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Обзоры для бухгалтера

Как уволиться директору: проходим квест по инструкции. 👨‍💼«Ночной бухгалтер» № 1736

Увольнение главбуха — это непросто: передача дел, введение в курс преемника, возможный конфликт с руководством («нужно доработать квартал», «а сдай текущие отчеты» и т.п.). Но увольнение директора — еще больший стресс как для самого руководителя, так и для бизнеса, особенно, если расставание проходит не очень мирно.
Как уволиться директору: проходим квест по инструкции. 👨‍💼«Ночной бухгалтер» № 1736
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Директор увольняется — как правильно расстаться с собственниками и не понести лишних рисков.

  • В «рабство» на 1,5 года: позиция СФР при выплате пособия по уходу за ребенком.

  • Дедушкина оговорка — инвесторы будут защищены от изменений в законах.

  • Статотчетности у МСП будет меньше… или нет.

  • Как работаем и отдыхаем в августе.

  • Рубрика: Роструд разъясняет.

  • Появится новый вид вклада и счета.

  • Полезности директору и ИП.

  • Мем дня.

Как уволиться директору: инструкция

Если руководитель принял решение уволиться, то ему придется действовать с одной стороны, как обычному сотруднику, а с другой учесть особенности для увольнения директора. Риски при этом связаны с тем, что в период, пока длится процедура увольнения, директор продолжает подписывать документы, совершать сделки и несет ответственность за них. Кроме того, даже после увольнения его может «догнать» субсидиарная ответственность. Поэтому при увольнении необходимо сделать все правильно.

Также, мирное расставание и конфликтное, когда собственники не спешат освободить руководителя компании от должности, могут проходить по-разному. Есть рычаги, которые позволяют повлиять на участников.

Можно выделить несколько важных этапов:

  • Подача заявление об увольнении, оповещение об этом участников общества.

  • Созыв общего собрания.

  • Отказ от заключения сделок, которые несут риски для бизнеса, а тем более банкротства. Так как отвечать за них придется даже после увольнения, если сделки принесут компании убытки.

  • Передача дел собственникам (если не найден преемник) или новому руководителю, с описью.

Примечание: стоит позаботиться перед самым увольнением о том, чтобы были аннулированы доверенности, электронные подписи, закрыты доступы, которые относятся к бывшему директору, чтобы с их помощью нельзя было его как-то подставить.

  • Проверка изменений данных в ЕГРЮЛ, или подача сведений о недостоверности данных, если после увольнения изменения не были внесены собственниками.

Все подробности процедуры увольнения директора, образец заявления и созыва собрания вы найдете в этой статье, подготовленной юристами.

Раз вышла — сиди до конца

Подобная позиция изложена СФР в письме. Если женщина вышла в отпуск по уходу за ребенком, то она никак не может выйти из отпуска так, чтобы прекратилось пособие. Переоформить его на отца уже не получится, пособие будет получать тот, кому оно назначено и тот, кто вышел на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста 1,5 лет.

Как комментирует новость бухгалтер:

«То есть теперь женщина не может напрочь выйти из отпуска по уходу, чтобы просто работать и не получать пособие.

Чтобы отцу получать пособие по уходу, мать ни дня не должна быть в отпуске по уходу. Сразу после окончания БиР надо выйти на работу. Иначе посидела с малышом немного и на 1,5 года утратила право просто работать за зарплату без пособий.

Какое-то "пособное" рабство.

Один раз назвался груздем — на 1,5 года полезай в кузов.)»

Оговорка для инвесторов спасет от изменений НК

ФНС в письме от 16.07.2024 № СД-4-3/8056@ поясняет, что изменения в НК направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестпроектов.

При этом если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него ранее оговоренные условия сохранятся, а изменения действовать не будут.

Например, такая оговорка действует для инвестпроектов в особых экономических зонах, территориях опережающего развития и других аналогичных.

Статотчетности для малого бизнеса будет меньше

Бухгалтеры очень бурно реагируют на заявления в духе: уменьшим отчетность, сократим налоги, потому что по факту видят, что происходит совсем противоположное.

