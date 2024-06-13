Трудовой договор по совместительству: образец 2024 года

В данной статье мы расскажем, нужно ли составлять трудовой договор с совместителем и как правильно заполнить контракт. Также вы сможете скачать примеры договоров с совместителями, разработанные сотрудниками сайта «Время Бухгалтера».

Совместительством называют явление, когда работник трудится в свободное от основной работы время на другой должности. Не стоит путать это понятие с термином «совмещение должностей». При совмещении должностей сотрудник трудится в свое рабочее времени на нескольких должностях одновременно, а при совместительстве он занят на дополнительной работе в свободное от главного заработка время.

В последнее время совместительство становится весьма актуальным. Наниматели также стали чаще брать специалистов на 0,5 ставки.

Подробнее о том, как оформлять работников по совместительству, расскажем на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы научитесь вести кадровый учет, увольнять и принимать сотрудников, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей! Купить курс После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С» на 112 ак. часов.

Нужен ли трудовой договор по совместительству

Согласно Трудовому кодексу с любым работником, в том числе c совместителем, наниматель обязан заключать письменный трудовой договор. Причем ТК содержит не только требование об обязательном заключении трудового контракта с совместителями, но и регламентирует условия, которые обязательно должны быть включены в письменное соглашение.

Так, согласно статье 284 ТК в документе должен быть указан объем работы совместителя, который не может составлять более 4 часов, за исключением случаев, прямо предусмотренных ТК.

Кроме того, есть другие условия, которые должны быть отражены в контракте. Например, в отпуск совместитель всегда уходит одновременно с отпуском на основном месте работы, даже если в вашем графике отпусков стоят другие даты.

Также Трудовой кодекс обязывает отразить в любом трудовом контракте существенные условия, без которых договоренности с нанимателем будут признаны недействительными, это место работы, трудовая функция, размер зарплаты, режим отдыха, условия труда на рабочем месте и другие обязательные условия.

Выделяют внешнее и внутреннее совместительство. У внешнего совместителя основное место работы находится в другой организации, а у внутреннего совместителя обе должности находятся у одного и того же работодателя.

Обратите внимание, что если сотрудник совмещает должности фактически в одной компании (холдинге, группе компаний), но разделенной на несколько юридических лиц, это тем не менее внешнее совместительство, так как юрлица разные.

И внешнее, и внутреннее совместительство утверждается письменным рабочим контрактом. Заявление совместителя и приказ о приеме на работу необязательны, но если компании так удобнее, их можно оформить (ст. 57 ТК, письмо Минтруда от 26.04.2017 № 14-2/В-357).

Если наниматель все же нарушит законодательные требования и не заключит письменный договор с совместителем, его могут ждать неприятные последствия:

штраф по части 4 ст. 5. 27 КоАП в размере от 50 до 100 тыс. рублей за первое нарушение (до 200 тыс. рублей за повторное);

судебный иск от работника с требованием признать отношения трудовыми и заключить письменный договор.

Приведем реальные примеры таких последствий.

В 2020 году Государственная инспекция труда признала ООО «Шахбуз» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 5.27 КоАП и назначила штраф 50 тыс. рублей. Причиной штрафа стало то, что в ООО к трудовой деятельности были допущены два работника, однако трудовые договоры с ними заключен не были.

Представитель компании в суде объяснил, что эти работники начали трудиться по совместительству недавно, трудовые соглашения с ними не успели оформить письменно.

Однако суд эти доводы не посчитал обоснованными. Он указал, что согласно статье 67 ТК даже не оформленный письменно контракт считается действительным, если в реальности новый сотрудник уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Если работодатель не оформил письменное соглашение, но допустил сотрудника к реальной работе, он обязан оформить письменный договор не позднее 3 дней после начала работы. Штраф в отношении ООО остался в силе (решение Энгельсского районного суда Саратовской области от 06.08.2020 по делу № 12-1-194/2020).

В Воронежской области мужчина обратился с иском в суд против работодателя, у которого он трудился по совместительству. Он заявил, что с ведома и по договоренности с директором учреждения фактически приступил к выполнению обязанностей в должности художественного руководителя на 0,3 ставки. В 2019 году истец уволился с должности худрука по собственному желанию.

