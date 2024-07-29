₽ Заказать рекламу
Обзоры для бухгалтера

👓 Новые законы в августе: обзор для бухгалтера

С последнего летнего месяца вступают в силу ряд важных законов и подзаконных актов, которые обязательно отразятся на работе бухгалтера, а также ведении бизнеса.

С 1 августа

Установлен порядок наследования цифровых рублей

Начинают действовать нормы закона от 24.07.2023 № 339-ФЗ, которые предусматривают возможность завещания прав на цифровые рубли. В том числе с помощью завещательных распоряжений.

Порядок совершения таких распоряжений установит Правительство по согласованию с ЦБ.

Информировать о выполнении запросов на госуслуги будут онлайн

Получить данные о выполнении всех запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг и результатах оказания различных мер соцподдержки теперь можно онлайн.

В личном кабинете на Госуслугах будет отражена информация:

  • о регистрации запроса или заявления;

  • приглашении на личный прием;

  • оказании услуги.

Повысят страховые пенсии

Максимальная прибавка — 3 пенсионных коэффициента. Средства пересчитают автоматически, никуда подавать заявления не нужно.

Подробнее об этом мы писали тут.

Стартует эксперимент с платформой грузоперевозок

До 1 июня 2025 в РФ проводится эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» — для оформления перевозок грузов (постановление Правительства от 03.07.2024 № 908).

Участники эксперимента — уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, АО «Российский экспортный центр», владельцы инфраструктуры ж/д транспорта, операторы ж/д подвижного состава, операторы информационных систем электронных перевозочных документов.

Грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, Российский экспортный центр, владельцы инфраструктуры ж/д транспорта, операторы ж/д подвижного состава и операторы инфорvсистем электронных перевозочных документов участвуют в эксперименте добровольно. Для участия подают заявки.

Про создание платформы мы писали здесь.

ГОСТ на ИЖС

С 1 августа начинает полноценно действовать новый ГОСТ на индивидуальное загородное жилищное строительство — ГОСТ Р 71392-2024.

В нём будут указаны 8 категорий и 45 обязательных критериев для застройщиков, среди которых архитектура, экологическая безопасность, инфраструктура, организация и управление строительством, энергоэффективность, инженерное обеспечение здания, материалы и ресурсоэффективность и другие.

Новый ГОСТ должен снять часть вопросов, которые касаются качества строительства на современном рынке ИЖС, и свести к минимуму ситуации, когда оно не соответствует разрешённым для жизни критериям.

Со 2 августа

Дополнительно защитили право экспертов на оплату труда

Суд будет назначать экспертизу после внесения стороной дела оплаты на его депозитный счет. Эти средства выплатят эксперту после судебного заседания, на котором исследовалось его заключение.

Про этот закон мы писали здесь.

Контроль в сфере гособоронзаказа станет более оперативным

Расширены основания для выдачи антимонопольным органом (ФАС) предупреждений о прекращении действий или бездействия, содержащих признаки нарушений законодательства в сфере государственного оборонного заказа. Их смогут выдавать в целях урегулирования вопросов ценообразования.

По федеральному закону от 22.07.2024 № 200-ФЗ такое требование будут выдавать:

  • при непредставлении хозсубъектом предложения о цене на продукцию по гособоронзаказу;

  • информации о затратах по исполненным контрактам;

  • информации, необходимой для изменения цены контракта.

Ответственные лица смогут добровольно устранить нарушение до возбуждения административного производства и избежать административной ответственности.

При банкротстве банков кредиторы быстрее получат деньги

Имущество, которое не продано в ходе торгов, смогут использовать в качестве отступного для погашения требований кредитора при банкротстве кредитных организаций.

В список лиц, требования которых могут быть погашены отступным, включены кредиторы первой очереди.

Новшество позволит быстрее продать активы банков, признанных банкротами, и максимально удовлетворить требования кредиторов.

Ранее мы писали, что банки-банкроты станут быстрее рассчитываться с кредиторами.

Личным подсобным хозяйствам будет проще получить поддержку

К вопросам местного значения отнесены те, что связаны с ведением похозяйственных книг для учета личных подсобных хозяйств.

Ранее эта норма была прописана в законе «О личном подсобном хозяйстве», но не в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления». Из‑за этого ЛПХ было трудно получать положенную господдержку.

