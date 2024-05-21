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Обзоры для бухгалтера

Логика вышла из чата: за несданную декларацию по НДС ИП на патенте и самозанятым грозят блокировкой счета.✍«Ночной бухгалтер» № 1685

Бухгалтеры возмущены: их клиентам и работодателям летят требования сдать декларации по ОСНО, такие уведомления получают даже самозанятые. ФНС рекомендует не отвечать на сообщения, если они не касаются компании или ИП, но бухгалтеры опасаются блокировок.
Логика вышла из чата: за несданную декларацию по НДС ИП на патенте и самозанятым грозят блокировкой счета.✍«Ночной бухгалтер» № 1685
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Шоу «Где логика?» по ФНСовски.

  • Старая переплата по налогам «сгорела», но списать ее нельзя.

  • Бюджетные субсидии — как вести учет?

  • НДФЛ 15% с дохода более 1 млн в год — будет ли новый лимит?

  • Приятного аппетита — во сколько обходятся работникам рабочие обеды.

  • «Клерк» — номинант на самый крутой офис.

  • Как учесть расходы на домен сайта и относить ли их к НМА — разъяснения эксперта.

  • В помощь бухгалтеру и HR.

  • Мем дня.

Попали под раздачу

В самом прямом смысле ИП, самозанятые и даже компании попали под раздачу, а точнее рассылку налоговых уведомлений и требований. Налогоплательщики получают сообщения о том, что они не сдали, например, декларацию по НДС. То, что уведомление выслано самозанятому ФНС не смущает. ИП на патенте тоже получают такие письма, а еще у них требуют декларацию 3-НДФЛ, которую сдают предприниматели на ОСНО.

Обо всех этих бедствиях бухгалтеры рассказывают в посте телеграм-канала КУБ. И подчеркивают, что тут явно какой-то сбой и ошибка на стороне ФНС.

Но даже если компания или предприниматель должны были сдать декларацию и отправили ее в срок, это не причина для налоговиков не прислать требование.

Бухгалтеры не зря переживают. Ответственность в профессии все растет. Если вы все еще думаете, что бухгалтер отвечает только за учет — у нас для вас плохие новости. Субсидиарка давно уже касается не только директора и учредителей. Хотите себя обезопасить — запишитесь на вебинар 21 мая в 11.00 по мск.

Ни туда, ни сюда

Если переплата, которая образовалась до начала работы ЕНС (до 1 января 2023 года) и по которой истек срок возврата или зачета (3 года), то она не попала на единый счет. При этом списать такую переплату в учете тоже нельзя. Такие разъяснения дал Минфин.

Госпомощь: субсидии за счет бюджета на финансирование текущих расходов

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций.

Начало: 22 мая в 11:00 мск.

Государство предоставляет бизнесу поддержку, в том числе в виде субсидий на финансирование текущих расходов. Субсидия позволяет предприятию сохранить финансовую устойчивость, но ее нужно правильно отразить в бухгалтерском, налоговом учете и отчетности, в том числе при возврате средств (например, при несоблюдении условий использования субсидии).

На вебинаре рассмотрим эти и другие важные вопросы по получению, учету и возврату бюджетных денег.

Программа

  1. Бухучет субсидирования текущих расходов.

  2. Отражение возврата субсидий.

  3. Раскрытие информации о госпомощи в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

  4. Налоговый учет бюджетных субсидий при применении ОСНО и УСН.

  5. Налоговые последствия субсидий в части НДС

Спикер: Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Записаться

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НДФЛ 15%

Эту тему обсуждают не первый день — повышенную ставку уже платят те, кто получает за год доход более 5 млн рублей. Но судя по всему этот лимит пересмотрят. Власти подумывают взымать 15% налога уже с доходов свыше 1 млн в год.

Наши читатели считают, что 83 с копейками в месяц (1 млн / 12 мес.) — это не такая уж большая зарплата, чтобы облагать ее повышенным НДФЛ. Для крупного города — это средний заработок, да и на периферии столько можно заработать, например, на стройке или производстве. Выходит, что под повышенное налогообложение попадут вовсе не сверхдоходы, а самые обычные.

Люблю покушать

В обед одни работники кушают принесенные с собой домашние супчики и пюрешки, другие ходят в столовую, третьи в ближайшее кафе, кто-то (вот счастливчики) успевают заехать на обед домой и не таскают пакет с контейнерами.

На эту тему аналитики даже провели исследование, выяснили, что на обед в среднем россияне тратят 400 руб.

Если у вас фантазия отказывает и вы не знаете. чтобы такого вкусненького взять с собой на обед — почитайте посты под заголовком Что ест бухгалтер. В последнем на шеф-ред не только делится своим обедом выходного дня, но еще и показывает интересные места Москвы.

Хвасталка

«Клерк» стал номинантом на премию Best Office Awards 2024, где награждают крутые интерьеры. Борис Мальцев в своем блоге поделился историей ремонта офиса в Краснодаре, который длился по мнению сотрудников вечность))) а по сути более двух лет. И показал классные фото интерьера — заходите поглазеть, где мы работаем.

Домен — НМА или нет?

Плата за получение доменного имени ДО запуска сайта в эксплуатацию включается в состав расходов на его создание (счет 08). Эти расходы буду формировать НМА. А вот оплата за сохранение домена уже ПОСЛЕ того, как сайт был запущен — это текущие расходы. Такое пояснение дал эксперт «Клерка».

Полезности HR и бухгалтеру

Устали исполнять приказы руководства, хотите вырасти в профессии эйчара, не понимаете, как сделать ваше резюме «работающим»? Загляните на прямой эфир эксперта Александры Леховицкой 23 мая в 19:00.

Фишки в Эксель, которые помогут работать с таблицами быстрее и эффективнее — горячие клавиши, скрытые строки, выборка данных и др.

Вы — бухгалтер, но вам приходится быть «все в одном» и заниматься даже закупками? Узнайте секреты успешных закупок, возможности экономии и автоматизации на вебинаре от экспертов Северсталь ЦЕС.

Мем дня

«Опять с чаем!» — вот видят бухгалтерию сотрудники или придумайте свою подпись для картинки))

Спасибо, что дочитали выпуск № 1685 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

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Обзоры для бухгалтера

Логика вышла из чата: за несданную декларацию по НДС ИП на патенте и самозанятым грозят блокировкой счета.✍«Ночной бухгалтер» № 1685

Бухгалтеры возмущены: их клиентам и работодателям летят требования сдать декларации по ОСНО, такие уведомления получают даже самозанятые. ФНС рекомендует не отвечать на сообщения, если они не касаются компании или ИП, но бухгалтеры опасаются блокировок.

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