Несмотря на то что работа на должности художественного руководителя выполнялась истцом в течение более 4 месяцев, трудовой договор письменно оформлен не был. В суде представитель учреждения отрицал факт трудовых отношений между заявителем и работодателем.

Однако суд признал наличие рабочих отношений на основании того, что истец подчинялся правилам внутреннего трудового распорядка, имел свободный доступ на территорию работодателя, был принят и фактически допущен к работе и выполнял обязанности работающего художественного руководителя.

Истец добросовестно исполнял свои должностные обязанности, однако заработная плата за данный период ему не выплачивалась, в связи с чем образовалась задолженность. Суд вынес решение о взыскании с ответчика зарплаты, морального вреда и расходов на адвоката. Учреждение попыталось оспорить решение в вышестоящем суде, но апелляционный суд согласился с выводами первой инстанции (апелляционное определение Воронежского областного суда от 22.10.2019 по делу № 33-6800/2019).

Вся упомянутая судебная практика еще раз доказывает, что заключать трудовой договор с совместителем необходимо всегда.

Внешнее совместительство: как правильно оформить трудовой договор

Разберем последовательно порядок заполнения контракта с внешним совместителем.

1. Обязательно укажите в трудовом контракте, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 282 ТК). При этом указывать, что работник является именно внешним совместителем, необязательно. Пример формулировки: «Работа по настоящему договору является для работника работой по внешнему совместительству».

2. Укажите в трудовом соглашении сведения и условия из ч. 1, 2 ст. 57 ТК. Особое внимание уделите таким пунктам, как:

срок договора;

условие об испытательном сроке (или его отсутствии);

условия труда согласно спецоценке.

3. Вы можете заключить по соглашению с совместителем срочный трудовой договор на основании абз. 11 ч. 2 ст. 59 ТК. Кроме того, такой трудовой договор можно заключить на тех же основаниях, как и с основными работниками (нюансов нет). В частности, если принимаете совместителя для выполнения сезонных работ (абз. 4 ч. 1 ст. 59 ТК). Пример:

«Дата начала работы: 15 апреля 2024 года»;

«Настоящий договор заключен на неопределенный срок»;

«Условия труда работника на рабочем месте являются допустимыми (класс 2)»;

«В целях проверки соответствия работника поручаемой работе ему устанавливается испытание продолжительностью три месяца с даты начала работы по настоящему договору. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе».

4. Режим работы внешнего совместителя опишите как можно более подробно, если он отличается от установленного в вашей организации. Но помните, что совместитель может работать за смену не более 4 часов, в месяц (иной учетный период) — не более половины нормы за этот период (ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 284 ТК). Если режим работы совместителя указан в ваших правилах внутреннего трудового распорядка, достаточно сделать на них ссылку (ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100, ч. 4 ст. 189 ТК).

Пример формулировки пункта о режиме работы:

продолжительность рабочего времени — 10 часов в неделю;

пятидневная рабочая неделя с предоставлением двух выходных дней;

рабочие дни — с понедельника по пятницу, выходные дни — суббота и воскресенье;

продолжительность ежедневной работы — два часа. В дни, когда работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может по письменному согласованию с работодателем работать по совместительству полный рабочий день продолжительностью 8 часов;

время начала работы — 17:00. В дни, когда работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей и работает полный рабочий день, время начала работы — 12:00;

время окончания работы — 19:00;

перерыв для отдыха и питания работнику не предоставляется в связи с тем, что продолжительность его ежедневной работы не превышает четырех часов в день. В дни, когда работник занят полный рабочий день в свободное от основной работы время, ему предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час в период с 15:00 до 16:00, который в рабочее время не включается и оплате не подлежит.

5. Прописывая в трудовом контракте внешнего совместителя условие о ежегодном оплачиваемом отпуске, учтите требования ст. 286 ТК. В частности, что такой отпуск предоставляется работнику одновременно с отпуском по основной работе.