Например, власти говорили о точечных изменений в налоговой политике, а в результате ввели НДС для УСН и повысили ставку налога на прибыль, не говоря о других изменений НК. Говорили о сокращении отчетности, а сдают отчеты сейчас бухгалтеры еще чащи и объемнее, чем раньше.

Что касается статочетов, то с 1 января 2025 года введен запрет на сбор у МСП информации, не предусмотренной перечнями первичных статистических показателей, утверждаемыми Правительством. Сбор первичных статистических данных будет происходить с использованием государственной информсистемы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

Но бухгалтеры говорят, что в перечне форм, утвержденных Правительством РФ, не было форм для сбора статданных, и теперь сбор таких данных запретили. Т.е. по сути запретили то, чего и так не было.

Как работаем и отдыхаем в августе

Куда делись два месяца лета? Вот и мы не поняли. В августе нас не ждет никаких праздников (тяжкий вздох), а работать придется целых 22 дня (в июле, правда, рабочих дней было еще больше — 23, но мы выжили, а кто-то даже сходил в отпуск).

Смотрите, какие особенности по зарплате вас ждут в августе, не забудьте заглянуть по ссылкам в новости в наши производственные календари. У нас можно скачать не только календарь на пятидневку, но и на шестидневку.

Рубрика: Роструд разъясняет. Проиндексировали зарплату задним числом — все нормально

Если вы издали в конце месяца приказ об индексации зарплаты с первого числа этого месяца — это не нарушение. Так сказал в своем письме Роструд.

Локальные нормативные акты (ЛНА) по трудовым вопросам вступают в силу только после издания и распространяются на отношения, которые возникли после вступления ЛНА в силу. Но приказ об индексации – это распорядительный документ, а не ЛНА. Поэтому его можно издать и задним числом. Кроме того, индексация улучшает, а не ухудшает положение сотрудников.

Социальный вклад и счет

С 1 июля 2025 года банки начнут открывать новые виды вкладов и счетов для граждан, получающих социальную поддержку.

Получатели мер социальной защиты и поддержки получат возможность открывать через Госуслуги один социальный банковский вклад на срок 1 год, с возможностью продления. Максимально на такой вклад можно положить не более 50 000 рублей. Процентная ставка будет равна максимальной ставке по вкладам физлиц сроком до года, привлекаемым банком.

Начислять и выплачивать проценты по соцвкладу будут ежемесячно.

Также такие граждане смогут открыть один социальный банковский счет с гарантированным начислением дохода на остаток денежных средств на нем.

Банк не сможет брать комиссию за открытие и обслуживание такого счета, предоставление и обслуживание карты МИР, пополнение счета и перевод с него денег в размере до 20 000 рублей в течение календарного месяца.

Полезности директору и ИП

Юридическая поддержка в суде для бизнеса и для себя, как руководителя или собственника. Юристы помогут решить споры:

  • по договорам поставки, в том числе по взысканию задолженности;

  • по договорам услуг, авторским заказам, лицензионным договорам, договорам аренды;

  • по корпоративным спорам между собственникам, акционерами, менеджментом (это и споры при увольнении руководителя в том числе и споры по субсидиарной ответственности) и другие.

Если вы хотите улучшить работу бизнеса, то стоит обратить внимание на клиентский сервис. Вы прямо сейчас, с помощью чек-листа можете узнать от экспертов, что можно улучшить в клиентском сервисе, чтобы клиенты хотели к вам вернуться.

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Мем дня

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Обзоры для бухгалтера

Как уволиться директору: проходим квест по инструкции. 👨‍💼«Ночной бухгалтер» № 1736

Увольнение главбуха — это непросто: передача дел, введение в курс преемника, возможный конфликт с руководством («нужно доработать квартал», «а сдай текущие отчеты» и т.п.). Но увольнение директора — еще больший стресс как для самого руководителя, так и для бизнеса, особенно, если расставание проходит не очень мирно.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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