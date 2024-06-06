₽ Заказать рекламу
Обзоры для бухгалтера

УСН превращается в ужасную систему налогообложения. Уведомления для освобождения от НДС и другие пугалки будущей реформы для упрощенцев. 😱«Ночной бухгалтер» № 1697

Бухгалтеры все больше нервничают — упрощенка превращается в усложненку прямо на глазах. Чтобы не влететь на НДС с 1 января придется подавать уведомление (что-то подсказывает, что направят его не все спецрежимники). Надо ли будет считать налог с авансов, подавать ли уведомление тем, кто уже работает на УСН, что будет со льготами для IT? Одни вопросы...
УСН превращается в ужасную систему налогообложения. Уведомления для освобождения от НДС и другие пугалки будущей реформы для упрощенцев. 😱«Ночной бухгалтер» № 1697
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Новая УСН — пора ли паниковать?

  • Тинькофф провел ребрединг.

  • Что это за стандарты такие? Семь вопросов эксперту про МСФО 17.

  • Wildberries предлагает дать маркетплейсам право стать налоговыми агентами по НДС и вести бухгалтерию селлеров.

  • ИИ будет собирать ответы по требованиям налоговиков.

  • Полезности бухгалтеру.

  • Мем дня.

УСН — усложненная система налогообложения

Это не единственный вариант названия для УСН с 2025 года, которое предложили наши читатели. Даже переименовать предлагали в ЗСН — Заковыристую систему налогообложения.

У бухгалтеров «болит» НДС, который вводят для упрощенцев. Чтобы не платить налог, придется подавать уведомление. Мы в новости сделали сравнительную табличку, чтобы вы наглядно увидели, что произойдет.

Новая система пока настолько запутанная, что, кажется, даже законодатели еще не совсем разобрались, как она в итоге будет выглядеть. Но тенденция уже пугает.

У бухгалтеров миллион и один вопрос. Не понятно, что будет со счетами-фактурами, придется ли их выставлять, например, с аванса. Эксперты считают, что система настолько усложнится и напугает малый бизнес, что он опять начнет уходить в тень.

Простой пример — ИП на УСН забывает вовремя подать уведомление на освобождение от НДС. Он становится плательщиком налога, ему надо выставлять счета-фактуры, придется отчитываться в налоговую, подавая книги продаж и покупок (вряд ли от этой обязанности упрощенцев освободят), сдавать дополнительную отчетность по НДС.

Это при том, что ранее он сдавал одну декларацию в год и несколько уведомлений по ЕНП (и то, если требовалось). Про ИП с сотрудниками даже не говорим. Тут пожалуй приходящий бухгалтер не поможет, нужен штатный. С НДС шутки плохи, его налоговики умеют очень хорошо проверять, рука, что называется, набита.

Если у вас уже начались панические атаки на фоне налоговой реформы — вот вам полезные советы от психолога.

Буква Т — новый бренд Тинькофф

У банка прошел ребрендинг, изменился не только логотип, но и название. Теперь он — Т-Банк. Вот так просто и лаконично. Сотрудники говорят, что внутри компании уже использовались такие понятия, как Т-кухня, ТWork, T-Game.

Тинькофф, по сообщению Роспатента, в январе-ферале подал 53 заявки на регистрацию товарных знаков и стал одним из лидеров по подаче таких заявок в этом году. Очевидно, это тоже связано с новым брендом компании и переименованием ее сервисов.

Что это за стандарты такие? Семь вопросов эксперту про МСФО 17 

Кому и когда необходимо применять МСФО 17, в чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении и как с ним работать в 1С, рассказывает Маковеев Денис Юрьевич, директор компании «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP CONSULTING».

Читать статью

Wildberries хочет стать налоговым агентом для селлеров

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук предложила дополнить прогрессивную шкалу НДС для поддержки малого и среднего бизнеса и передать маркетплейсам функции налогового агента. По ее мнению, нужно упростить селлерам работу и налоговую нагрузку повышать постепенно. А вот бухгалтеры считают, что налоговое агентство на маркетплейсах только все усложнит и запутает, и предлагают сначала решить проблемы с учетом на складах и доставками.

Договорятся ли между собой роботы?

IT-компании Directum создает новый продукт с ИИ, который позволит обрабатывать требования налоговиков и формировать на них ответы практически без участия бухгалтера.

Создатели сервиса обещают, что робот справится со всем, а бухгалтеру останется только все проверить и вовремя отправить ответ на запрос.

Но опытные бухгалтеры знают — в чудеса надо верить с осторожностью.

Полезности бухгалтеру

Раз уж пошла речь о маркетплейсах — вот вам подсказки, как продавцам избежать ошибок. В статье найдете 10 типичных ошибок и способы их исправления.

У на новый курс — Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя. Универсальный курс профессиональной переподготовки с официальным дипломом подойдет как бухгалтеру, так и руководителю компании.

Курс научит вас грамотно руководить бизнесом, оценивать вашу деятельность объективными цифрами, планировать и прогнозировать как эксперт.

Финансовому директору с навыками, которые дает курс, готовы платить от 200 тыс. рублей. Только короткое время после старта курса мы даем возможность записаться на него по сниженной цене. Наши первые студенты смогут учиться со скидкой 60%.

Записаться на курс

Если вы начинаете свое дело или, наоборот, давно работаете и вас смущают тарифы банка — выбирайте выгодный старт в другом, где вам предложат за 0 рублей открытие счета и его ведение в первый месяц, переводы физлицам без комиссии в рамках лимита, пакет бесплатных платежей юрлицам и ИП и другие приятные «плюшки».

