Банк зарегистрировал на директора две фирмы вместо одной. Нет, это не шутка, а плюс одна фобия бизнесу. 😱«Ночной бухгалтер» № 1739

Сегодня в выпуске:

Невыдуманная история — как получить два бизнеса по цене одного, даже если не просил.

РКН рассказал, относятся ли фото и видео с сотрудником его биометрией.

Законопроект про новый стандартный вычет. А он точно справедливый?

Меняются правила проведения СОУТ.

Иностранцам хотят запретить применять упрощенку и ПСН. Эксперт считает, что придется для этого менять базовые принципы в НК.

Требовать документы на проверку может любая ИФНС.

Полезности для бухгалтеров, которые решили начать свой бизнес.

Мем дня.

Компания «бонусом»

Чтобы зарегистрировать ООО, сейчас не обязательно куда-то ездить, все можно сделать онлайн, через сервисы ФНС или другие сервисы, которые предлагают, например, банки.

Именно таким способом создания компании решил воспользоваться будущий директор — создать ООО через банк. Но банк, отправив одно заявление на регистрацию, решил, что оно не прошло и послал заявление еще раз. В результате налоговая зарегистрировала две одинаковых компании с одним и тем же учредителем и директором, названием, юрадресом и т.д. Только ИНН и ОГРН у них был, разумеется, разный.

У одной компании вовсю пошла хоздеятельность — открыли счет, получили ЭЦП, а про другую владелец не знал. Правда открылась случайно, когда бухгалтер заметил, что за генеральным директором почему-то числится две организации.

Теперь проблему нужно как-то решить, первый совет, который получил бухгалтер — написать жалобу, но она считает, что это не поможет. Придется самостоятельно закрывать лишнюю фирму, возможно через упрощенную процедуру. При этом за компанию-близняшку по закону надо сдавать отчетность, ведь ФНС вряд ли проникнется сочувствием к ситуации.

А вы проверяете данные по вашему бизнесу, руководителю, учредителям?

Не пропустите самое яркое бухгалтерское событие осени!

Приглашаем всех 12 сентября на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году.

Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве в «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

Сможете отвлечься от рутины, пообщаться с коллегами, получить интересный опыт и новые бизнес-контакты. А главное — разберетесь с нововведениями 2025 года, которые волнуют всех налогоплательщиков страны.

Роскомнадзор считает фото и видео с работником биометрическими персональными данными

Если вы сделали цветное фото сотрудника или видео-запись с ним (например, при прохождении собеседования), то такие данные будут являться биометрией. Хранить и использовать их можно так же, как и другие персданные — с письменного разрешения.

Стандартный вычет «для бедных»

Законопроект в Госдуму уже внесли. Он предусматривает освобождение от НДФЛ россиян с низким уровнем дохода — менее 360 000 рублей в год (не более 30 000 рублей в месяц).

Стандартный налоговый вычет составит максимум 46 800 рублей, а получить его можно будет, подав налоговую декларацию, или в упрощенной форме — через электронное заявление в личном кабинете налогоплательщика. Т.е. предоставлять вычет будет не работодатель.

Бухгалтеры сомневаются, что законопроект пройдет.

При этом в стандартных вычетах сейчас и без того происходят изменения — повышают размер вычетов на второго и последующих детей, а при предоставлении лишнего вычета ФНС пришлет физлицу уведомление о необходимости доплатить налог.

Об изменениях, которые происходят в налогах и как с ними ужиться бухгалтеру, мы рассказываем в новом онлайн-курсе Налоговая реформа — 2025. Вы изучите все изменения по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и УСН и получите получите пошаговые инструкции, как подготовиться к новым правилам в работе, с объяснениями всех спорных моментов на практических примерах.

СОУТ нужно проводить по-новому с сентября

С 1 сентября 2024 года вступает в силу приказ Минтруда № 817н. Приказ устанавливает новые правила, методику проведения, форму отчета и т.д. Измененные правила СОУТ будут действовать до 1 сентября 2030 года.

Напомним, что все компании (и ИП с работниками) должны проводить спецоценку условий труда. Для малого бизнес есть ряд послаблений. Мы расскажем об изменениях простым и понятным языком в разборах в августе. Следите за публикациями.

Запретят ли иностранцам применять УСН и ПСН?

Эксперт считает, что нет, не смотря на то, что глава Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил на отзыв в правительство соответствующий законопроект.

Чтобы отнять у иностранцев возможность применять упрощенку и патент (не путать с патентом, по которому уплачивается НДФЛ), придется пересмотреть базовые устои НК, считает Аркадий Брызгалин — руководитель ГК Налоги и финансовое право, к.ю.н.

Так в ст. 3 НК – «Основные начала законодательства о налогах и сборах» прямо указано, что не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала (п. 2). — отмечает эксперт.

В то же время он не исключает, что базовые принципы НК действительно могут пересмотреть.

Любая ФНС может потребовать от бизнеса документы на проверку

Направить запрос на предоставления документов в рамках проверки может любая ФНС, а не только та, к которой относится организация. Такую позицию выразил в своем решении суд, с ним согласился и арбитражный суд в апелляции.

Бухгалтеры отмечают в комментариях, что положительной судебной практики в пользу ФНС становится больше, а те статьи НК, которые вроде бы должны защищать налогоплательщиков используют против них.

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Мем дня

Банк, когда зарегистрировал тебе две компании вместо одной.

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Ваша вот бы понедельники взять и отменить редакция