👓 Новые законы в августе: обзор для бухгалтера

С последнего летнего месяца вступают в силу ряд важных законов и подзаконных актов, которые обязательно отразятся на работе бухгалтера, а также ведении бизнеса.

С 1 августа

Установлен порядок наследования цифровых рублей

Начинают действовать нормы закона от 24.07.2023 № 339-ФЗ, которые предусматривают возможность завещания прав на цифровые рубли. В том числе с помощью завещательных распоряжений.

Порядок совершения таких распоряжений установит Правительство по согласованию с ЦБ.

Информировать о выполнении запросов на госуслуги будут онлайн

Получить данные о выполнении всех запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг и результатах оказания различных мер соцподдержки теперь можно онлайн.

В личном кабинете на Госуслугах будет отражена информация:

о регистрации запроса или заявления;

приглашении на личный прием;

оказании услуги.

Повысят страховые пенсии

Максимальная прибавка — 3 пенсионных коэффициента. Средства пересчитают автоматически, никуда подавать заявления не нужно.

Подробнее об этом мы писали тут.

Стартует эксперимент с платформой грузоперевозок

До 1 июня 2025 в РФ проводится эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» — для оформления перевозок грузов (постановление Правительства от 03.07.2024 № 908).

Участники эксперимента — уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, АО «Российский экспортный центр», владельцы инфраструктуры ж/д транспорта, операторы ж/д подвижного состава, операторы информационных систем электронных перевозочных документов.

Грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, Российский экспортный центр, владельцы инфраструктуры ж/д транспорта, операторы ж/д подвижного состава и операторы инфорvсистем электронных перевозочных документов участвуют в эксперименте добровольно. Для участия подают заявки.

Про создание платформы мы писали здесь.

ГОСТ на ИЖС

С 1 августа начинает полноценно действовать новый ГОСТ на индивидуальное загородное жилищное строительство — ГОСТ Р 71392-2024.

В нём будут указаны 8 категорий и 45 обязательных критериев для застройщиков, среди которых архитектура, экологическая безопасность, инфраструктура, организация и управление строительством, энергоэффективность, инженерное обеспечение здания, материалы и ресурсоэффективность и другие.

Новый ГОСТ должен снять часть вопросов, которые касаются качества строительства на современном рынке ИЖС, и свести к минимуму ситуации, когда оно не соответствует разрешённым для жизни критериям.

Со 2 августа

Дополнительно защитили право экспертов на оплату труда

Суд будет назначать экспертизу после внесения стороной дела оплаты на его депозитный счет. Эти средства выплатят эксперту после судебного заседания, на котором исследовалось его заключение.

Про этот закон мы писали здесь.

Контроль в сфере гособоронзаказа станет более оперативным

Расширены основания для выдачи антимонопольным органом (ФАС) предупреждений о прекращении действий или бездействия, содержащих признаки нарушений законодательства в сфере государственного оборонного заказа. Их смогут выдавать в целях урегулирования вопросов ценообразования.

По федеральному закону от 22.07.2024 № 200-ФЗ такое требование будут выдавать:

при непредставлении хозсубъектом предложения о цене на продукцию по гособоронзаказу;

информации о затратах по исполненным контрактам;

информации, необходимой для изменения цены контракта.

Ответственные лица смогут добровольно устранить нарушение до возбуждения административного производства и избежать административной ответственности.

При банкротстве банков кредиторы быстрее получат деньги

Имущество, которое не продано в ходе торгов, смогут использовать в качестве отступного для погашения требований кредитора при банкротстве кредитных организаций.

В список лиц, требования которых могут быть погашены отступным, включены кредиторы первой очереди.

Новшество позволит быстрее продать активы банков, признанных банкротами, и максимально удовлетворить требования кредиторов.

Ранее мы писали, что банки-банкроты станут быстрее рассчитываться с кредиторами.

Личным подсобным хозяйствам будет проще получить поддержку

К вопросам местного значения отнесены те, что связаны с ведением похозяйственных книг для учета личных подсобных хозяйств.

Ранее эта норма была прописана в законе «О личном подсобном хозяйстве», но не в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления». Из‑за этого ЛПХ было трудно получать положенную господдержку.

Уточнили Земельный кодекс

Закон от 22.07.2024 № 194-ФЗ, в частности:

установил, что образование и раздел участка, предоставленного для комплексного развития территории, возможен без утвержденного проекта межевания территории.;

уточнены основания для отказа в предоставлении участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов;

для обосновании необходимости установления публичного сервитута должны быть приведены сведения о договоре о подключении (технологическом присоединении) к линиям и сооружениям связи.

Новые методики расчета арендной платы в ОЭЗ

Они вводятся по договорам аренды государственного (муниципального) имущества, расположенного в границах ОЭЗ, заключаемым с резидентом, и по договорам аренды участков, находящихся в публичной собственности и расположенных в границах ОЭЗ.

Из закрепил приказ Минэкономразвития от 27.05.2024 № 313.

С 3 августа

Обновлен Порядок выдачи ОВД заключения о возможности или невозможности допуска к работам, непосредственно связанным с обеспечением транспортной безопасности

Это приказ МВД от 10.06.2024 № 323.

Уточнен перечень направлений целевого использования льготных кредитов, выдаваемых заемщикам, заключившим соглашение о повышении конкурентоспособности

Речь о льготных кредитах по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2024, по которым размер субсидии составляет 50% ключевой ставки, предоставляемых с/х товаропроизводителям (кроме с/х кредитных потребкооперативов), организациям и ИП, производящим, перерабатывающим с/х продукцию и реализующим ее, прошедшим отбор для заключения соглашений о повышении конкурентоспособности и заключившим такое соглашение.

Коррективы внес приказ Минсельхоза от 19.06.2024 № 328.

С 4 августа

Определен перечень грубых нарушений обязательных требований при производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в новых регионах

Закрепил приказ Минфина от 25.06.2024 № 96н.

С 5 августа

Уточнили условия деятельности МФО и банков по возврату долгов

Кредитные и микрофинансовые организации при возврате просроченной задолженности теперь обязаны:

записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения;

вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками;

хранить записи и соответствующую документацию не менее трех лет.

Для этого банки и МФО должны иметь специальное оборудование и программное обеспечение.

Аналогичные обязанности уже есть у коллекторских организаций. Это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Что банки и другие финорганизации хотят обязать вести запись работы с клиентами мы сообщали ранее.

Правила единой выплаты на детей скорректировали

Если заявление на единую выплату подается по временной прописке или фактическому проживанию, будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Например, могут попросить подтверждающие документы.

Это касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом регионе, в котором величина прожиточного минимума меньше.

Новшество закрепило постановление Правительства от 02.02.2024 № 107.

С 18 августа

Скорректирован перечень документов на разовую лицензию ВЭД

Это документы, предусматривающие передачу иностранному лицу товаров или технологий в форме технических данных, в отношении которых установлен экспортный контроль (постановление Правительства от 15.07.2024 № 965).

С 30 августа

Заканчивается переходный период для МЧД

В течение этого периода в ряде случаев использовать машиночитаемую доверенность необязательно. Такие доверенности используют как основной способ подтверждения полномочий представителей организаций и ИП при использовании квалифицированных электронных подписей.

Об этом мы детально писали здесь.