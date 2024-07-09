Приняты поправки в НК по налоговой реформе: надежды бухгалтеров на смягчение условий по НДС для УСН рухнули. 😢«Ночной бухгалтер» №1720

Во втором чтении приняли поправки в НК по НДС, УСН, налогу на прибыль, НДФЛ. Надеяться, что в третьем чтении ситуация поменяется, не приходится. Упрощенцы не получат права на вычет, на ОСНО вырастет налог на прибыль, НДФЛ смягчили только в части северных надбавок. А тем временем мужчинам хотят разрешить развод, если у жена ребенок от другого.

Сегодня в выпуске:

Приняли поправки в НК: что об этом думают бухгалтеры.

Исключить из ЕГРЮЛ смогут по двум новым основаниям.

Прием оплаты по СБП в 1С позволяет сократить расходы на банковские комиссии.

Уточнят Семейный кодекс.

Пять ключевых функций менеджмента, которые должен знать и применять каждый руководитель.

Когда сдавать ЕФС-1 — не отчет, а клубок какой-то.

Мем дня.

Очередной раунд поправок

Депутаты отклонили 13 поправок по НДС при проведении второго чтения законопроекта по налоговой реформе. Большая часть отклоненных поправок призвана была облегчить бизнесу жизнь. Например, предлагалось увеличить предел доходов, с которого упрощенцы должны платить НДС, снизить ставки по налогу, дать послабления бизнесу, который ведет деятельность в районах Крайнего Севера и др.

В итоге никаких вычетов по НДС у упрощенцев так и не будет, что делает его фактически налогом с оборота. При этом на вычет НДС по авансовым счетам-фактурам нет. Он прописан в пункте 8 статьи 171 НК, и эта норма не меняется.

Вот несколько мнений бухгалтеров, о происходящем:

«Клерк» советует внимательно отнестись не только к предстоящим изменениям, но и к тому, что в вашем учете происходит прямо сейчас. В следующем году внимание от налоговиков к бизнесу на УСН явно повысится, нужно чтобы ваш учет был безупречен, особенно, если вы уже понимаете, что входите в число тех упрощенцев, которые подпадают под уплату НДС.

Проаудируйте свой учет, убедитесь, что все делаете правильно прямо сейчас. Во время выездной проверки вносить правки будет поздно.

Вам поможет курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Даже если вы опытный бухгалтер, курс вам не помешает. За его прохождение вы получите удостоверение о повышении квалификации, внесенное в ФИС ФРДО. Но, главное, сможете систематизировать знания, проверить себя и правила, по которым вы работаете, приобрести новые полезные навыки.

Курс включает также основы управленческого учета, практикум по работе бухгалтера в Excel и работу в программе 1С: Предприятие 8.3.

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Уже сейчас вы можете записаться на V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»! Мероприятие пройдет 12 сентября в Москве, участвовать также можно онлайн. Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с изменениями в законодательстве.

Из ЕГРЮЛ можно вылететь по новым причинам

Два основания для исключения компаний из ЕГРЮЛ требуют вашего внимания:

судебный акт о возвращении заявления о признании должника банкротом или о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств на проведение процедур банкротства;

выявление подозрительных операций у компаний с высоким уровнем риска.

Напрягает второй вариант. Все эти высокие уровни риска, подозрительные операции и прочие выглядят субъективно. Кто будет оценивать и главное по каким критериям подозрительность проводимых операций?

Кстати, есть сервис для юристов, главных бухгалтеров, руководителей и ИП, где можно провести мониторинг судебных дел и проверить контрагентов. Это актуально не только в свете возможных рандомных исключений контрагентов из ЕГРЮЛ, но и в связи с изменениями в налогах.

Например, если у компании множество судебных разбирательств, в том числе с налоговиками, если у нее доначисления или ее вообще обвиняют в фиктивности, а вы компания на УСН, которая в 2025 году попадает на уплату НДС и работаете с таким контрагентом, то вам стоит пересмотреть ваши отношения. Если к вам, как упрощенцу ранее могло не возникать особых вопросов, то вот в новом году, при уплате НДС, они будут 100%.

Как сократить расходы на комиссиях банка за счет внедрения приема оплаты по СБП в 1С

11 июля в 13:00 МСК пройдет бесплатный вебинар для собственников бизнеса, бухгалтеров и программистов 1С: «Как принимать оплату по СБП (QR-коду) в 1С:Предприятие».

На встрече специалисты компании QRService расскажут:

какому бизнесу выгодно принимать оплату по СБП,

как настроить решение и как оно работает,

через какие банки и конфигурации 1С можно проводить оплату по СБП.

Все участники вебинара получат полезные подарки от организаторов!

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Разводись, раз не твой

Кажется какое-то время тема с проверкой ДНК у детей не оставляла мужские умы, как волна по стране прошлась. Бывают и другие ситуации, когда мужчина узнает, что ребенок не от него или даже знает это изначально.

По действующей норме мужчина не может развестись с женой, если она беременна или у нее ребенок до 1 года. Нужно согласие супруги.

Этот пункт хотят переформулировать, и добавить уточнение, что запрет распространяется только на общего ребенка. А значит, если ребенок не от мужа, то развестись будет можно и без согласия.

Что должен знать и уметь каждый хороший руководитель

Можно использовать любой стиль управления — демократичный или авторитарный, можно руководить небольшим магазинчиком, а можно построить бизнес-империю, но в любом случае каждый эффективный менеджер (а руководитель — это и есть менеджер, почему-то в обиходе это слово стало равняться фактически с продавцом, продажником, а это не правильно) должен соблюдать определенные принципы управления.

Именно о том, как сделать управление бизнесом эффективным рассуждает в своей подробной и очень интересной статье эксперт Виктор Ананин. Можно прочитать и оценить — насколько вы приближены к образу идеального менеджера.

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Один из самых громоздких отчетов — ЕФС-1. В него упихали сразу несколько отчетов, объясняя это упрощением для бизнеса (ну вы как там? проще то стало?).

Легко запутаться, ошибиться и не сдать вовремя какой-то из разделов. Чтобы вы не оказались в таком досадном положении мы составили шпаргалку — Дедлайны ЕФС-1 за второй квартал. В каких случаях штрафа за опоздание можно избежать.

Мем дня

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Ваша бесконечность не предел — все, что надо знать о налогах для УСН редакция