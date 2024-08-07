Бухгалтеры обсуждают цитаты Даниила Егорова и его историю появления в ФНС. 😎«Ночной бухгалтер» № 1741

Сегодня в выпуске:

Даниил Егоров рассказал об автоматизировании стандартных вычетов, прозрачности, эффективности и своем трудоустройстве.

Бухгалтеры и платежки: как хранить первичку и не допускать ошибок при перечислении налогов.

Поменять директора с сентября можно будет только через нотариуса.

Скоро подавать сведения для определения тарифа взносов от несчастных случаев и профзаболеваний.

Wildberries юридически стал ООО «РВБ».

Вышел новый выпуск Тот еще разговор с Игорем Красюком.

Мем дня.

Персона дня — глава ФНС

Глава ФНС на встрече сообщил о внедрении новой технологии выплаты стандартного налогового вычета. Его будут начислять без подачи заявлений, автоматически.

По словам Егорова человеку останется только выбрать счет, на который ему переведут вычет.

В интервью, цитаты из которого собрала редакция «Клерка», Даниил Вячеславович рассказал о том, как стоил новую налоговую систему и менял подходы к проверкам. Например, он уверен, что бизнесу стало выгодно работать прозрачно, ведь в этом случае он направляет свои сила на созидание, а не на попытки что-то спрятать.

Но при этом политику ФНС Егоров не считает мягкой, она дает возможность бизнесу самому исправить ошибки и «обелиться», но при этом наказывать налоговая служба тоже может.

«Когда мы поставили себе задачу снизить количество проверок, мы исходили из критерия эффективности, а не затем, чтобы стать «добрыми», — глава ФНС.

Но самым обсуждаемым стала история о том, как вообще Даниил Егоров попал в ФНС.

Он работал в аудиторской компании юристом, ему позвонил аудитор и попросил рассказать, какую первую бухгалтерскую проводку делает организация.

Разбираясь в вопросе, Егоров наткнулся на письма Управления ФНС по г. Москве, подписанные Андреем Глинкиным, чьи ответы оказались разумными и сильными. Оказалось Глинкин искал себе помощника и Даниил Егоров решил попробовать новую для себя сферу, на собеседовании Глинкин сразу сообщил, что возьмет человека на работу, если он ответит на один-единственный вопрос — какую первую проводку делает бухгалтер?

Как вы поняли это собеседование Егоров прошел.

Бухгалтеры весьма бурно отреагировали на эту историю:

Уступка права требования (цессия): учет у цессионария

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций. Начало: 14 августа 2024 г. в 11:00.

Компании могут приобретать дебиторскую задолженность других организаций с целью получения прибыли. Приобретение задолженности, которая не признается финансовым вложением, также может предоставить цессионарию значительные финансовые и стратегические выгоды. На вебинаре разберем порядок бухгалтерского учета задолженности, полученной по договору цессии и ее дальнейшей продажи. Расскажем и о том, когда у цессионария возникает объект налогообложения НДС.

Программа

1. Приобретение дебиторской задолженности, признаваемой финансовым вложением.

2. Приобретение дебиторской задолженности, не признаваемой финансовым вложением.

3. Учет последующей продажи приобретенной «дебиторки».

4.НДС у нового и последующих кредиторов..

Спикер:

Людмила Архипкина – Ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Как хранить платежки и не допускать в них ошибок

Хранение документов и в частности платежек — это вопрос, который всегда обсуждают бухгалтеры. Одни хранят выписки и платежки в электронном виде, другие в пдф, третьи по-старинке распечатывают на бумаге.

Есть и вариант подгружать документы в 1С, прикрепляя их к введенным в программу документам. Вы можете проголосовать в опросе, выбрав один из традиционных вариантов или поделиться своим в комментариях.

А еще ФНС недавно рассказала о том, какие ошибки часто совершают при платежах в бюджет. Часто ошибаются в ИНН самой службы или плательщика, казначейском счете, КБК.

Смена директора только через нотариуса

С 1 сентября необходимо будет обращаться к нотариусу, предоставив решение единственного участника или протокол общего собрания, чтобы сменить директора. Нотариус самостоятельно передаст данные в ЕГРЮЛ.

Новшество направлено на то, чтобы бороться с мошенниками, которые проводят смену гендиректора на подставное лицо, захватывая фактически управление активами и контроль над организацией.

Вебинар для директора и бухгалтера

Эксперт расскажет, как законно снизить налоги и взносы и представит способы оптимизации, опишет налоговые риски и поделится судебной практикой.

Спикер вебинара — Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing

Вы сможете не просто послушать спикера, но и задать ему вопросы в прямом эфире, а также пересмотреть запись вебинара, если потребуется.

СФР поменяет правила подтверждения основного вида деятельности

Соцфонд с 2025 года планирует поменять систему присвоения тарифов. Подавать ежегодно подтверждение вида деятельности будет не нужно.

Законопроект с новыми правилами готов ко второму чтению.

Сведения о том, как распределяется выручка по кодам ОКВЭД, будет в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Эти данные компании должны будут передать

, ИП –

На 2025 год для организаций тариф взносов по травматизму определят по доле, которую они внесут в ЕГРЮЛ до 15.04.2025.

Для ИП тариф на 2025 год будет по основному ОКВЭД, указанному в ЕГРИП на 01.01.2025.

Wildberries де-юре стал ООО «РВБ»

Маркетплейс сообщил селлерам о смене юридического лица с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ». Изменения распространяются на российские версии оферт и вступили в силу с 5 августа 2024 года.

Группа Russ и Валдберриз, объединившись хотят создать цифровую торговую платформу, которая предоставит предпринимателям возможность эффективно продвигать товары.

Работаете в сфере торговли и продаете на маркетплейсах или только собираетесь выйти на площадки? Зарабатывайте на ведении клиентов, которые продают товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Пройдите онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С», учитесь, когда вам удобно и быстро осваивайте новую специализацию. Сейчас курс продается со скидкой: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Тот еще разговор: LiveDune Игоря Красюка. Как вовремя занять свободную нишу

Каждый четверг Борис Мальцев основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка». На этот раз гостем выпуска стал Игорь Красюк, основатель сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune.

Игорь рассказал, как начал бизнес, как удалось быстро выйти на прибыль и увеличивать ее на 50% ежемесячно. Как LiveDune пережила запрет некоторых соцсетей, о погружении собственника в бизнес и выходе на международный рынок.

Обаятельный гость, ведущие с прямолинейными вопросами — выпуск вам точно понравится.

Смотреть или читать Тот еще разговор.

Если вы сами ведете бухгалтерский бизнес, у вас есть и профессионализм и время, да вот только не хватает платежеспособных клиентов, которые обеспечат вам высокий чек — стоит прокачать свои навыки и начать зарабатывать от 100 тысяч в месяц. Клиенты сами начнут вам писать!

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1741 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша делится мудростью — тебе не нужно оптимизировать налоги, если нет дохода редакция