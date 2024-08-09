Можно ли перечислять зарплату третьему лицу по заявлению

В соответствии с ч. 3 ст. 136 ТК, обычно зарплата выплачивается работнику в месте выполнения работы. Она перечисляется работнику, за исключением случаев, которые закреплены в трудовом договоре или в ФЗ согласно ч. 5 ст. 136 ТК.
Какие документы нужны, чтобы зарплата перечислялась третьему лицу?
дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором указывается, что зарплата выплачивается на счет другого человека;
письменное заявление на перечисление зарплаты третьему лицу от работника, которое подано не позднее, чем за 15 календарных дней до дня выплаты.
Заявление подается в свободной форме на имя уполномоченного лица — работодателя или непосредственного руководителя.
О том, как правильно составить эти документы, читайте в нашей статье.
В письмах Роструда от 16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1, от 07.10.2019 № ПГ/25778-6-1, и от 26.09.2012 № ПГ/7156-6-1 изложена аналогичная позиция. Ведомство пояснило, что работник может распорядиться заработной платой на свое усмотрение, если предоставит соответствующее заявление в бухгалтерию.
Проводить операцию можно так: сформируйте платежное поручение с реквизитами третьего лица. В назначении платежа укажите «Заработная плата ФИО за (месяц исчисления зарплаты) месяц».
Начать дискуссию