Уточнили Земельный кодекс

Закон от 22.07.2024 № 194-ФЗ, в частности:

  • установил, что образование и раздел участка, предоставленного для комплексного развития территории, возможен без утвержденного проекта межевания территории.;

  • уточнены основания для отказа в предоставлении участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов;

  • для обосновании необходимости установления публичного сервитута должны быть приведены сведения о договоре о подключении (технологическом присоединении) к линиям и сооружениям связи.

Новые методики расчета арендной платы в ОЭЗ

Они вводятся по договорам аренды государственного (муниципального) имущества, расположенного в границах ОЭЗ, заключаемым с резидентом, и по договорам аренды участков, находящихся в публичной собственности и расположенных в границах ОЭЗ.

Из закрепил приказ Минэкономразвития от 27.05.2024 № 313.

С 3 августа

Обновлен Порядок выдачи ОВД заключения о возможности или невозможности допуска к работам, непосредственно связанным с обеспечением транспортной безопасности

Это приказ МВД от 10.06.2024 № 323.

Уточнен перечень направлений целевого использования льготных кредитов, выдаваемых заемщикам, заключившим соглашение о повышении конкурентоспособности

Речь о льготных кредитах по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2024, по которым размер субсидии составляет 50% ключевой ставки, предоставляемых с/х товаропроизводителям (кроме с/х кредитных потребкооперативов), организациям и ИП, производящим, перерабатывающим с/х продукцию и реализующим ее, прошедшим отбор для заключения соглашений о повышении конкурентоспособности и заключившим такое соглашение.

Коррективы внес приказ Минсельхоза от 19.06.2024 № 328.

С 4 августа

Определен перечень грубых нарушений обязательных требований при производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в новых регионах

Закрепил приказ Минфина от 25.06.2024 № 96н.

С 5 августа

Уточнили условия деятельности МФО и банков по возврату долгов

Кредитные и микрофинансовые организации при возврате просроченной задолженности теперь обязаны:

  • записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения;

  • вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками;

  • хранить записи и соответствующую документацию не менее трех лет.

Для этого банки и МФО должны иметь специальное оборудование и программное обеспечение.

Аналогичные обязанности уже есть у коллекторских организаций. Это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Что банки и другие финорганизации хотят обязать вести запись работы с клиентами мы сообщали ранее.

Правила единой выплаты на детей скорректировали

Если заявление на единую выплату подается по временной прописке или фактическому проживанию, будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Например, могут попросить подтверждающие документы.

Это касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом регионе, в котором величина прожиточного минимума меньше.

Новшество закрепило постановление Правительства от 02.02.2024 № 107.

С 18 августа

Скорректирован перечень документов на разовую лицензию ВЭД

Это документы, предусматривающие передачу иностранному лицу товаров или технологий в форме технических данных, в отношении которых установлен экспортный контроль (постановление Правительства от 15.07.2024 № 965).

С 30 августа

Заканчивается переходный период для МЧД

В течение этого периода в ряде случаев использовать машиночитаемую доверенность необязательно. Такие доверенности используют как основной способ подтверждения полномочий представителей организаций и ИП при использовании квалифицированных электронных подписей.

Об этом мы детально писали здесь.

Начать дискуссию

Криптовалюта

Сбер выступил за создание регулируемого рынка криптовалют

Чтобы использовать криптовалюту для международных расчетов, нужно создать регулируемый рынок цифровых денег.

Цифровой рубль

С 1 августа можно завещать права на цифровые рубли

Начинают действовать нормы ГК, которые устанавливают порядок наследования цифровых рублей.

Клерк
Управление финансами

Как эффективно управлять финансами компании в 2024 году: концепции и рабочие инструменты для финдира

От качества управления финансами зависит стабильная работа и рост бизнеса. Чтобы справляться со сложными вызовами и быстро находить решения для нестандартных задач, финансовому директору необходимо владеть большим количеством разнообразных инструментов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Техобслуживание и ремонт газового оборудования могут подешеветь: закон прошел первое чтение

Госдума приняла законопроект, направленный на борьбу с резким ростом цен на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, который был вызван монополизацией рынка.

НДС

Москва стала лидером по перечислению НДС в бюджет

10 регионов вернули налогоплательщикам больше НДС, чем уплатили в бюджет.

Финтех

Казахстанская платформа Kaspi будет блокировать операции клиентов, которые нарушают санкционный режим

С 29 июля финтех-сервис Kaspi может приостанавливать и отменять операции контрагентов, которые находятся под санкциями.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Первая Экспертная Бухгалтерия
Самозанятые

Как работать с самозанятыми, не привлекая внимания налоговой

Разбираемся, в каких случаях привлечение самозанятых приводит к крупным штрафам от налоговой, на какие критерии она обращает особое внимание, и как снизить риск. 