Подать заявку можно онлайн, а реквизиты счета будут у вас на руках уже через 5 минут. Вы сразу же можете передавать реквизиты контрагентам для оплаты.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1697 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша всем добра редакция

Начать дискуссию

Обзоры для бухгалтера

УСН превращается в ужасную систему налогообложения. Уведомления для освобождения от НДС и другие пугалки будущей реформы для упрощенцев. 😱«Ночной бухгалтер» № 1697

Бухгалтеры все больше нервничают — упрощенка превращается в усложненку прямо на глазах. Чтобы не влететь на НДС с 1 января придется подавать уведомление (что-то подсказывает, что направят его не все спецрежимники). Надо ли будет считать налог с авансов, подавать ли уведомление тем, кто уже работает на УСН, что будет со льготами для IT? Одни вопросы...

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Малый и средний бизнес

80 тысяч предпринимателей справились с тестом на правовую грамотность

Участники правового предпринимательского диктанта успешно ответили на практические вопросы тестов. Организаторы специально включили задания, с которыми сталкивается бизнес ежедневно.

1
Сергей Верещагин
Бухгалтерский учет

Увеличение балансовой (остаточной стоимости) объекта основных средств

Что нам стоит, дом построить? Нарисуем, будем жить.

Увеличение балансовой (остаточной стоимости) объекта основных средств

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
proffnalog
Судебная практика по налоговым спорам

Верховный суд рассмотрел спор о предельных сроках взыскания налоговой задолженности

По истечение 3-х лет после рассмотрения знакового дела по срокам взыскания (Неринга) ВС РФ вновь напомнил как считать сроки взыскания при затягивании сроков налоговой проверки.

Инвестиции

Не ПМЭФ единым: прошла презентация Кавказского инвестиционного форума

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прошла презентация Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Грозном 15-17 июля.

Регистрация плательщика НПД

Может ли несовершеннолетний стать самозанятым и платить НПД ?

Как быть, если свое дело хочется начать вести, не дожидаясь 18 лет? Например, вести блог и зарабатывать на рекламе в нем, рисовать и продавать картины, заниматься копирайтингом... Есть много вариантов, как подросток может заработать. Вопрос в том, может ли он законно зарегистрироваться плательщиком НПД и что для этого нужно.

Может ли несовершеннолетний стать самозанятым и платить НПД ?

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Общество

Из Москвы в Санкт-Петербург будет ездить новый поезд «Аврора»

Обновленные поезд «Аврора» будет довозить пассажиров в среднем за шесть часов.

Клерк
ГК РФ

Есть акцепт, но нет договора. Когда отношения с контрагентом считаются оформленными, а договор заключенным

Как понять, что договор вступил в силу? Рассказываем, как избежать сотрудничества с недобросовестными контрагентами, даже если на руках нет договора.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
igotosochi
Инвестиции

От 16% до 18%, но ключевая ставка ЦБ уж точно не снизится

В пятницу 7 июня будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором её оставят без изменений с вероятностью от 50 до 70% или поднимут с вероятностью от 30 до 50%. Конечно, бизнесу тяжеловато развиваться в таких условиях, население тоже в печали, ставки по ипотекам конские, да и в целом кредиты дорогие. Это, конечно, не мешает людям их брать.

От 16% до 18%, но ключевая ставка ЦБ уж точно не снизится
Экономика России

ПМЭФ-2024 по показателям деловой активности превысил допандемийный уровень

Площадка готова, по количеству гостей превзошли допандемийный уровень 2019 года. Об этом сообщил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Самозанятые

Налоговики назвали подозрительные признаки в договорах с самозанятыми

Самозанятым следует обратить внимание на системные риски, которые выявляют налоговики.

Отчетность

Ввели новый отчет для производителей алкоголя и этилового спирта

Производители этилового спирта и алкогольной продукции должны будут отчитаться перед Росалкогольтабакконтролем о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Разборы законов

1 314
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

Проголосовать на онлайн-собраниях акционеров стало быстрее

Инвесторы сэкономят время и смогут голосовать на собраниях эмитентов сразу в приложении брокера «ВТБ мои инвестиции».

НДС

Депутат: НДС для МСП упростит работу с крупным бизнесом

Налог на добавленную стоимость для малого и среднего бизнеса упростит работу с крупным бизнесом, уверен глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин.

3
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: открылся ПМЭФ, старые iPhone уничтожают за 18 секунд, на «Роза Хутор» можно любоваться онлайн, а мошенники раздают крипту в Telegram

Подготовили обзор главных событий дня — 5 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Фиксированные взносы ИП

Для ИП с 2-хлетним ребенком нет освобождения от фиксированных взносов

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно является ИП, но бизнес-деятельность не ведет, она может не платить фиксированные взносы. Но только до 1,5 лет.

Экспорт

Кабмин смягчит требования к продаже валютной выручки

Экспортеры смогут получить разрешение правительственной комиссии не проводить обязательную продажу валюты как по отдельным контактам, так и в отношении всей суммы.

Малый и средний бизнес

Процесс пошел: 28 тысяч представителей МСП выросли до более высокой категории бизнеса

В крупный бизнес перешли 876 компаний, а 26 тысяч микропредприятий выросли до категории малого бизнеса.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с Зарплата

Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы 

Расчет зарплаты вахтовика — многоэтапная работа с множеством нюансов, которые влияют на итоговый заработок сотрудника. В этом разборе мы на примере разберем все этапы расчета зарплаты при вахтовом методе.

Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы 

Интересные материалы

Информационные технологии

Искусственный интеллект добрался до программы и выступлений на Петербургском экономическом форуме

Заявлено, что над кратким содержанием сессий ПМЭФ-2024 и итогами выступлений работает искусственный интеллект.