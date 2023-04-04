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Наталия Лукина
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Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Наступил август, в Трибуну за июль пришло много новых пользователей. Пора знакомиться! Предлагаем в комментариях под этим постом написать о себе и своей компании, и услугах. Делитесь полезной информацией, оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.
Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

«Клерк» продолжает беспрецедентную акцию! Публикуем пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущие посты можно тут, тут, тут, тут, тут и тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.

Делимся в комментах ссылками на свои проекты, контакты и комментируем чужие!

Что это даст?

  • Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.

  • Это возможность получить фидбек по своему продукту.

  • Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.

  • Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение или даже найти работу мечты.

⭐ Расскажите о себе в таком стиле:

  1. 🧰 Как вас зовут.

  2. 🧰 Кто вы по профессии.

  3. 🧰 Расскажите про ваш продукт или услугу, которую хотите пропиарить.

  4. 🧰 Про самый свой большой успех.

  5. 🧰 Дайте на себя (соцсети/сайт) или на свое портфолио ссылку.

Рассказали о себе? Скиньте ссылку другу❗

И обязательно ставьте ❤ этой публикации — это важно для продвижения ее на «Клерке» и для просмотров ваших комментариев.

На комментарий под постом времени нужно немного, а результат — бомба💣

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