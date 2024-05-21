Логика вышла из чата: за несданную декларацию по НДС ИП на патенте и самозанятым грозят блокировкой счета.✍«Ночной бухгалтер» № 1685

Бухгалтеры возмущены: их клиентам и работодателям летят требования сдать декларации по ОСНО, такие уведомления получают даже самозанятые. ФНС рекомендует не отвечать на сообщения, если они не касаются компании или ИП, но бухгалтеры опасаются блокировок.

Сегодня в выпуске:

Шоу «Где логика?» по ФНСовски.

Старая переплата по налогам «сгорела», но списать ее нельзя.

Бюджетные субсидии — как вести учет?

НДФЛ 15% с дохода более 1 млн в год — будет ли новый лимит?

Приятного аппетита — во сколько обходятся работникам рабочие обеды.

«Клерк» — номинант на самый крутой офис.

Как учесть расходы на домен сайта и относить ли их к НМА — разъяснения эксперта.

В помощь бухгалтеру и HR.

Мем дня.

Попали под раздачу

В самом прямом смысле ИП, самозанятые и даже компании попали под раздачу, а точнее рассылку налоговых уведомлений и требований. Налогоплательщики получают сообщения о том, что они не сдали, например, декларацию по НДС. То, что уведомление выслано самозанятому ФНС не смущает. ИП на патенте тоже получают такие письма, а еще у них требуют декларацию 3-НДФЛ, которую сдают предприниматели на ОСНО.

Обо всех этих бедствиях бухгалтеры рассказывают в посте телеграм-канала КУБ. И подчеркивают, что тут явно какой-то сбой и ошибка на стороне ФНС.

Но даже если компания или предприниматель должны были сдать декларацию и отправили ее в срок, это не причина для налоговиков не прислать требование.

Бухгалтеры не зря переживают. Ответственность в профессии все растет. Если вы все еще думаете, что бухгалтер отвечает только за учет — у нас для вас плохие новости. Субсидиарка давно уже касается не только директора и учредителей. Хотите себя обезопасить — запишитесь на вебинар 21 мая в 11.00 по мск.

Ни туда, ни сюда

Если переплата, которая образовалась до начала работы ЕНС (до 1 января 2023 года) и по которой истек срок возврата или зачета (3 года), то она не попала на единый счет. При этом списать такую переплату в учете тоже нельзя. Такие разъяснения дал Минфин.

Госпомощь: субсидии за счет бюджета на финансирование текущих расходов

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций.

Начало: 22 мая в 11:00 мск.

Государство предоставляет бизнесу поддержку, в том числе в виде субсидий на финансирование текущих расходов. Субсидия позволяет предприятию сохранить финансовую устойчивость, но ее нужно правильно отразить в бухгалтерском, налоговом учете и отчетности, в том числе при возврате средств (например, при несоблюдении условий использования субсидии).

На вебинаре рассмотрим эти и другие важные вопросы по получению, учету и возврату бюджетных денег.

Программа

Бухучет субсидирования текущих расходов. Отражение возврата субсидий. Раскрытие информации о госпомощи в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Налоговый учет бюджетных субсидий при применении ОСНО и УСН. Налоговые последствия субсидий в части НДС

Спикер: Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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НДФЛ 15%

Эту тему обсуждают не первый день — повышенную ставку уже платят те, кто получает за год доход более 5 млн рублей. Но судя по всему этот лимит пересмотрят. Власти подумывают взымать 15% налога уже с доходов свыше 1 млн в год.

Наши читатели считают, что 83 с копейками в месяц (1 млн / 12 мес.) — это не такая уж большая зарплата, чтобы облагать ее повышенным НДФЛ. Для крупного города — это средний заработок, да и на периферии столько можно заработать, например, на стройке или производстве. Выходит, что под повышенное налогообложение попадут вовсе не сверхдоходы, а самые обычные.

Люблю покушать

В обед одни работники кушают принесенные с собой домашние супчики и пюрешки, другие ходят в столовую, третьи в ближайшее кафе, кто-то (вот счастливчики) успевают заехать на обед домой и не таскают пакет с контейнерами.

На эту тему аналитики даже провели исследование, выяснили, что на обед в среднем россияне тратят 400 руб.

Если у вас фантазия отказывает и вы не знаете. чтобы такого вкусненького взять с собой на обед — почитайте посты под заголовком Что ест бухгалтер. В последнем на шеф-ред не только делится своим обедом выходного дня, но еще и показывает интересные места Москвы.

Хвасталка

«Клерк» стал номинантом на премию Best Office Awards 2024, где награждают крутые интерьеры. Борис Мальцев в своем блоге поделился историей ремонта офиса в Краснодаре, который длился по мнению сотрудников вечность))) а по сути более двух лет. И показал классные фото интерьера — заходите поглазеть, где мы работаем.

Домен — НМА или нет?

Плата за получение доменного имени ДО запуска сайта в эксплуатацию включается в состав расходов на его создание (счет 08). Эти расходы буду формировать НМА. А вот оплата за сохранение домена уже ПОСЛЕ того, как сайт был запущен — это текущие расходы. Такое пояснение дал эксперт «Клерка».

Полезности HR и бухгалтеру

Устали исполнять приказы руководства, хотите вырасти в профессии эйчара, не понимаете, как сделать ваше резюме «работающим»? Загляните на прямой эфир эксперта Александры Леховицкой 23 мая в 19:00.

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Мем дня

«Опять с чаем!» — вот видят бухгалтерию сотрудники или придумайте свою подпись для картинки))

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