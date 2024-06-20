Как систематизировать обучение в компании

В современном корпоративном обучении царит хаос: расписание — непредсказуемо, отчеты — заполняются вручную, аналитика — отсутствует. Это реальность, с которой сталкиваются многие компании. Однако, есть способы изменить ситуацию к лучшему.

Как можно ли иначе, разберемся вместе с CPO отечественной видеоконференцсвязи livedigital Евгением Чекушкиным.

Реалии онлайн-обучения

В современном мире корпоративное обучение стало неотъемлемой частью стратегического развития компаний. Оно направлено на повышение квалификации сотрудников, их адаптацию к новым условиям и подготовку к будущим вызовам. Однако, несмотря на очевидные преимущества, процесс корпоративного обучения сталкивается с множеством проблем, которые могут существенно снизить его эффективность.

В условиях ограниченных бюджетов и нехватки квалифицированных тренеров компании часто вынуждены использовать устаревшие материалы и технологии. Это негативно сказывается на качестве обучения и уровне подготовки сотрудников. Руководству приходится искать баланс между экономией средств и обеспечением высоких стандартов обучения, что является непростой задачей.

Чтобы решить данную проблему, процесс корпоративного обучения необходимо систематизировать. Сегодня выходом из такой ситуации стал переход на онлайн-формат.

Сначала кажется, что организовать онлайн-обучение просто: запланировать вебинары, и все сотрудники будут посещать их, внимательно вникая в процесс.

Но на практике нужно создать удобное расписание, провести множество эфиров, следить за посещаемостью, отслеживать показатели и регулярно вести отчеты. Любая ошибка отдела обучения может свести усилия на нет.

«Наш опыт показывает, HR-отделам нужны специфические функции, такие как мониторинг активности сотрудников во время вебинаров и упрощение отчетности».

Многие компании считают, что лучше разработать собственное решение, считая сторонние сервисы дорогими и неполноценными. Однако, они недооценивают затраты.

Два разработчика за полгода работы на зарплате в 100 000 рублей уже стоят 1 200 000 рублей, плюс внедрение и настройка потребуют еще 400 000 рублей. А поддержка будет стоить минимум 1 200 000 рублей в год. Это дорого и трудоемко.

Каждый новый сотрудник имеет свой уровень знаний и навыков, что требует индивидуального подхода к обучению. Руководство должно разрабатывать персонализированные программы, что может быть сложно в условиях ограниченных ресурсов.

Лучше искать готовые решения у ведущих компаний видеоконференцсвязи, которые профессионально занимаются этими вопросами. Важно, чтобы интеграция с текущей инфраструктурой компании была плавной и безболезненной.

Техническая сторона вопроса

Интеграция может быть выполнена через API, что позволяет автоматизировать процессы и упрощает взаимодействие пользователей, или через iframe для визуального и функционального встраивания прямо внутрь приложения, сервиса или сайта.

В условиях напряженного рабочего процесса руководство может столкнуться с нехваткой времени для полноценного обучения новых сотрудников, а также с тотальной загрузкой ключевых руководителей.

Нужно балансировать между оперативными задачами и учебным процессом (который в свою очередь тоже необходимо провести максимально эффективно).

Для удобства отчетности можно интегрировать видеосвязь с LMS. Это автоматизирует сбор данных и уменьшает нагрузку на HR-отдел.

Например, для обычной выгрузки видео, а также проверки знаний сотрудников может потребоваться целый отдел кураторов, который успешно может заменить одна автоматизированная система.

Zoom ушел. Как выбрать ВКС для обучения

Часть компаний России все еще проводят созвоны через Zoom. Это большой риск, потому что использованиеZoom может привести к штрафам для должностных лиц от 10 000 до 80 000 рублей и до 180 000 рублей для юридического лица.

Если компания работает через зарубежные сервисы, то она нарушает статью 10.1 закона о персональных данных № 152-ФЗ, так как ученики не подписывают согласие на обработку личной информации. Это может привести к штрафам от 2000 до 100 000 рублей.

На нашем рынке представлены функциональные аналоги, которые по надежности и удобству не уступают зарубежным конкурентам, а иногда и превосходят их по стоимости. Выбор сервиса зависит от множества факторов.

Корпорациям необходимо отслеживать, как сотрудники воспринимают обучение. Одно из требований при выборе ВКС, возможно ли в реальном времени увидеть, кто присутствует на вебинаре, кто активно участвует и кто просто сидит в соседней вкладке.

Стоит также обратить внимание на то, предлагает ли сервис единую лицензию, позволяющую проводить неограниченное количество параллельных вебинаров, что экономит время и средства компании.

У руководителя и HR для упрощения процесса обучения должна быть собранная база знаний, чтобы раз за разом не переписывать должностные инструкции.

Гораздо удобней, когда вебинары автоматически сохраняются в облачном хранилище и становятся доступными сразу после окончания, создавая пул знаний.

Также стоит отметить, что создание обучающих лонгридов может стать настоящим испытанием: ведь их не только нужно написать, но и вовремя актуализировать. Используя систему синхронного обучения, руководители могут легко создавать обучающие материалы, которые будут использованы дальше.

Заключение

В условиях быстрого технологического прогресса и изменяющихся рыночных условий сотрудники должны постоянно обновлять свои знания и навыки.

Правильно организованное обучение помогает им быстрее адаптироваться к новым требованиям. Компании, которые вкладывают в обучение и развитие сотрудников, чаще удерживают талантливых работников, снижая текучесть кадров и затраты на найм новых специалистов. А переподготовка кадров в больших компаниях невозможна без внедрения видеовстреч.

Если подытожить, то при выборе программы для видеоконференцсвязи необходимо учитывать следующие факторы: приемлемая стоимость сервиса, возможность интеграции, объединение с LMS, качественное соединение, наличие аналитики, выгрузка в единую базу знаний и своевременная техподдержка. Первые два аспекта особенно критичны, но и без хорошей поддержки трудно обойтись.