6. Оформите два экземпляра, каждый должны подписать вы и работник. Пусть он поставит на вашем подпись о получении своего экземпляра. Используйте типовую форму договора, если у вас микропредприятие или некоммерческая организация и вы полностью или частично отказались принимать локальные нормативные акты (ч. 1, 2 ст. 309.1, ст. 309.2 ТК). Для микропредприятий и некоммерческих организаций типовая форма утверждена постановлением Правительства от 27.08.2016 № 858. Далее в данной статье мы представим образец трудового договора с внешним совместителем.

7. Вслед за этим оформите другие кадровые документы. Заявление о приеме на работу по внешнему совместительству (и внутреннему тоже) оформлять необязательно. Но рекомендуем его написать во избежание недоразумений.

Вам потребуется оформить приказ о приеме на работу по совместительству по форме T-1. Если вы не основной работодатель, вносить запись в трудовую книжку не потребуется. Внешнему совместителю запись в трудовую книжку по его просьбе вносит основной работодатель на основании документа, подтверждающего работу по совместительству, например, копии трудового договора с вами или приказа о приеме на работу.

Сведения подают в составе единой формы ЕФС-1. Заполните и подайте титульный лист, подраздел 1 раздела 1, подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1 формы (п. 2 ст. 8 закона о персонифицированном учете, пп. 4, 12 порядка заполнения ЕФС-1). Форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.

В зависимости от того, на какой срок заключается договор и является ли работник совместителем, в графу 5 подраздела 1.1 подраздела 1 раздела 1 единой формы ЕФС-1 включите соответствующее значение (п. 45 порядка заполнения ЕФС-1).

Вносить в трудовую книжку информацию о срочном характере трудового договора не нужно (ч. 4 ст. 66 ТК, письмо Роструда от 06.04.2010 № 937-6-1).

Образец трудового договора по внешнему совместительству

После ознакомления со всеми законодательными требованиями к приему на работу внешних совместителей можно приступать к оформлению трудового контракта. Вы можете скачать образец по ссылке: образец трудового договора с внешним совместителем.

Внутреннее совместительство: как правильно оформить трудовой договор

Выше мы уже описали порядок оформления контракта с внешним совместителем. Порядок оформления внутреннего совместительства от упомянутого порядка отличается несильно, разберем основные нюансы.

1. Как уже было сказано, указывать в трудовом контракте, что работа является занятостью именно по внутреннему совместительству, необязательно. Но рекомендуем все-таки это сделать. Пример формулировки: «Работа по настоящему договору является для работника работой по внешнему совместительству».

2. Длительность рабочего времени внутреннего совместителя — не более 4 часов, в месяц не более 50% от месячной нормы. Совместитель имеет право работать в свободное от работы время, в том числе в выходные дни.

3. Если сотрудник уже трудится у вас по основному месту, то ему нужно подать сокращенный перечень документов, так как остальные у вас уже есть. Ему достаточно предоставить документ о наличии специальных знаний (диплом об образовании, квалификации), и то, если такие требуются. Такое требование установлено в ст. 283 ТК.

4. Оформить внутреннего совместителя можно на должность, аналогичную основной, если ТК не предусмотрено иного запрета.

В остальном порядок оформления отношений с внутренним совместителем аналогичен порядку оформления на работу внешнего совместителя (см. данный порядок выше).

Образец трудового договора по внутреннему совместительству

Предлагаем вам пример контракта с внутренним совместителем. Скачайте его по ссылке: образец трудового договора с внутренним совместителем.

Срок трудового договора по совместительству

По общему правилу с совместителем заключается бессрочный контракт. То есть соглашение не может быть расторгнуто в связи с достижением определенного срока. Однако в некоторых случаях работодатель согласно ТК обязан заключить с совместителем контракт с конечным сроком.

К таким ситуациям относятся случаи, когда работа имеет заведомо временный, сезонный характер или предыдущий сотрудник находится в декрете (ч. 1 ст. 59 ТК).

В остальных случаях Трудовой кодекс, как правило, не допускает заключения срочных трудовых договоров. Но для совместителей ТК сделал исключение: с ними можно заключить срочный трудовой договор, если обе стороны этого пожелают (ч. 2 ст. 59 ТК).