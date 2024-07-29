Налоговая требует от ИП на УСН «доходы» предъявить документы на закуп товара. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1734

ИП закупал товары у физлиц и не заботился о документах, ведь ни вести бухучет, ни предъявлять доказательства расходов ему не нужно. Но налоговая считает иначе и запрашивает документы на проверку.

Сегодня в выпуске:

Что делать ИП на «доходах», если запросили входящие документы и зачем они ФНС?

Оклад один, а зарплата разная.

Изменится декларация 3-НДФЛ.

Банкам запретят навязывать конкретного страховщика.

Блогерам придется регистрироваться в Роскомнадзоре.

Сменили симку? Отключите номер от Госуслуг.

Какие законы вступают в силу в августе.

Елена Пономарева о б отчетности самозанятых в Росстат и о то, какие сведения ФНС передает по ним в Роструд.

Необычные товары на маркетплейсах.

Мем дня.

Проверяют всех

Действительно, ФНС может заинтересоваться тем бизнесом, к которому ранее проявляла совсем мало внимания. К примеру, что по сути взять с ИП на УСН «доходы», разве что он приблизиться к порогу доходов и слету с упрощенки.

Но в том случае, которым поделились в телеграм-канале КУБ, налоговики заинтересовались входящими документами на закуп товара. Покупал ИП товар у физлиц без всяких документов и теперь не знает, как ответить на требование.

Подсказка: Требование не игнорить. Ответить, что ИП не сохранял документы, так как они не требуются для налогового учета, а бухгалтерский вести ИП не обязан.

Лучше отвечать лаконично, налоговой даже такого формального ответа может быть достаточно. Но, так как речь о физиках, возможно ФНС интересует не сам ИП, а те, кто получил от него доходы. Согласно статье 228 НК, физлица должны самостоятельно заплатить НДФЛ с доходов, полученных от продажи имущества. Поэтому налоговики всеми силами пытаются вычислить тех, кто не заплатил налог.

Вообще малому бизнесу (да и в принципе любому) стоит обратить внимание на то, что им долгое время игнорировалось, а сейчас стало причиной проверок и штрафов, например охрана труда.

Разобраться в налоговой реформе – легко!

-НДФЛ

Далеко не у всех бухгалтеров получается сходу разбираться в законах. Из-за поправок в НК многие просто вынуждены безотрывно следить за всеми новостями.

А ещё изменения нужно понятным языком донести до работодателя или клиентов. Хотите разобраться в налоговой реформе сами и научиться переводить налоговый язык на нормальный? Тогда записывайтесь на бесплатный вебинар 31 июля в 18:00.

Евгения Мемрук — практикующий бухгалтер и основатель учебного центра BIZNESINALOGI, научит правильно и понятно доносить изменения до клиентов, делать фактчекинг информации и подготовит вас к изменениям.

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Рубрика: Роструд объясняет. Одинаковая работа не значит одинаковая зарплата

На одной и той же должности сотрудники должны получать одинаковый оклад, но итоговая зарплата может быть разной.

Отличаться доход может за счет премий, надбавок и других доплат. К примеру, один сотрудник может работать сверхурочно, а другой нет, один перевыполнять норму / план продаж, а другой нет.

Научиться считать зарплату хоть с закрытыми глазами можно на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате». Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо 28 600 рублей. Старт потока 1 августа.

После прохождения курса вы получите не только навыки работы в качестве бухгалтера по зарплате, но и официальное удостоверение, которое их подтвердит.

Новая 3-НДФЛ

Новая форма декларации и заявления на вычеты начнут действовать с 2025 года. Изменения почти формальные, можно будет указать ИНН или номер из реестра населения (ЕРН).

Страховщика можно будет выбрать

Не секрет, что при оформлении банковских продуктов нередко предлагается добровольно-принудительно оформить еще и страховку. Причем банк далеко не всегда сообщает, что у клиента есть возможность выбрать страховую компании, а не пользоваться услугами той, что предлагает банк.

ФАС закрепит в законе право заемщиков на выбор страховой компании.

Блогер? Не забудь про РКН

Роскомнадзор хочет обязать блогеров с 10 тыс.+ подписчиками сообщать информацию о себе в РКН. Это правило будет распространяться и на пользователей мессенджеров, социальных сетей и видеохостингов. Например, на YouTube.

Комитет Госдумы по информационной политике идею одобрил. Без регистрации блогер не сможет легально размещать рекламу.

Мошенники могут воспользоваться «вторичными» номерами телефонов

Сим-ки с номерами, которые ранее уже использовались, преступники могут использовать для восстановления доступа к онлайн-сервисам, в том числе банковским и Госуслугам.

Поэтому важно своевременно открепить номер телефона от портала «Госуслуг», онлайн-банка и других своих аккаунтов. Но сделать это самостоятельно можно только при условии, что у вас есть еще доступ к сим-карте (например, вы просто не пользуетесь номером долгое время, но он пока активен).

Если карта утеряна, выброшена и т.д., то сменить номер телефона в Госуслугах вы сможете только через МФЦ.

18 нововведений августа

В августе вступает в силу ряд новых законов — не пропустите изменения.

Стартует эксперимент с платформой грузоперевозок.

Начинает полноценно действовать новый ГОСТ на индивидуальное загородное жилищное строительство.

Контроль в сфере гособоронзаказа станет более оперативным.

Уточнили Земельный кодекс.

Правила единой выплаты на детей скорректировали.

Заканчивается переходный период для МЧД и другие.

Елена Пономарева: для СМП изменения влекут снижение отчетности, а для самозанятых граждан наоборот

Елена — один из ведущих экспертов страны по кадровым вопросам, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра. Она дала небольшое интервью об изменениях, которые ждут самих самозанятых и их заказчиков.

Например, в то время как МСП хотят освободить от лишней статистической отчетности, самозанятые, напротив, будут ее сдавать.

Что только не продают!

Маркетплейсы — кладезь всяких интересных штук. Откуда бы мы узнали про плед-лаваш, свечи-хинкали или другие необычные вещи.

В комментариях наши читатели тоже делятся находками в онлайне.

Мем дня

ИП, когда прочитал на «Клерке», как правильно ответить на требование и не создать себе проблем

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