Как работать с самозанятыми, не привлекая внимания налоговой
Трудовые отношения

⏳ Продолжительность ненормированного рабочего дня будет ограничена. Оценка законопроекта кадровым аудитором

Работодателей обяжут ограничить время ненормированной занятости до 120 часов в год. Им придется записывать каждый час переработки и предоставлять сотрудникам долгий отпуск.

НДФЛ

Дарение квартиры между двоюродными братьями облагается НДФЛ

Даже если по жилищным вопросам с точки зрения Жилищного кодекса двоюродный брат был признан близким родственником, для налоговых дел в целях НК кузен – не родственник.

Обзоры для бухгалтера

👓 Новые законы в августе: обзор для бухгалтера

С последнего летнего месяца вступают в силу ряд важных законов и подзаконных актов, которые обязательно отразятся на работе бухгалтера, а также ведении бизнеса.

Пользователи интернета

С начала 2024 года в сеть попало 140 млн телефонных номеров россиян

Контактные данные почти каждого человека уже есть в открытом доступе. Чаще всего данные утекают из сегмента электронной коммерции, из сферы ретейла и с информационно-развлекательных ресурсов.

Обзоры новостей

Как на «Клерке» зарабатывать донаты

Мы сделали возможность зарабатывать пользователям на собственном контенте на «Клерке».

2
Модульбанк

5 способов как снизить расходы в кофейне, чтобы получать больше прибыли

Сократить затраты и сохранить качество — задача, которая на первый взгляд кажется невыполнимой, особенно если речь идет о кофейне. Стабильно растут цены и на кофейное зерно, и на стаканчики, и на сопутствующие товары. Делимся пятью работающими способами, как снизить расходы без ущерба для репутации.

5 способов как снизить расходы в кофейне, чтобы получать больше прибыли
Банки

Почти 80% платежей в юанях отправляются обратно в Россию

Китайские банки задерживают транзакции, а потом могут их отметить без объяснения причин. С клиентов удерживают комиссию даже при неисполненном переводе.

КУБ24 ФинДиректор
Ведение бизнеса

Управленческая и бухгалтерская прибыль: в чем разница, какая нужна предпринимателю и как рассчитать

Цель любого бизнеса — получение прибыли. В упрощенном понимании прибыль — это разница между доходами и расходами компании. При этом следует различать прибыль бухгалтерскую и управленческую. Поговорим о разнице между этими понятиями и их важности в учете компании.

Управленческая и бухгалтерская прибыль: в чем разница, какая нужна предпринимателю и как рассчитать
ФСБУ НМА

Когда права по лицензионному договору не признаются нематериальными активами

Лицензионными договорами часто предусматривается оказание лицензиаром лицензиату услуг по обслуживанию программ, а также по их обновлению. Иногда затруднительно отделить права лицензиата с признаками НМА от прав на получение услуг в обмен на вознаграждение.

Законопроекты

Депутаты хотят конфисковывать имущество всех ближайших родственников коррупционеров

Коррупционеры пользуются пробелами в законодательстве и оформляют активы на близких родственников, чтобы их ценности, деньги и имущество не попало под госконтроль. Это собираются изменить.

BLCONS GROUP
Отчетность

Изменения порядка представления ОДДС и иных финансовых активов по счетам в иностранных банках

22.05.2024 в ПП от 28.12.2005 № 819 были внесены новые положения, предусматривающие обязанность российских организаций (валютных резидентов РФ), входящих в МГК, направлять в ИФНС отчеты, содержащие содержащие сведения о финансовых операциях других участников группы.

Изменения порядка представления ОДДС и иных финансовых активов по счетам в иностранных банках
Налог на прибыль

При перевозке груза за границей российская компания сама платит свой налог на прибыль

При выплате дохода иностранной компании, в том числе за международную перевозку, российская компания-заказчик будет налоговым агентом по налогу на прибыль.

1

Интересные материалы

РКО.РФ
Индивидуальный предприниматель

Как удаленно открыть ИП без посещения налоговой: пошаговая инструкция

Зарегистрировать ИП можно полностью онлайн, личный визит в налоговую инспекцию или МФЦ не нужен. Это позволяет существенно сэкономить время и упростить процедуру открытия своего дела. Разберем, как пройти регистрацию ИП удаленно, какие документы и инструменты для этого понадобятся.

Как удаленно открыть ИП без посещения налоговой: пошаговая инструкция