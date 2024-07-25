Не успеваете составить отчеты и собрались временно сдать нулевки? Будьте осторожны! «Ночной бухгалтер» № 1732

Сегодня в выпуске:
Нулевки могут и помочь и навредить.
Расписали праздники на 2025 год.
ИП превысил лимит доходов на патенте — что делать?
Запреты на рекламу в соцсетях и замедление YouTube.
Нейросеть все будет делать сама или сойдет с ума?
Полезности бухгалтеру.
Мем дня.
Нулевые декларации — добро или зло?
Лучший вариант — подать расчеты и декларации с правильными показателями, но если сделать это невозможно, то бухгалтер может принять решение отправить нулевки.
Учтите несколько моментов:
Если вы решите сдать РСВ или 6-НДФЛ за полугодие с нулями, но при этом в первом квартале были показатели, то такой расчет просто не примут — не пройдут контрольные соотношения. Но если вы укажете данные 1 квартала, но не укажите данные второго, то отчет примут.
Если вы сдали первичную декларацию (хоть нулевую, хоть заполненную), но позже срока, то отсутствие налога / взноса не спасет вас от штрафа.
ЕФС-1 (в части бывшего отчета 4-ФСС) сдается только, если были начисления по физлицам.
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Стало известно, как отдыхаем в 2025 году
Минтруд опубликовал проект постановления о рабочих и праздничных днях в 2025 году.
Праздничными днями в 2025 году будут считать:
1-7 января;
22-23 февраля;
8-9 марта;
1-4 мая;
8-11 мая;
12-15 июня;
2-4 ноября;
31 декабря.
Новогодние каникулы продляться в целом 11 дней — с 29.12.24 по 07.01.25.
Превышен доход на патенте — что делать?
ИП теряет право на применение ПСН, когда его доход превышает 60 млн рублей. В этом случае он должен применять другой режим налогообложения, если он переходил на УСН, то это будет именно упрощенка, если нет — ОСНО.
Утрата права на патент происходит с момента начала его действия, т.е. если патент был взят на год, то придется пересчитать налог по УСН за весь год.
Выходом может стать разбитие патента — стоит брать его не на весь год сразу, если ожидается большая выручка, а, например, на квартал.
Соцсети: что меняется
На этой неделе скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Мобильную версию замедлять пока не будут.
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах, деятельность которых признали экстремистской и ограничили к ним доступ. Отвечать за нарушение этого правила будут и рекламодатель и сама площадка.
Нейросеть против бухгалтера
В блоге Бухгалтерия ада слушает разместили пост, в котором обсуждают, смогут ли возможности нейросети превзойти человека. Может не придется ни вести переговоры с клиентами, ни выставлять документы, ни рекламу давать - все сделает нейросеть сама.
Пока счет не в пользу ИИ — отчет за главбуха она вряд ли заполнит. К тому же, авторы блога считают, что со временем нейросети потребуется психиатр — ведь ИИ «повзрослеет, поумнеет и поймет, что ее пичкали глупостями, и как она жестко заблуждалась по многим вопросам».
А вы что думаете?
Полезности бухгалтеру
Как отразить в бухучете переход доли выбывшего участника ООО — разбираемся, как отразить переход доли в бухгалтерском учете.
Все коды видов операций по НДС: таблица — для отражения операций по НДС используется специальное обозначение в виде кода вида операции или сокращенно КВО. В статье рассказывается, как применять коды, что поменялось за последнее время и конечно же приведен сам список кодов.
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Мем дня
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