Бухгалтерский и налоговый учет расходов на рекламу: как он устроен в 2024 году

Один из способов уменьшить налоговую базу — учесть рекламные расходы. Но не всегда понятно, как это сделать. Возникают вопросы, какие затраты относятся к рекламным, а какие нет. В статье разбираемся с этим, а также объясняем, что из документов нужно для подтверждения расходов и как отразить их в бухгалтерском учете.

Что входит в рекламные расходы

Согласно закону «О рекламе», реклама — это любая информация, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Рекламными расходами считаются затраты на производство и распространение такой информации. Согласно Налоговому кодексу, они делятся на два типа — нормируемые и ненормируемые (п. 4 ст. 264 НК).

Ненормируемые . Их можно полностью списывать в качестве расходов — без ограничений по сумме и процентному соотношению. К ненормируемым расходам относятся затраты на: рекламу в СМИ, интернете, кино; световую и наружную рекламу — стенды, щиты; участие в выставках, ярмарках и других мероприятиях, оформление витрин для них; изготовление рекламных брошюр и каталогов.

Нормируемые. По ним можно списать не больше 1% от объема выручки. К нормируемым расходам можно отнести любые затраты, которые не относятся к ненормируемым. Например, на проведение розыгрыша или дегустацию.

Пример. В 2024 году компания потратила на рекламу 500 тысяч рублей. Из них 300 тысяч — это ненормируемые расходы: статьи о товарах в СМИ и таргетированная реклама. 200 тысяч — нормируемые: компания провела розыгрыш для покупателей.

Выручка фирмы за год составила 10 млн рублей. Значит, она может принять нормируемые расходы в размере 100 тысяч рублей (1% от 10 млн = 100 тысяч), а ненормируемые — полностью в размере 300 тысяч.

Совет. Принимайте к вычету входной НДС полностью как по ненормируемым, так и по нормируемым расходам. Для этого услуги должны быть приобретены для осуществления облагаемых НДС операций.

Какие документы подтверждают расходы на рекламу

У подрядчиков, оказывающих рекламные услуги, необходимо запрашивать закрывающие документы. Так вы сможете подтвердить, что потратили деньги на маркетинг и продвижение. По каждой услуге нужен комплект документов.

Приказ о проведении рекламной кампании — документ с целями и задачами, описанием целевой аудитории и продукта, который продвигаете.

Договор оказания рекламных услуг — с перечнем задач, которые выполняет подрядчик.

Дизайн-проект — если нужно учесть расходы на баннер или другую визуальную рекламу.

Счёт-фактура — если исполнитель платит НДС.

Фото, видео, скриншоты — материалы, которые подтверждают, что рекламу выпустили.

Акты об оказании услуг, сдаче-приемке работ — эти документы доказывают, что реклама была полностью подготовлена и принята заказчиком.

Важно, чтобы закрывающие документы содержали четкие формулировки со словами «реклама», «рекламная кампания». Если обозначить расходы по-другому, налоговая может не признать их.

Как фиксировать документацию в налогообложении и бухгалтерском учете

В бухучете, к примеру, в торговых организациях, включают в состав коммерческих расходов в дебет счета 44 и корреспондируют их с разными счетами:

Дебет 44 Кредит 60 — услуги оказывают специализированные организации.

Дебет 44 Кредит 10, 41, 43 — передача рекламных листовок, оформление витрин и стендов.

Дебет 44 Кредит 02,05 — амортизация рекламных расходов (видеоролик).

В налоговом учете рекламные расходы относятся к косвенным расходам текущего отчетного (налогового) периода.

Признать рекламные расходы можно в дату закрывающего акта или в последний день фактического проведения кампании (п. 1 ст. 272 НК). Если компания применяет УСН, то рекламные услуги будут признаваться после их оплаты (п. 3 ст. 273 НК).

Как сэкономить время на работу с документацией

Если вы работаете с большим количеством подрядчиков и сервисов по отдельности, оформление документов с каждым из них занимает много времени. Учитывать рекламные расходы проще, используя сервис для оплаты интернет-рекламы.

Пример такого помощника — OneSpot. Он позволяет оплачивать рекламу в Telegram Ads, ВКонтакте и VK Реклама, Яндекс Директ, Яндекс Бизнес, Авито, MyTarget и 2ГИС одним счетом — в дальнейшем средства надо только распределить между рекламными кабинетами площадок. Сотрудники сервиса сами готовят пакет закрывающих документов и отправляют их пользователю. Клиенты получают полный комплект актов для отчетности перед налоговой.

Главное, что нужно знать о рекламных расходах в 2024 году

Рекламные затраты делятся на ненормируемые и нормируемые. Первые можно учитывать без ограничений, вторые — в пределах 1% от выручки.

Ненормируемые расходы описаны в Налоговом кодексе. Это расходы на рекламу в СМИ, интернете и фильмах, стенды и щиты, участие в выставках, оформление брошюр и каталогов.

По нормируемым расходам четкий перечень не определен, ими можно считать любые рекламные затраты, которые не относятся к ненормируемым.

Чтобы подтвердить затраты на рекламу, нужен пакет документов: приказ о проведении кампании, договор оказания услуг, дизайн-проект или техническое задание, счет-фактура, закрывающие акты.

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