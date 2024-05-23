У ИП не может быть только патент, всегда за углом прячется еще одна система налогообложения. «Ночной бухгалтер» № 1686

Некоторые начинающие предприниматели, когда регистрируют ИП (особенно через посредников) и выбирают себе патентную систему, считают, что применят только ее, однако это не так. Из-за такой ошибки ИП может попасть на крупные доначисления, причем за весь год сразу.

Сегодня в выпуске:

Обманчивый патент — зачем ИП запасаться УСН?

Какую справку о доходах выдавать сотрудникам за 2023 год?

Клиент платит, как хочет!

Ох, уж эти представительские расходы — бухучет и налоги.

На рынке российские бренды заняли ниши иностранных. А с качеством что?

Курсы по 3 690 рублей! Летний беспредел на «Клерке» .

Заморочки с Китаем по оплате товаров: на что жалуются бухгалтеры.

Полезности бухгалтеру (что покушать, как заработать и как не ошибиться в документах).

Мем дня.

Что не так с патентом?

С ним все так, но не бывает такого, что ИП получил патент и все. По умолчанию у предпринимателя всегда есть общая система налогообложения (ОСНО), если он не перешел на УСН. Это правило подтвердили бухгалтеры своей коллеге в телеграм-канале «Клерка».

И тут есть два очень важных момента.

1) Если ИП подал заявление на патент при регистрации, но не подал заявление на УСН, то при слете с патента, или если вдруг он не успеет его вовремя «переполучить», он будет платить НДФЛ и НДС. Причем слет происходит с самого начала патента и если он получен на весь год, то и пересчитать налоги придется за год. Очень рискованно.

2) Даже если у ИП один вид деятельности, один ОКВЭД, то это не мешает прямо при регистрации подать сразу заявление и на ПСН, и на УСН. В бланке по УСН ОКВЭД вообще не указывается. Кроме того, есть нюансы, когда деятельность одна, платить по ней можно как налог по патенту, так и по упрощенке.

Пример: ИП выполняет сантехнические работы, он получил патент в городе, где он проживает, но затем ему предложили выгодный заказ в другом городе, на который патент не распространяется. У предпринимателя есть выбор — подать заявление на патент, подождать его получения и только тогда начать работы или заключить договор сразу и заплатить по работам в другом городе единый налог по УСН. Деятельность одна — налоги разные, т.к. есть ограничения по территории применения патента.

Вот еще мнение эксперта «Клерка»:

ИП может совмещать УСН и ПСН, даже если у него ЕГРИП значится только один код ОКВЭД. Никто не может запретить ИП сразу при регистрации подать уведомление о переходе на УСН. При этом сразу же после регистрации можно подать заявление на получение патента. Есть мнение Минфина, что ИП не может совмещать ПСН и УСН по одной деятельности в одном городе. Оно выражено, в частности, в письме от 05.07.2023 № 03-11-11/62554. Но не все так однозначно. Например, при розничной торговле ИП может оформить патент только на магазины площадью до 150 м2. Кроме того, даже если есть ПСН по рознице, ИП может продать товар юрлицу и эта сделка будет идти уже вне рамок ПСН. С такого дохода надо платить налог по УСН, даже если у ИП в ЕГРИП есть только один код ОКВЭД по рознице.

2-НДФЛ нет, справку какой формы выдать сотруднику?

За 2023 год и за 2024 год формы справки отличаются. Они утверждены разными приказами ФНС. Нельзя выдать справку с указанием доходов 2023 года по форме справки 2024 года.

Новая форма справки о доходах, как приложение к отчету 6-НДФЛ, вступила в силу только с 9 апреля 2024 года, что и запутало бухгалтеров.

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Представительские расходы или Что не любит бухгалтер

Да, представительские расходы — довольно зыбкая почва, шаг влево или вправо и уже включить их в затраты не получится. Чтобы бухгалтеру не допустить ошибок, нужно:

разобраться в определении самого понятия представительских расходов;

понять, какие именно расходы можно отнести к представительским;

учесть официальные разъяснения Минфина и судебную практику;

правильно оформить документы и учесть нормативы.

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Во что одеться?

Рынок одежды и обуви в России существенно изменился, многие бренды ушли и купить их стало либо невозможно, либо сложно (и, конечно, дорого). Но освободившиеся ниши с радостью заняли российские производители. Некоторые отечественные бренды вдвое расширили свои торговые площади.

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