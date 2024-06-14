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Обзоры для бухгалтера

Налоговая может доначислить налоги по показаниям свидетелей. Чтобы на УСН не платить НДС в 2025 году, лимит нужно соблюсти уже в 2024 📆«Ночной бухгалтер» № 1702

ВС РФ посчитал справедливым, что налоговики рассчитали налог на доходы ИП, ориентируясь на свидетельские показания. Не платить НДС упрощенец в 2025 году может, если не превысит лимит доходов, считать его надо за 2024 год.
Налоговая может доначислить налоги по показаниям свидетелей. Чтобы на УСН не платить НДС в 2025 году, лимит нужно соблюсти уже в 2024 📆«Ночной бухгалтер» № 1702
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Налоговая лучше знает.

  • Какой лимит нельзя превышать, чтобы не платить НДС на упрощенке.

  • Запахло жареным! Какую систему налогообложения выбрать, чтобы открыть точку фаст-фуда и не прогореть.

  • Новый законопроект — зарплата на руки после удержания НЖФЛ не должна быть ниже МРОТ.

  • США запрещают оказывать айти-услуги России.

  • Власти хотят увеличить налоги на дорогую недвижимость.

  • Войдут ли самозанятые в реестр СМП?

  • ChatGPT сравнил налоговые проверки с пандемией.

  • Полезности бухгалтеру.

  • Мем дня.

Хватит и свидетелей

Налоговики начислили ИП налогов на сумму больше 3 млн рублей за 2017-2019 год. Долг инспекторы определили расчетным методом на основе свидетельских показаний клиентов-арендаторов и условий подписанным с ними договоров.

ВС РФ никаких нарушений в действиях ФНС не нашел. «НК не содержит ограничений в отношении видов доказательств, которыми может быть подтверждена величина доходов или расходов», — сказано в решении суда.

Знай свой лимит

Все упрощенцы с 2025 года должны платить НДС. Но для тех, кто не превысит лимит доходов за год в 60 млн рублей, есть послабление — нужно подать уведомление об освобождении от налога.

Доход для права на освобождение нужно считать за 2024 (т.е. предшествующий) год. Для сохранения права работать без НДС доход в 2025 году также не должен превысить 60 млн рублей.

Запахло жареным! Какую систему налогообложения выбрать, чтобы открыть точку фаст-фуда и не прогореть

Система налогообложения напрямую влияет на расходы и прибыль точки фастфуда в 2024 году. Поэтому выбор, основанный на детальных расчетах, поможет минимизировать налоговую нагрузку и обеспечить устойчивое развитие бизнеса.

Специалисты Fusion POS рассказали, как подготовиться к открытию точки фаст-фуда в 2024 году и на примерах показали, на что надо ориентироваться, чтобы выбрать наиболее выгодный налоговый режим для вашего бизнеса.

Подробности читайте в статье.

МРОТ на руки

В Госдуму подъедет очередной законопроект. По нему запрещается платить на руки зарплату меньше МРОТ после удержания НДФЛ.

Как сейчас: зарплата 20 000 рублей, НДФЛ — 2 600, на руки — 17 400.

Как хотят: зарплата 22 118 рублей (ниже нельзя, иначе на руки будет меньше МРОТ), НДФЛ — 2 875, на руки 19 243 (МРОТ — 19242 в 2024 году, в минимум вписались).

Американские айтишники перестанут работать с Россией

США запретили предоставлять России IT-услуги, эти санкции начнут действовать с 12 сентября 2024 года.

Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка услуг по IT консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего ПО.

Изменятся ставки по налогу на имущество и землю

Изменения произойдут для дорогостоящих объектов, стоимостью свыше 300 млн рублей.

Ставки по налогу на имущества изменятся с 2 до 2,5%, а предельное значение ставки по земельному налогу будет увеличено с 0,3 до 1,5%.

Даешь закупки самозанятым

Петербургские депутаты предложили автоматически приравнивать самозанятых к микропредприятиям, включая их в реестр МСП.

По мнению законодателей это даст доступ плательщикам НПД к госзакупкам и позволит использовать соответствующие преференции.

Но не все так просто. Самозанятые практически не занимаются продажей, они чаще оказывают услуги, у них, как правило, нет достаточного ресурса, прежде всего денежного, чтобы обеспечить выполнение контракта (например, элементарно купить какие-то материалы, ведь оплату по контракту нужно еще дождаться). Наконец, даже само подключение к площадкам и поиск закупок довольно недешевое и трудоемкое занятие.

ИИ обругал налоговую и проверки

Популярный блог «Бухгалтерия ада слушает» опубликовал пост, почти весь текст в котором написала нейросеть.

Так ИИ предлагает готовиться к шоку с 2025 года — так ИИ оценил налоговую реформу. Еще сравнил ФНС с медведем, детским садом и бывшим. А налоговую проверку ChatGPT и вовсе сравнял по масштабам бедствия с пандемией.

Дорогой робо-друг, мы с тобой во многом очень согласны.

Полезности бухгалтеру

Валюты сделали кульбит — с 13 июня 2024 года Мосбиржа прекратила вести торги и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро.

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Селлеры совершают немало ошибок, когда выходят на маркетплейсы, иногда они сталкиваются с трудностями, которые не знают как правильно преодолеть, например, не могут понять, какой товар приносит максимальную прибыль. Разобраться в этих и других задачах только «человек, который думает цифрами».

Мем дня

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Ваша до пятницы 3, 2, 1…редакция

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Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
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Обзоры для бухгалтера

Налоговая может доначислить налоги по показаниям свидетелей. Чтобы на УСН не платить НДС в 2025 году, лимит нужно соблюсти уже в 2024 📆«Ночной бухгалтер» № 1702

ВС РФ посчитал справедливым, что налоговики рассчитали налог на доходы ИП, ориентируясь на свидетельские показания. Не платить НДС упрощенец в 2025 году может, если не превысит лимит доходов, считать его надо за 2024 год.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
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С 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу.

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