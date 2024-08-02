За регистрацию фиктивных ИП будут давать срок, как блогеры видят бухгалтеров, пятничные мемы. 🧐«Ночной бухгалтер» № 1738

Сегодня в выпуске:

Как будут наказывать за фиктивную регистрацию.

Как отправить деньги в Китай — бухгалтеры ищут новые пути.

Одобрен закон о донастройке налоговой системы.

Создадут комиссии для борьбы с зарплатными долгами.

Знакомство с экспертами: Александр Заворин.

ПятНяшки — смотрим шортсы про бухгалтеров, играем в поиск отличий и придумываем бухгалтерские мемы.

УК накажет за фиктивную деятельность

Уголовную ответственность будут нести регистраторы ИП, которые оформляют подставной бизнес. При этом сами «предприниматели» могут даже не знать о том, что ведут каку-то деятельность. Таких фиктивных ИП регистрируют чаще всего с целью отмывания денег.

Преступлением будут считать регистрацию подставных лиц в качестве ИП и представление заведомо ложной информации в ЕГРИП. За это можно будет получить до двух лет лишения свободы.

Китайские хитрости: бухгалтеры обсуждают, как платить иностранным контрагентам без рисков

Ситуация складывается так, что платежи или возвращаются, или вовсе теряются, особенно если использовать полулегальные методы переводов. Бухгалтеры пытаются найти каналы для оплаты, которые не несут рисков.

Бухгалтеры отмечают, что есть рабочие схемы, но довольно сложные — путем перевода с рублевого на рублевый счет, но в банк, находящийся в Китае (филиал). При этом приходится переплачивать комиссии.

Компания из России может даже сама открыть свое представительство в другой стране и переводить деньги себе.

Есть и другие варианты, но чаще всего это значит, что платеж будет идти долго, либо придется переплатить из-за повышенных курсов или комиссий.

Есть и более радикальные предложения — вроде переводов и последующей конвертации рублей в криптовалюту. Но по этой части законы РФ еще не отработаны, платежи для международных транзакций не запущены должным образом. Поэтому идеально работающей схемы оплаты в Китай пока нет.

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Новый закон по изменениям в налоговой системе одобрен

2 августа 2024 года Совет Федерации одобрил закон с изменениями по налогам, это не те изменения в НК, о которых все говорят, но они относятся к выполнению плана по налоговой политике на 2023-2025 г.г.

Например:

По НДФЛ освободят доходы в виде жилого помещения или земельного участка , которые были получены из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой.

Многодетные семьи будут получать льготы по имущественным налогам без заявлений.

Снизили требования к подключению компаний к налоговому мониторингу: к нему могут подключаться компании с оборотом до 800 млн размером уплаченных налогов 80+ млн.

Если к налоговому мониторингу вы пока не готовы, но уже начали пользоваться хотя бы ЭДО — пройдите небольшой опрос и получите месяц бесплатного доступа к сервису Платформа ЭДО для новых пользователей.

Налоги с долгосрочных вкладов (сроком действия больше одного года) рассчитают с учетом суммы необлагаемого процентного дохода в периоды, за которые начислены проценты по депозиту.

Профессиональный налоговый вычет смогут получить физлица, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юрлица или без регистрации ИП. Он составил 20% общей суммы доходов, если нельзя документально подтвердить расходы.

Международным холдинговым компаниям продлят срок инвестирования 300 млн рублей в развитие специальных административных районов (САР). Это нужно для того, чтобы применять пониженные налоговые ставки.

В проекте много и других изменений.

Совет от редакции

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Работодателей начнут жестче наказывать за нарушения в выплате зарплат

Будут созданы региональные комиссии для борьбы с долгами по зарплате. Порядок формирования комиссий и механизм принятия ими решений определит кабмин.

Комиссии будут координировать деятельность различных уровней власти и заниматься профилактическими мероприятиями для предотвращения задержек в выплате зарплат. С работодателями будут проводить разъяснительную работу, а работникам посодействуют в решении вопросов с погашением долгов.

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Сегодня мы рассказали о нашем самом активном эксперте — Александре Заворине. Он дает самое большое количество консультаций — по полторы сотни каждый месяц. Отвечает на вопросы об учете, праве, кадрах, договорах, охране труда и многом другом. Кроме того, эксперт — практик, он участвует в судебных заседаниях, представляет бизнес в госструктурах, а еще ведет на «Клерке» блог.

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ПятНяшки

Пятничный выпуск не может нести в себе только обычные новости. Впереди выходные, а значит можно отвлечься и расслабиться сыграв в игру — найди 11 отличий между картинками. Кто найдет все быстрее остальных?

Блогеры шутят — они пародируют бухгалтеров, их работу и разговоры. Посмотрите несколько забавных роликов.

И пятница не может пройти без любимых мемов по картинам известных художников.

И вместо обычного мема покажем одну из картин ))

Когда в пятницу сообщили, что ты работаешь в выходные

Спасибо, что дочитали выпуск № 1738 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша отнюдь не фиктивная редакция