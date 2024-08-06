Бухгалтеры обсуждают сборы детей в школу: сколько стоят покупки для первоклассника. 👩‍🏫«Ночной бухгалтер» № 1740

Сегодня в выпуске:

Первый раз в первый класс — цены атас!

ФНС будет разъяснять налоговые изменения 2025 налогоплательщикам. Всем и каждому отдельно.

ИП может применять на разные точки разные режимы налогообложения.

В РФ уже 11 млн самозанятых. В каких сферах режим НПД популярен и какие у самозанятых проблемы.

Комплексный сервис по регистрации бизнеса от ФНС станет масштабнее в сентябре.

Сотрудница с маленьким ребенком не будет уволена по сокращению, даже если это ее желание.

Сколько стоит собрать ребенка в школу

В августе родители заняты сбором к школе детей. Больше всего волнуются (и тратят денег) родители первоклассников. Эксперты подсчитали, сколько стоит приобрести базовый набор для первоклассника, а бухгалтеры обсуждают, что покупать обязательно, а что нет.

Например, требования к школьной форме везде разные. Где-то дресс-кода нет, а где-то есть строгие правила по цветам и предметам гардероба. Лучше заранее уточнить такие нюансы в учебном заведении.

В итоге «базовый пакет» для первоклассника обойдется не меньше, чем в 14,6 тысяч рублей. Не забываем и о букете для учителя, захочется в честь радостного события также собрать праздничный стол, а это тоже затраты.

А вы уже начали собирать детей в школу?

Что можно сделать уже сегодня, чтобы клиенты хотели к вам вернуться

Залог успешного бизнеса — это не только продвижение и поиск новых клиентов. Это также удержание клиента и забота о нем, чтобы он был счастлив и доволен.

И это серьезный источник роста бизнеса, потому что довольный клиент не только придет сам еще раз, но и приведет своих друзей и коллег!

Согласно исследованиям Американской ассоциации менеджмента: в среднем довольный клиент расскажет трем людям о компании, тогда как недовольный клиент расскажет 11.

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ФНС расскажет про реформу 2025 года

Налоговики будут проводить разъяснительную работу по изменениям, которые произойдут в налогообложении с 2025 года.

Даниил Егоров сообщил, что совместно с разработчиками учетных систем они прорабатывают вопрос доступности информации и инструментов обслуживания всех изменений. А также будет проводится общая информационная кампания и разъяснения отдельно каждому налогоплательщику, как вести учет.

«Клерк» уже подготовил для бухгалтеров бесплатный вебинар, на котором расскажет обо всех изменениях в НК и амнистии по дроблению. Вебинар пройдет 15 августа в 11.00. Запишитесь прямо сейчас.

ИП может применять два разных режима для двух точек

Когда ИП занимается сферой общепита, он может открывать несколько точек. Как правило, для такой деятельности предприниматели выбирают патент или УСН. Но НК не запрещает применять для одной точки ПСН, а для другой упрощенку.

В патенте указывается определенный адрес деятельности и получить его нужно за 10 дней до ее начала. Если ИП не подаст заявление на патент по новой точке, то окажется на УСН (если именно эту систему он выбирал, как основную, в противном случае придется применять ОСНО).

У самозанятых накопилось немало проблем, но их уже 11 млн

На 5 августа 2024 года в России зарегистрировано 11 млн самозанятых. Средний чек для плательщиков НПД составил 1 822 рубля, всего они заработали 4,3 трлн рублей.

При том, что самозанятых постоянно становиться больше и больше, количество трудностей в работе тоже растет. Эксперт отмечает, что давно назрела необходимость увеличить размер лимита доходов, а еще самозанятым нужна возможность объединяться в сообщества, чтобы еще более эффективно работать.

Зарегистрировать бизнес, получить ЭЦП и открыть счет можно на сайте ФНС

Такой сервис «три в одном» уже успешно работает, но пока это был эксперимент, в котором участвовали только 4 банка. В сентябре проект развернется уже на полную.

К сервису уже подключили возможность использовать биометрические данные при регистрации своего дела.

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Рубрика: Роструд разъясняет. Сотрудницу с маленьким ребенком нельзя сократить, даже если она сама хочет этого

Именно такие разъяснения дал Роструд. В организации происходит сокращение, сотрудница, находящаяся в декрете хочет уволиться в связи с сокращением и получить выходное пособие. Но ТК запрещает это делать. Даже собственное желание работницы значения не имеет.

Есть два варианта — увольняться по собственному желанию без выплаты пособия или дождаться, когда ребенку исполниться 3 года и тогда работодатель сможет сократить ее уже совершенно законно.

Мем дня

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