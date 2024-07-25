Не успеваете составить отчеты и собрались временно сдать нулевки? Будьте осторожны! «Ночной бухгалтер» № 1732

Если бухгалтер не успевает вовремя сформировать правильную отчетность, то может показаться, что хороший вариант — сдать нулевки, а чуть позже отправить уже корректировочные отчеты. Узнали, как будем отдыхать в 2025 году, грозит ли нейросеть стать конкурентом бухгалтеру и что происходит с YouTube.

Сегодня в выпуске:

Нулевки могут и помочь и навредить.

Расписали праздники на 2025 год.

ИП превысил лимит доходов на патенте — что делать?

Запреты на рекламу в соцсетях и замедление YouTube.

Нейросеть все будет делать сама или сойдет с ума?

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Нулевые декларации — добро или зло?

Лучший вариант — подать расчеты и декларации с правильными показателями, но если сделать это невозможно, то бухгалтер может принять решение отправить нулевки.

Учтите несколько моментов:

Если вы решите сдать РСВ или 6-НДФЛ за полугодие с нулями, но при этом в первом квартале были показатели, то такой расчет просто не примут — не пройдут контрольные соотношения. Но если вы укажете данные 1 квартала, но не укажите данные второго, то отчет примут.

Если вы сдали первичную декларацию (хоть нулевую, хоть заполненную), но позже срока, то отсутствие налога / взноса не спасет вас от штрафа.

ЕФС-1 (в части бывшего отчета 4-ФСС) сдается только, если были начисления по физлицам.

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Стало известно, как отдыхаем в 2025 году

Минтруд опубликовал проект постановления о рабочих и праздничных днях в 2025 году.

Праздничными днями в 2025 году будут считать:

1-7 января;

22-23 февраля;

8-9 марта;

1-4 мая;

8-11 мая;

12-15 июня;

2-4 ноября;

31 декабря.

Новогодние каникулы продляться в целом 11 дней — с 29.12.24 по 07.01.25.

Превышен доход на патенте — что делать?

ИП теряет право на применение ПСН, когда его доход превышает 60 млн рублей. В этом случае он должен применять другой режим налогообложения, если он переходил на УСН, то это будет именно упрощенка, если нет — ОСНО.

Утрата права на патент происходит с момента начала его действия, т.е. если патент был взят на год, то придется пересчитать налог по УСН за весь год.

Выходом может стать разбитие патента — стоит брать его не на весь год сразу, если ожидается большая выручка, а, например, на квартал.

Соцсети: что меняется

На этой неделе скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Мобильную версию замедлять пока не будут.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах, деятельность которых признали экстремистской и ограничили к ним доступ. Отвечать за нарушение этого правила будут и рекламодатель и сама площадка.

Нейросеть против бухгалтера

В блоге Бухгалтерия ада слушает разместили пост, в котором обсуждают, смогут ли возможности нейросети превзойти человека. Может не придется ни вести переговоры с клиентами, ни выставлять документы, ни рекламу давать - все сделает нейросеть сама.

Пока счет не в пользу ИИ — отчет за главбуха она вряд ли заполнит. К тому же, авторы блога считают, что со временем нейросети потребуется психиатр — ведь ИИ «повзрослеет, поумнеет и поймет, что ее пичкали глупостями, и как она жестко заблуждалась по многим вопросам».

А вы что думаете?

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Мем дня

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