. Например, елочные игрушки — перед Новым годом, а велосипеды — ближе к лету. В низкий сезон эти товары не будут приносить почти ничего, а расходы предпринимателя на аренду и оплату труда сохранятся.

Дебиторская задолженность — денежные долги других компаний, которым предприниматель оказал услугу или продал товар, но оплату не получил. С этим можно столкнуться, если давать контрагентам отсрочки и рассрочки на неопределенное время.

Форс-мажоры — непредвиденные траты и задержки поступлений.

Кассовый разрыв — неприятная ситуация, но вполне поправимая.

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Чем грозят предпринимателю задержки зарплаты

Вернемся к Антону. Представим, что он решил скрыть от сотрудников временную нехватку денег и просто не платить им. Это плохой и даже незаконный вариант.

Сотрудники могут обратиться в трудовую инспекцию, она придет с внеплановой проверкой и назначит наказание — в зависимости от того, какие договоры подписывали работники.

Трудовой договор

Что ждет работодателя за невыплату зарплаты:

С первого дня просрочки зарплаты сотрудникам начисляют компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки Центробанка от невыплаченной суммы за каждый день задержки платежа либо на условиях, прописанных в договоре.

Представим, что у Антона работает бухгалтер. По договору Антон должен был выплатить 50 000 ₽ минус налоги не позднее 5 ноября, но перевел деньги только 11 ноября, то есть задержал зарплату на шесть дней.

Минимальная компенсация рассчитывается по формуле: компенсация = сумма задолженности × количество дней просрочки × 1/150 ключевой ставки ЦБ.

Сумма задолженности: 50 000 ₽ − 13% НДФЛ = 43 500 ₽. Ключевая ставка ЦБ в ноябре 2023 года — 15% годовых. Считаем компенсацию: 43 500 х 6 дней х 15% х 1/150 = 261 ₽ — столько Антон заплатит бухгалтеру за шестидневную задержку.

Если работодатель не отправляет зарплату уже 15 дней, сотрудник может написать ему письмо о том, что прекращает работу, пока не получит деньги. Это разрешает статья 142 ТК.

Например, бухгалтер спустя 15 дней так и не получил зарплату. Он пишет на имя Антона письмо и со следующего дня не выходит на работу. Но это не значит, что Антон сэкономит: даже если бухгалтер сидит дома, ему продолжают «капать» деньги, и уволить сотрудника за прогулы Антон тоже не имеет права.

Кроме этого, компанию, которая не выплатила зарплату в срок или перечислила деньги сотрудникам не в полном размере, могут оштрафовать на 30 000–50 000 ₽ по статье 5.27 КоАП.

А если работодатель не выдает зарплату более двух месяцев из корыстных целей, то это повод открыть уголовное дело по статье 145.1 УК. В таком случае суд может назначить более крупный штраф, отправить на принудительные работы или даже в тюрьму.

Гражданский договор (ГПХ)

Если сотрудники у Антона на подряде по договору ГПХ, то последствия задержки зарплат мягче. Ему придется оплатить компенсацию на тех же условиях, что и при работе по трудовому договору, — 1/150 ставки ЦБ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Других санкций нет.

По каким бы договорам ни работали сотрудники, зарплату им выплатить все равно придется.

Где взять деньги

Прежде чем переходить к действиям, стоит честно поговорить с сотрудниками. Лучше это сделать не накануне зарплаты, а за пару недель до этого, ведь многие планируют важные траты с точностью до дня. Например, сотрудникам нужно вовремя оплачивать кредиты, коммунальные услуги или детские кружки.

Стоит собрать всю команду и честно признаться, что зарплату платить нечем. Рассказать, с чем это связано, какой есть план по выходу из ситуации и сколько времени это займет. Скорее всего, придется предложить сотрудникам некоторое время работать на энтузиазме и пообещать премию.

Не все готовы трудиться за идею, ведь у многих есть семьи, дети, обязательства, а работа — единственный источник дохода. Поэтому часть команды может уйти.

У предпринимателя есть несколько способов найти деньги на зарплаты сотрудников — и лучше попробовать сразу несколько.

1. Собрать долги

Стоит проверить список должников — в него попадают клиенты, которые уже получили услуги или товары, но деньги еще не перевели. Одного электронного письма может быть недостаточно — важно напоминать настойчиво и регулярно разными способами. Возможно, придется отправить досудебную претензию или пойти в суд.

2. Оптимизировать расходы

То есть временно отказаться от всего, без чего бизнес продолжит работать. Например, можно:

закрыть офис и перевести команду на работу из дома ;

продать оборудование — это могут быть компьютеры, принтеры и кофемашина, — и попросить сотрудников поработать на личных ноутбуках;

сократить штат : отказаться от услуг сотрудников, которые не приносят прибыли или просто плохо выполняют свою работу;

аутсорсить сотрудников — например, передать часть бухгалтерских и юридических задач на подряд в другую компанию, если это будет выгодно, учитывая компенсации при увольнении работников;

отказаться от аренды склада — и хранить товар, например, в своем гараже.

3. Сдать имущество в аренду

Если у предпринимателя есть свои помещения, он может сдать их в аренду другой компании. Так, Антон из нашего примера может сдавать свой производственный цех и оборудование.

4. Продать товары со скидкой

Если на складе остался товар, можно быстрее выручить за него живые деньги, снизив цену. Например, Антон может продать все зеркала со склада со скидками, получить деньги и к тому же сэкономить на фулфилменте.

5. Взять заем у партнера

Если вернуть материалы поставщику не получается, Антон может попросить у него в долг — а взамен предложить, например, оплатить следующую поставку без скидок, по полной стоимости.

6. Взять кредит

Если все предыдущие пункты не сработали и денег по-прежнему не хватает, то можно попробовать взять в банке кредит на выплату зарплаты.

Как избежать кассового разрыва

Если предприниматель попал в кассовый разрыв, то, скорее всего, ему придется пересмотреть свои бизнес-процессы. Есть несколько рекомендаций, на которые стоит обратить внимание:

Не тратить предоплату — ведь это еще не заработанные деньги. Лучше пользоваться только деньгами фирмы — то есть суммой всех подписанных актов о выполненных работах. А предоплату держать на отдельном счете.

Планировать все платежи заранее. В этом помогает платежный календарь. В нем предприниматель указывает даты и суммы будущих поступлений и платежей на несколько месяцев вперед. Важно, чтобы эти записи всегда были актуальными.

Рассчитать точку безубыточности. Это та выручка, которую нужно получить, или количество товаров, которые нужно продать, чтобы покрыть все расходы. Так у предпринимателя перед глазами будет ясная цель. Если точка безубыточности пройдена, значит, компания начала приносить прибыль.

Создать резерв. Каждый месяц стоит откладывать какой-то процент от чистой прибыли в финансовую подушку. В идеале такого резерва должно хватать на несколько месяцев жизни компании, если выручка временно снизится или случится форс-мажор.

Изучить ежемесячные расходы. Если ситуация с кассовым разрывом повторяется, скорее всего, есть расходы, которые тянут компанию на дно. Важно проанализировать ситуацию, найти то, что постоянно приносит убытки, и оптимизировать эту статью.

Многие предприниматели, особенно в начале пути, оказываются в ситуации, когда нечем платить зарплату. Но это поправимо. Главное — быть открытыми с командой, трезво посмотреть на свои процессы и расходы и сделать правильные выводы.