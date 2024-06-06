УСН превращается в ужасную систему налогообложения. Уведомления для освобождения от НДС и другие пугалки будущей реформы для упрощенцев. 😱«Ночной бухгалтер» № 1697

Бухгалтеры все больше нервничают — упрощенка превращается в усложненку прямо на глазах. Чтобы не влететь на НДС с 1 января придется подавать уведомление (что-то подсказывает, что направят его не все спецрежимники). Надо ли будет считать налог с авансов, подавать ли уведомление тем, кто уже работает на УСН, что будет со льготами для IT? Одни вопросы...

Сегодня в выпуске:

Новая УСН — пора ли паниковать?

Тинькофф провел ребрединг.

Что это за стандарты такие? Семь вопросов эксперту про МСФО 17.

Wildberries предлагает дать маркетплейсам право стать налоговыми агентами по НДС и вести бухгалтерию селлеров.

ИИ будет собирать ответы по требованиям налоговиков.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

УСН — усложненная система налогообложения

Это не единственный вариант названия для УСН с 2025 года, которое предложили наши читатели. Даже переименовать предлагали в ЗСН — Заковыристую систему налогообложения.

У бухгалтеров «болит» НДС, который вводят для упрощенцев. Чтобы не платить налог, придется подавать уведомление. Мы в новости сделали сравнительную табличку, чтобы вы наглядно увидели, что произойдет.

Новая система пока настолько запутанная, что, кажется, даже законодатели еще не совсем разобрались, как она в итоге будет выглядеть. Но тенденция уже пугает.

У бухгалтеров миллион и один вопрос. Не понятно, что будет со счетами-фактурами, придется ли их выставлять, например, с аванса. Эксперты считают, что система настолько усложнится и напугает малый бизнес, что он опять начнет уходить в тень.

Простой пример — ИП на УСН забывает вовремя подать уведомление на освобождение от НДС. Он становится плательщиком налога, ему надо выставлять счета-фактуры, придется отчитываться в налоговую, подавая книги продаж и покупок (вряд ли от этой обязанности упрощенцев освободят), сдавать дополнительную отчетность по НДС. Это при том, что ранее он сдавал одну декларацию в год и несколько уведомлений по ЕНП (и то, если требовалось). Про ИП с сотрудниками даже не говорим. Тут пожалуй приходящий бухгалтер не поможет, нужен штатный. С НДС шутки плохи, его налоговики умеют очень хорошо проверять, рука, что называется, набита.

Если у вас уже начались панические атаки на фоне налоговой реформы — вот вам полезные советы от психолога.

Буква Т — новый бренд Тинькофф

У банка прошел ребрендинг, изменился не только логотип, но и название. Теперь он — Т-Банк. Вот так просто и лаконично. Сотрудники говорят, что внутри компании уже использовались такие понятия, как Т-кухня, ТWork, T-Game.

Тинькофф, по сообщению Роспатента, в январе-ферале подал 53 заявки на регистрацию товарных знаков и стал одним из лидеров по подаче таких заявок в этом году. Очевидно, это тоже связано с новым брендом компании и переименованием ее сервисов.

Что это за стандарты такие? Семь вопросов эксперту про МСФО 17

Кому и когда необходимо применять МСФО 17, в чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении и как с ним работать в 1С, рассказывает Маковеев Денис Юрьевич, директор компании «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP CONSULTING».

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Wildberries хочет стать налоговым агентом для селлеров

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук предложила дополнить прогрессивную шкалу НДС для поддержки малого и среднего бизнеса и передать маркетплейсам функции налогового агента. По ее мнению, нужно упростить селлерам работу и налоговую нагрузку повышать постепенно. А вот бухгалтеры считают, что налоговое агентство на маркетплейсах только все усложнит и запутает, и предлагают сначала решить проблемы с учетом на складах и доставками.

Договорятся ли между собой роботы?

IT-компании Directum создает новый продукт с ИИ, который позволит обрабатывать требования налоговиков и формировать на них ответы практически без участия бухгалтера.

Создатели сервиса обещают, что робот справится со всем, а бухгалтеру останется только все проверить и вовремя отправить ответ на запрос.

Но опытные бухгалтеры знают — в чудеса надо верить с осторожностью.

Полезности бухгалтеру

Раз уж пошла речь о маркетплейсах — вот вам подсказки, как продавцам избежать ошибок. В статье найдете 10 типичных ошибок и способы их исправления.

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Мем дня

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