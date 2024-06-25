Как директору понять, что он нанимает грамотного главбуха: советы дают сами бухгалтеры. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1708

Сегодня в выпуске:
Как нанять идеального главбуха?
Новости о налоговой реформе 2025.
Туристический сбор для регионов может появиться уже в 2025 году.
Изменения в закон о ККТ.
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам уже в Госдуме.
Как ИП посчитать доход, чтобы вычислить 1% взносов.
СУОТ или СОУТ?
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
Рубрика: бухсовет
В телеграм-канале КУБ один из читателей задал вопрос — какие вопросы можно задать на собеседовании будущему главбуху, чтобы сразу отсеять неграмотных?
Вот топ-советов от самих бухгалтеров:
дать оборотку с ошибками и попросить проанализировать;
попросить опытного главбуха задать вопросы, обратиться к хорошим знакомым финдирам, чтобы помогли пособеседовать или в кадровое агентство;
попросить собрать баланс, посчитать НДС по анализу 68с чета, рассчитать зарплату и страховые взносы с НДФЛ, посчитать прибыль по ОСВ;
дать нестандартную ситуацию на аналитику и гибкость мышления (потому что для простых расчетов есть обычные бухи, а тут нужен главный).
обратить внимание на резюме — в резюме соискателя должен быть опыт работы в аналогичной фирме + хорошие рекомендации от руководителя прошлой фирмы;
спросите про новые налоговые заморочки с 1 января 2025 года;
Редакции «Клерка» понравился вот этот совет:
Кстати, грамотный главбух всегда за облегчение своей работы и автоматизацию там, где это возможно. Если вы пока не попробовали еще сервис автораспознования документов и их внесения в 1С — сделайте это сейчас бесплатно.
Как подключить личный кабинет ЕНС в 1С
Новый механизм уплаты налогов и взносов плотно вошел в жизнь налогоплательщика, так что другие способы расчетов с бюджетом уже невозможны. Понимая это, разработчики ПО «1С:Бухгалтерия» создали интеграцию с ЛК налогоплательщика ЕНС.
Эксперты сервиса «Е-Офис 24» поделились опытом и рассказали в статье:
Кто может использовать новый сервис в программе 1С?
Как его подключить и настроить?
Как он устроен, есть ли отличия от кабинета на сайте ФНС?
Как работает режим сверки ЕНС в 1С?
Что там с реформой?
Пока в Госдуме рассматривают изменения, нам все еще пытаются объяснить, зачем они вообще нужны.
Глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров озвучил четыре принципа, которые легли в основу правительственных законопроектов: сбалансированность, стабильность, предсказуемость и справедливость.
Стабильность и предсказуемость, как нам кажется, это вообще не про налоговую систему. Изменения в ней происходят даже не каждый год, а как минимум ежемесячно.
Про «справедливость» шкалы НДФЛ или НДС на УСН мы уже говорили.
Сбалансированность? Ну про это сам Макаров высказался максимально точно — «Надо точно посчитать наши расходы, надо точно посчитать наши доходы». Не сомневаемся, что бюджет свои доходы и расходы посчитал куда как хорошо.
А «Клерк» уже готовиться помогать бухгалтерам пережить одну из самых сложных реформ последних лет в налогах — 28 июня в 11:00 по мск мы проведем очередной вебинар по налоговым изменениям 2025 Экстренный вебинар по изменениям в НК: новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль + амнистия по дроблению.
Сбор шагает по стране
Власти собираются ввести туристический сбор уже с 2025 года. Объектом налогообложения станут номера в отелях. Базовая ставка около 65 рублей за комнату в сутки, но итоговую ставку и понижающий коэффициент к ней (от 0 до 1) будут устанавливать региональные власти.
Туристический сбор будет зачисляться в муниципальный бюджет и пойдет на нужны туристической инфраструктуры: проектирование, строительство, реконструкцию.
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Изменения по ККТ
Поправки к закону о применении ККТ были одобрены правительством. Они призваны решить проблемы с выдачей бумажных чеков в общепите.
Законопроект обязывает выдавать покупателю бумажные чеки до момента расчета. Будут и другие изменения.
Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют
Законопроект об индексации пенсий собирались внести на рассмотрение до конца июня, так и сделали. Плановое рассмотрение Госдумой назначено на 25 июня.
Индексацию хотят ввести с 1 февраля 2025 года, пенсионерам не придется ничего дополнительно предпринимать, пенсию проиндексируют в автоматическом порядке.
Как считать доход для 1% взносов
ИП нужно заплатить взнос 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей до 1 июля 2024 года. Но доход на разных системах налогообложения считается по-разному.
Например, на патенте нужно взять потенциальный, а не реальный доход.
СУОТ или СОУТ?
Думаете мы просто буквы перепутали? Но нет. СОУТ — это спецоценка условий труда, а СУОТ — система управления охраной труда. Т.е. последнее — это весь комплекс мероприятий, который вы проводите для обеспечения безопасности сотрудников и соблюдения закона.
Если вы думаете, что охраной труда нужно заниматься только заводам, фабрикам, да всяким вредным производствам, то ошибаетесь. Если ваш сотрудник получит травму на рабочем месте, первое, о чем вас спросят при проверке — где ваши документы по охране труда? А травма может быть любой — удар током, например. От него не застрахован никто, даже бухгалтер.
Так что изучите, какие документы у вас должны быть и как правильно организовать СУОТ в вашем бизнесе.
Пятничный «Клерк»
Напрягаем по традиции мозги — на этот раз вам предстоит найти на картинке отсылки к 25 известным кинофильмам. А тем, кто отгадает все предлагают в комментариях посоветовать фильм для просмотра пятничным вечером.
Вышел новый выпуск БухТуба с неподражаемым Артемием. В этом выпуске он расскажет не только горячие бухгалтерские новости, но и расскажет о забавной привычке своего кота и звонке от мошенников, а еще предстанет в образе неподражаемой Ниночки.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1708 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша желает вам приятных выходных редакция
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