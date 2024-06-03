О чем говорят бухгалтеры — топ 5 обсуждаемых тем на этой неделе. 👂«Ночной бухгалтер» № 1694

Говорили не только о реформах, обычные рабочие проблемы никуда не делись. Кто-то в Китай не может перевести деньги, у кого-то налог на УСН — выпади глаза, а у кого-то вообще счета заблокировали. Но всегда есть коллеги-спасители, которые и словом утешат, и делом помогут.

Сегодня в выпуске:

О чем говорят бухгалтеры — не только о реформах Минфина!

Анонимная проверка на дробление и другие предложения — «Клерк» рассказывает, как общественность обсуждала изменения по налогам.

Так не надо! Самая плохая привычка бизнесмена.

Работодателей обяжут сокращать рабочий день в жару.

Бросил компанию — отвечай.

Соцвычет без справок — это хорошо или плохо?

Тот еще разговор — интервью с фаундером компании Сonvert.me Иваном Никитенко.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

О чем говорили на неделе бухгалтеры

Конечно, соцсети и сайт «Клерка» кипели от обсуждений налоговой реформы, но текущая работа никуда от нас с вами не ушла, и поэтому мы выбрали топ-5 тем, которые обсуждали бухгалтера на канале КУБ.

Про переплату по налогам

Получили кучу денег на расчетный счет, а реализация будет только в 4 квартале. Придется заплатить большой налог по УСН. Жалко отдавать деньги в бюджет, ведь вернуть их получится только в следующем году. Бухгалтер просит совета — как выйти из ситуации с минимальными потерями.

Коллеги посоветовали заплатить налог поменьше и потом просто заплатить пени, но другие говорят — пени космические, так что думайте сами, решайте сами.

Про взаимовыручку

Бухгалтеры у нас на канале настолько дружны, что готовы не только вопросы задавать, но и делиться полезными инструкциями и опытом — так поступил один из пользователей и опубликовал «небольшую памятку» про прием на работу и налоги по иностранным сотрудникам. Коллеги благодарны и засыпают автора вопросами.

Про блокировки

Заблокировали компании счет (да не один), там деньги, переводить можно только налоги и зарплату, а работать как-то надо. Бухгалтер ищет выход, но тут как в песне — «а выход только такой!». Да, да это там, где появился кто-то другой.

Про вредный РСВ и налоговую

Пересчет зарплаты за два прошлых года (требование ФНС), приходится пересдавать отчеты, РСВ за 2023 год, за 9 месяцев отказывается сдаваться. Что не так, бухгалтеры выясняют всем миром.

Про ВЭД и НДС

Китай, поставка, платеж через агента (потому что проблема с оплатами в китайские банки) и тут бухгалтера по собственному признанию «торкнуло» — а не закрался ли в сделку НДС? Решение вопроса пришло от нашего эксперта.

Что думают о налоговой реформе эксперты

Корреспондент «Клерка» побывал на общественных обсуждениях налоговых реформ и изменений в НК, в том числе предложенных Минфином с 2025 года. Подробнее о том, какие вопросы и инициативы обсуждали, можете почитать в репортаже от первого лица.

Много обсуждали дробление бизнеса и что будет с ним в связи с предстоящими изменениями. По мнению экспертов дробиться будут больше. И вообще нужно сделать анонимный сервис проверки на дробление, чтобы понимать — грозит твоему бизнесу проверка или все хорошо. Ведь четких критериев тут быть не может, а субъективно можно и совершенно белый бизнес обвинить в уходе от налогов.

Так не надо! Самая плохая привычка бизнесмена

Кто вы самозанятый или бизнесмен? У вас могут быть наемные работники, вы будете начальником, но не бизнесменом. Почему? Потому что есть один важный фактор, который отличает руководящего фрилансера от бизнесмена.

Это привычка делать все своими руками. Нужна системность, чтобы бизнес работал автономно!

Как сделать работу системной и выйти за рамки фриланса, вы узнаете на канале «КУБ24»! Здесь вас ждет много полезной информации о финансах и бизнесе!

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Окно откройте!

В жару в офисе становится невозможно работать, а бывает, что работники трудятся на улице, в производственных помещениях и там вовсе изнывают от высоких температур. При этом 47% работодателей не предпринимает вообще никаких мер по предотвращению таких сложных условий. Поэтому в Госдуму внесли проект, по которому в случае, если температура превысит 28,5С, придется сокращать рабочий день.

Бросил дело — отвечай смело

Если оставить компанию на произвол судьбы, да еще и с долгами, то руководителя, пусть и бывшего могут обвинить в том, что он намеренно привел бизнес к банкротству. Доказывать, что этот не так, придется самому обвиняемому — такова сейчас судебная практика по субсидиарке.

Ранее обязанность доказать вину директора возлагалась на кредиторов, но юристы отмечают тренд на усиление ответственности руководителей за долги компаний.

Соцвычет по-новому

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, внес предложение — давать вычет семьям с детьми просто по факту, без сбора справок и других документов, отделаться от лишней бюрократии.

Такой подход не импонирует бухгалтеру-эксперту, которая дала комментарий «Клерку». Она считает, что такая поддержка уже не может называться вычетом — это безвозмездная социальная помощь. Если вычет не подтверждать документально, то никакого отношения к налоговым вычетам такие выплаты уже не имеют.

Как заработать на изменениях в налогах?

Реформа НК — это ваш шанс «стартануть» в новой нише и заработать. Большая часть бизнеса на маркетплейсах на УСН, это большой рынок и обороты, а значит именно они окажутся на грани уплаты НДС по новым правилам, которые придумал Минфин.

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Тот еще разговор

Продолжение крутого проекта от фаундера «Клерка» Бориса Мальцева и фаундера компании «НДФЛка» Михаила Лапушинского. Ведущие приглашают гостя, которому задают непростые, а иногда и каверзные, вопросы о его работе, карьере, бизнесе, о том, как ему удалось добиться успеха (и удалось ли?).

Интервью читается легко, ведь оно похоже больше на разговор старых друзей, чем на обычные скучные бизнес-беседы. В этот раз на встречу позвали Ивана Никитенко. Вот так его представил Михаил:

«Представьте, 15 лет назад небольшая компания «КлючАвто» открыла первые два салона, и было несколько мелких сайтов. Эту деятельность вел наш сегодняшний герой — Иван Никитенко. Сейчас у него собственный бизнес, он фаундер компании Сonvert.me. Непонятно, что такое Сonvert.me, то ли занесли конверт в деньгах мне или конверсия трафика. Но он довел «КлючАвто» от 5 сайтов до 400 и до 100 салонов.»

Следите за проектом, скоро появиться и видео-запись интервью, а мы уже запланировали и другие встречи с гостями — следите за ними в телеграм.

Полезности бухгалтеру

Сегодня тема полезностей — муки выбора.

Налоговики рассылают бизнесу письма о нарушениях по ККТ, надо проверять, все ли у вас хорошо с онлайн-кассами. И тут важно выбрать надежную поддержку, которая не только вам кассу продаст, но еще и грамотно все настроит и проконсультирует, если, например, придется пробивать чеки корректировки.

Мы составили обзор компаний, которые комплексно подходят к внедрению онлайн-касс, работе с ОФД, эквайрингом и прочими фишками — пользуйтесь.

Электронные кадры скоро нас с вами настигнут — видите, какие перемены грядут. Госструктуры уже переходят на кадровый ЭДО. Думаете коммерции еще долго ждать? Начните выбирать правильный КЭДО уже сейчас — вам в помощь бесплатный чек-лист.

Мем дня

Пятница на этой неделе, она такая

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