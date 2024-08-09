Можно ли перечислять зарплату третьему лицу по заявлению

Бывают случаи, при которых работник хочет получать зарплату на карту другого человека. Например, если его счета могут арестовать исполнительные приставы или они уже заблокированы. Рассказываем, можно ли перечислять зарплату третьему лицу, и какие документы для этого нужны.

В соответствии с ч. 3 ст. 136 ТК, обычно зарплата выплачивается работнику в месте выполнения работы. Она перечисляется работнику, за исключением случаев, которые закреплены в трудовом договоре или в ФЗ согласно ч. 5 ст. 136 ТК.

Какие документы нужны, чтобы зарплата перечислялась третьему лицу?

дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором указывается, что зарплата выплачивается на счет другого человека;

письменное заявление на перечисление зарплаты третьему лицу от работника, которое подано не позднее, чем за 15 календарных дней до дня выплаты.

Заявление подается в свободной форме на имя уполномоченного лица — работодателя или непосредственного руководителя.

О том, как правильно составить эти документы, читайте в нашей статье.

В письмах Роструда от 16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1, от 07.10.2019 № ПГ/25778-6-1, и от 26.09.2012 № ПГ/7156-6-1 изложена аналогичная позиция. Ведомство пояснило, что работник может распорядиться заработной платой на свое усмотрение, если предоставит соответствующее заявление в бухгалтерию.

Проводить операцию можно так: сформируйте платежное поручение с реквизитами третьего лица. В назначении платежа укажите «‎Заработная плата ФИО за (месяц исчисления зарплаты) месяц».