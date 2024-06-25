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Обзоры для бухгалтера

Как директору понять, что он нанимает грамотного главбуха: советы дают сами бухгалтеры. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1708

В соцсети «Клерка» бухгалтеры помогают разобраться, как нанять грамотного главбуха на ОСНО. И задаются вопросом - как директор будет проверять результаты тестирования или собеседования такого сотрудника? А еще сегодня пятница, поэтому новости для бухгалтера будут короткими, а в конце, как всегда, напряжем мозги и посмотрим новый выпуск БухТуба.
Как директору понять, что он нанимает грамотного главбуха: советы дают сами бухгалтеры. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1708
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Как нанять идеального главбуха?

  • Новости о налоговой реформе 2025.

  • Туристический сбор для регионов может появиться уже в 2025 году.

  • Изменения в закон о ККТ.

  • Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам уже в Госдуме.

  • Как ИП посчитать доход, чтобы вычислить 1% взносов.

  • СУОТ или СОУТ?

  • Пятничный «Клерк».

  • Мем дня.

Рубрика: бухсовет

В телеграм-канале КУБ один из читателей задал вопрос — какие вопросы можно задать на собеседовании будущему главбуху, чтобы сразу отсеять неграмотных?

Вот топ-советов от самих бухгалтеров:

  • дать оборотку с ошибками и попросить проанализировать;

  • попросить опытного главбуха задать вопросы, обратиться к хорошим знакомым финдирам, чтобы помогли пособеседовать или в кадровое агентство;

  • попросить собрать баланс, посчитать НДС по анализу 68с чета, рассчитать зарплату и страховые взносы с НДФЛ, посчитать прибыль по ОСВ;

  • дать нестандартную ситуацию на аналитику и гибкость мышления (потому что для простых расчетов есть обычные бухи, а тут нужен главный).

  • обратить внимание на резюме — в резюме соискателя должен быть опыт работы в аналогичной фирме + хорошие рекомендации от руководителя прошлой фирмы;

  • спросите про новые налоговые заморочки с 1 января 2025 года;

Редакции «Клерка» понравился вот этот совет:

Кстати, грамотный главбух всегда за облегчение своей работы и автоматизацию там, где это возможно. Если вы пока не попробовали еще сервис автораспознования документов и их внесения в 1Ссделайте это сейчас бесплатно.

Как подключить личный кабинет ЕНС в 1С

Новый механизм уплаты налогов и взносов плотно вошел в жизнь налогоплательщика, так что другие способы расчетов с бюджетом уже невозможны. Понимая это, разработчики ПО «1С:Бухгалтерия» создали интеграцию с ЛК налогоплательщика ЕНС.  

Эксперты сервиса «Е-Офис 24» поделились опытом и рассказали в статье: 

  • Кто может использовать новый сервис в программе 1С? 

  • Как его подключить и настроить? 

  • Как он устроен, есть ли отличия от кабинета на сайте ФНС?

  • Как работает режим сверки ЕНС в 1С? 

Подробнее  в обзоре

Что там с реформой?

Пока в Госдуме рассматривают изменения, нам все еще пытаются объяснить, зачем они вообще нужны.

Глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров озвучил четыре принципа, которые легли в основу правительственных законопроектов: сбалансированность, стабильность, предсказуемость и справедливость.

Стабильность и предсказуемость, как нам кажется, это вообще не про налоговую систему. Изменения в ней происходят даже не каждый год, а как минимум ежемесячно.

Про «справедливость» шкалы НДФЛ или НДС на УСН мы уже говорили.

Сбалансированность? Ну про это сам Макаров высказался максимально точно — «Надо точно посчитать наши расходы, надо точно посчитать наши доходы». Не сомневаемся, что бюджет свои доходы и расходы посчитал куда как хорошо.

А «Клерк» уже готовиться помогать бухгалтерам пережить одну из самых сложных реформ последних лет в налогах — 28 июня в 11:00 по мск мы проведем очередной вебинар по налоговым изменениям 2025 Экстренный вебинар по изменениям в НК: новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль + амнистия по дроблению.

