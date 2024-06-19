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Обзоры для бухгалтера

Новые лимиты для УСН, куда поехать в отпуск, автоматический статус по налоговому резидентству. 💃«Ночной бухгалтер» № 1705

Лимиты на УСН изменятся, а право на работу без НДС или по пониженным ставкам будет утрачено при новых условиях. Где отдохнуть летом в России – 5 популярных направлений. Статус налогового резидента ФНС будет определять автоматически. И другие новости этого дня.
Новые лимиты для УСН, куда поехать в отпуск, автоматический статус по налоговому резидентству. 💃«Ночной бухгалтер» № 1705
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Новые правила по УСН.

  • Куда россияне предпочитают ездить отдыхать.

  • А не улетят? Как защитить базы данных из облачного 1С.

  • Статус резидента будут определять по данным о загранпаспортах и пересечениях границ.

  • C 1 июля 2024 года перевозчикам будет сложнее подтвердить ставку НДС 0% при международных перевозках.

  • Обзоры для бухгалтера.

  • Мем дня.

УСН-2025

Лимиты доходов для УСН в 2025 году обновят. Сейчас лимит дохода для перехода на УСН – 112,5 млн руб. х 1,329 = 149,51 млн руб., с 2025 года лимит – 337,5 млн руб.

Состав доходов, по которым считают лимит тоже изменится — описали новый состав доходов в таблице.

Утрата права на УСН и на пониженные ставки на НДС будет утрачено также исходя из новых лимитов. Описали, какие права и обязанности будут у упрощенцев при разных доходах.

Подробнее об изменениях для упрощенцев в 2025 году узнаете на вебинаре, который пройдет 2 июля. Разберемся с вариантами уплаты НДС, стоит ли переходить на ОСНО и как бизнесу работать в новых условиях?

Где отдохнуть летом 2024

По данным кабмина, в топ-5 самых популярных направлений для отдыха в России летом 2024 года вошли:

  • курорты Краснодарского края;

  • Крым;

  • Кавминводы;

  • Санкт-Петербург;

  • Москва и Подмосковье.

А вот Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщает, что в 1 квартале 2024 года одними из самых популярных заграничных направлений стали Турция, Таиланд, ОАЭ, Китай и Египет.

А вы куда поедите отдыхать?

А не улетят? Как защитить базы данных из облачного 1С 

Где надежнее хранить базы 1С  — по-старинке на ПК или на серверах? Есть риск потерять все из-за банальных вирусов или закрытия стороннего сервера.

Идеальное решение — использовать все преимущества облачной 1С, но хранить базы не только на внешнем сервере, но и под рукой — например, у себя на Яндекс.Диске.

Сервис «Е-Офис 24» позволяет настроить автоматическую выгрузку резервных копий баз 1С из облака на свой внешний ресурс

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Налоговое резидентство ФНС определит автоматически

В 2025 году ФНС собирается автоматически определять статус налогового резидента с помощью новой системы, которая войдет в состав АИС «Налог-3».

Принцип определение резидентства остается прежним — статус резидента можно утратить, если находиться за границей 183 и более календарных дней в течение 12 месяцев подряд.

При этом гражданство другой страны или вида на жительство на статус не влияет.

Сложности перевозок

В блоге нашей подписчицы — налогового консультанта Гульнары Волынец сегодня вышел пост-напоминание перевозчикам.

C 1 июля 2024 года при международных перевозках будет труднее подтверждать ставку по НДС 0%.

По внесенным изменениям применение ставки НДС 0% не распространяются на услуги по перевозке товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги при организации такой перевозки при следующих условиях:

  • перевозка производится между пунктами на территории РФ;

  • компания (ИП)-перевозчик (экспедитор) не указана в транспортных, товаросопроводительных и иных документах, подтверждающих вывоз или ввоз товаров за пределы РФ.

Рекомендуем перевозчикам также ознакомиться с подробной инструкцией по использованию электронной транспортной накладной.

Семь ФСБУ для бухгалтера: повышение квалификации с экспертами

Повышайте свою квалификацию с лучшими лекторами — экспертами по бухгалтерскому учету и налогообложению, 1С, аудиту.

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Обзоры для бухгалтера

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К нам вернулся любимый подписчиками блогер — Максим Юзвак. Максим — юрист и пишет отличные обзоры законопроектов и судебной практики. Не забудьте подписаться на его блог.

Сегодня после долгого перерыва в блоге вышел обзор топовых споров по налогам за 2023 год. Решения судов, которые вам стоит изучить.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1705 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

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Обзоры для бухгалтера

Новые лимиты для УСН, куда поехать в отпуск, автоматический статус по налоговому резидентству. 💃«Ночной бухгалтер» № 1705

Лимиты на УСН изменятся, а право на работу без НДС или по пониженным ставкам будет утрачено при новых условиях. Где отдохнуть летом в России – 5 популярных направлений. Статус налогового резидента ФНС будет определять автоматически. И другие новости этого дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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