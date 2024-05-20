Платись, платись большая и маленькая: независимо от размера зарплату нужно платить два раза в месяц! 💰«Ночной бухгалтер» № 1684

Даже если ваш сотрудник на неполной ставке получает зарплату размером в несколько тысяч рублей, ее нельзя платить один раз. Даже сотрудник просит. Так Роструд сказал.

Сегодня в выпуске:

Зарплата раз в месяц — верный путь к штрафам.

В ТК может появиться 6-ти часовой рабочий день.

Устали от бухгалтерии? Мы нашли работу, где вам будут платить больше.

Исламский банкинг — новый тренд.

День рождения Интернета — поздравим?

Крутой кейс: адвокаты вернули зарплату за 11 месяцев и взыскали расходы на защиту!

«Клерк» подружился с Ашаном и Эвотором и запустил новый-старый проект.

Пятничные развлечения.

Мем дня.

Ах, ты моя маленькая!

Сотрудники с небольшим заработком — совместители, полуставочники и другие, иногда просят бухгалтера (и даже требуют) платить зарплату раз в месяц. Ну чего там эти копейки делить то?

Но бухгалтер не может нарушить закон, он обязан рассчитывать и перечислять зарплату дважды в месяц. Эту позицию подтвердил Роструд.

В комментариях бухгалтеры подшучивают:

765 страниц правок в ТК

Столько изменений подготовлено партией КПРФ для создания новой версии Трудового кодекса. Цель проекта — улучшить условия труда для отдельных групп сотрудников, например, для тех, кто работает, но при этом все равно остается за чертой бедности, для беременных, инвалидов, беременных и т.д. Одна из главных инициатив — 6 часовой рабочий день.

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Новый банковский тренд — исламский банкинг. Что это такое?

Минфин собирается активно развивать исламский банкинг — это особый вид банковских услуг, который соответствует нормам шариата. Например, запрещены проценты по ссудам или иные операции, связанные со спекуляцией.

Некоторые банки уже сейчас запускают продукты, учитывающие нормы ислама. Тинькофф вот запустил банковскую карту.

Интернету 33

Да, да, сегодня у всемирной сети день рождения. Мы сделали поздравительный пост. Именно благодаря интернету мы сейчас с вами на связи и пишем эти новости. А вот «Клерк» помоложе будет)) нам всего 23 годика)

Вернули зарплату за 11 месяцев и взыскали расходы на защиту! Успешный кейс адвокатов РОКА «Советник»

В 2022 году адвокаты уголовной практики Московского филиала РОКА «Советник» добились оправдания доверителей, которые ждали этого момента в СИЗО почти год. Государство заплатило за потраченное время 750 тыс. руб. И еще 700 тыс. руб. досталось второму доверителю за моральный вред.

Но адвокаты продолжили борьбу за справедливую компенсацию. Какой путь они прошли и чего удалось добиться читайте в посте.

С «Клерком» можно стать популярным за еду!

Мы тут такое замутили! Во-первых, в разделе вакансий появились объявления от одного из известнейших ретейлеров — Ашана. Во-вторых, мы создали коллаборацию с компанией «Эвотор». Эксперты «Клерка» будут отвечать на вопросы клиентов компании.

С этими событиями наших продакт-менеджеров торжественно поздравил Борис Мальцев.

А еще он рассказал, что перезапускает оригинальные проект — Тот еще разговор.

А пилотный выпуск уже отсняли и скоро вам покажем! В качестве гостя — Ивана Никитенко, фаундер «ConvertMe», ему 34 года и он боксер.

Бухгалтерская пятница

Для начала вот вам небольшая афиша — 30 мая для аутсорсеров состоится очень классный вебинар. Вам покажут программу, которая поможет в ежедневной работе, соберет вместе все задачи, распределит дела по сотрудникам, обработает клиентскую базу, в общем вытащит вас из этой дремучей операционки. Записывайтесь, это бесплатно!

Все, с делами покончено, переходим к развлекательным процедурам.

Загляните в пятничный мозгонапрягатель. Вам предстоит выполнить очередное головоломное задание. Кстати, можно коллег или домочадцев привлечь — посоревноваться.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1684 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша подпевает наушникам и вприпрыжку идет домой редакция