Сбор шагает по стране

Власти собираются ввести туристический сбор уже с 2025 года. Объектом налогообложения станут номера в отелях. Базовая ставка около 65 рублей за комнату в сутки, но итоговую ставку и понижающий коэффициент к ней (от 0 до 1) будут устанавливать региональные власти.

Туристический сбор будет зачисляться в муниципальный бюджет и пойдет на нужны туристической инфраструктуры: проектирование, строительство, реконструкцию.

⚡Новый курс на «Клерке»!

Мы открываем запись на новый курс повышения квалификации с удостоверением «Патентная система налогообложения»

Вы узнаете, как перейти на ПСН, как вести налоговый учет, как уменьшать платеж по патенту на взносы, в каких случаях можно потерять право на этот режим, как платить налог. 

В программе курса вас ждут записи лекций, а также онлайн-встречи, на которых вы вместе с преподавателем сможете разобрать возникающие вопросы и рабочие ситуации.

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Изменения по ККТ

Поправки к закону о применении ККТ были одобрены правительством. Они призваны решить проблемы с выдачей бумажных чеков в общепите.

Законопроект обязывает выдавать покупателю бумажные чеки до момента расчета. Будут и другие изменения.

Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют

Законопроект об индексации пенсий собирались внести на рассмотрение до конца июня, так и сделали. Плановое рассмотрение Госдумой назначено на 25 июня.

Индексацию хотят ввести с 1 февраля 2025 года, пенсионерам не придется ничего дополнительно предпринимать, пенсию проиндексируют в автоматическом порядке.

Как считать доход для 1% взносов

ИП нужно заплатить взнос 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей до 1 июля 2024 года. Но доход на разных системах налогообложения считается по-разному.

Например, на патенте нужно взять потенциальный, а не реальный доход.

СУОТ или СОУТ?

Думаете мы просто буквы перепутали? Но нет. СОУТ — это спецоценка условий труда, а СУОТ — система управления охраной труда. Т.е. последнее — это весь комплекс мероприятий, который вы проводите для обеспечения безопасности сотрудников и соблюдения закона.

Если вы думаете, что охраной труда нужно заниматься только заводам, фабрикам, да всяким вредным производствам, то ошибаетесь. Если ваш сотрудник получит травму на рабочем месте, первое, о чем вас спросят при проверке — где ваши документы по охране труда? А травма может быть любой — удар током, например. От него не застрахован никто, даже бухгалтер.

Так что изучите, какие документы у вас должны быть и как правильно организовать СУОТ в вашем бизнесе.

Пятничный «Клерк»

Напрягаем по традиции мозги — на этот раз вам предстоит найти на картинке отсылки к 25 известным кинофильмам. А тем, кто отгадает все предлагают в комментариях посоветовать фильм для просмотра пятничным вечером.

Вышел новый выпуск БухТуба с неподражаемым Артемием. В этом выпуске он расскажет не только горячие бухгалтерские новости, но и расскажет о забавной привычке своего кота и звонке от мошенников, а еще предстанет в образе неподражаемой Ниночки.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1708 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша желает вам приятных выходных редакция

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Обзоры для бухгалтера

Как директору понять, что он нанимает грамотного главбуха: советы дают сами бухгалтеры. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1708

В соцсети «Клерка» бухгалтеры помогают разобраться, как нанять грамотного главбуха на ОСНО. И задаются вопросом - как директор будет проверять результаты тестирования или собеседования такого сотрудника? А еще сегодня пятница, поэтому новости для бухгалтера будут короткими, а в конце, как всегда, напряжем мозги и посмотрим новый выпуск БухТуба.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Грядет налоговая реформа, и скоро нужно будет рассчитывать налоги по новым правилам. В подписке Клерк.Премиум регулярно появляются инструкции по практическому применению изменений в виде статей, вебинаров и онлайн-курсов. Рассказываем, какой контент уже добавился и скоро добавится в подписке. А еще мы увеличили количество доступных подписчикам консультаций!

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