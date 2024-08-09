Штатные бухгалтеры против аутсорсинга: эта битва станет легендарной. 🐱‍🏍«Ночной бухгалтер» № 1743

Это вечное противостояние бухгалтера в штате, сосредоточенного на одной компании, и аутсорсинга, который обслуживает множество клиентов. «Вы дорого стоите!», — негодуют аутсорсеры, «Зато вы постоянно косячите!», — возражают штатные бухгалтеры. Ну, и кто тут прав?

Сегодня в выпуске:

В соцсетях снова ссорятся аутсорсеры и штатники.

При камералке НДС у вас могут попросить любые документы.

Забирать единственное жилье, купленное в ипотеку, при банкротстве.

Новый БухСтрим о налоговой реформе — дайджест самых важных изменений.

Блогерам придется отчитываться в Роскомнадзор.

Полезности для бухгалтера.

ПятНяшки: отдыхаем в пятницу на «Клерке».

Почему бухгалтеры ругаются?

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры яростно обсуждают две ситуации с аутсорсерами.

Ситуация первая

Бухгалтер принял дела в компании, где до этого бухучет велся аутсорсерами, которые менялись трижды. В учете бардак, по налогам переплата, куча документов не отражена в учете. Бухгалтер называет это стандартной ситуацией после аутсорсинга и просит у коллег помощи. По факту, перед тем как начать вести учет дальше, нужно восстановить его за прошлые годы. Бухгалтер спрашивает, во сколько оценить такую работу?

Коллеги уточняют, а готов ли сам автор вопроса к такой работе и оценивают ее в очень немаленькие суммы.

Ситуация вторая

Буквально через одно сообщение после вышеуказанного поста возник еще один. Тут автор жалуется, что был заключен договор с бухгалтерской компанией, но она отказывается предоставлять отчеты о своей работе, тем временем организация-заказчик получает требования, штрафы, а еще ей заблокировали счет из-за отрицательного сальдо ЕНС, т.е. за неуплату налогов.

Автору отвечают как штатные бухгалтеры, которые согласны, что после аутсорсингов приходится разгребать кучу проблем, так и сами аутсорсеры, которые говорят, что это всего лишь единичный негативный опыт, а на самом деле роль играет только профессионализм и ответственность специалистов и, конечно, владельцев бухгалтерского бизнеса, да и сами штатники не всегда блещут своей работой.

Кроме того, в комментариях появляется и мнение относительно самих владельцев компаний. Почему они не следят за делами? Может мало платят аутсорсерам и те не готовы выполнять большое количество работы за копейки?

Наверное в этом споре никогда не найти истины…

Камералят НДС? Попросить могут любой документ!

Инспектор самостоятельно определяет, какие именно документы относятся к деятельности налогоплательщика в части проверки по НДС. Поэтому запросить могут не только счета-фактуры, договоры, УПД, но и другие документы.

Ограничений нет ни по объему, ни по составу документов.

Такую позицию выразила ФНС в письме от 12.07.2024 № ЕА-2-15/10152.

Забирать единственное жилье, купленное в ипотеку, у банкрота нельзя

Такой закон подписал президент. У арбитражного суда появится право утверждать мировое соглашение или план реструктуризации долга, требования которого обеспечены ипотекой на единственное жилье.

Дело о банкротстве не прекратят, но и личное жилье продавать не будут, сохранив ипотеку.

Большой обзор изменений в налогах в БухСтриме

На YouTube вышел новый выпуск БухСтрима, посвященный налоговой реформе. Несмотря на замедление работы видеохостинга (особенно проблемы с просмотрами наблюдаются на ПК), уверены, наши подписчики смогут посмотреть видео. В нем собрали обзор изменений по налогам, вычетам, появлению туристического налога, особо остановились на введении НДС для УСН.

Блогерам придется передавать информацию в РКН

С 1 ноября 2024 года блогеры, у которых более 10 тысяч подписчиков, должны передавать в Роскомнадзор сведения о себе. Состав этих сведений и порядок передачи уточнит правительство.

Нарушители не смогут легально размещать у себя рекламу, а репосты с их каналов будут запрещены.

Владельцы соцсетей с более чем 500 тысячами подписчиков будут передавать информацию о них в РКН или ФСБ по запросу.

С 1 января 2025 года блогеры, которые не предоставили данные о себе, в течение суток после получения требования Роскомнадзора должны ограничить доступ к своим ресурсам до устранения нарушений.

Полезности для бухгалтера

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Обновлен в связи с последними изменениями курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С». Мы добавили блок о налоговой реформе 2025, которая повлияет на работу селлеров, рассказали о новых правилах по НДС, УСН, налогу на прибыль.

Продолжаем продажу онлайн и офлайн билетов на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Купить билеты можно, оплатив их сразу по карте, по счету, а также в рассрочку, Долями или через Сплит от Яндекса.

Главная тема конференции, конечно, реформа в НК и все изменения для бухгалтера с 2025 года. Также обсудим введение реестра воинского учета, новые проверки Минтруда, амнистию по дроблению и другие вопросы. Вы сможете пообщаться со спикерами лично, если купите билет офлайн, места в зале ограничены!

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ПятНяшки

Ах, этот вечер пятницы. Невозможно его представить без вкусной еды и постоянной рубрики Что ест бухгалтер. Сегодня обсуждаем интересные факты о баклажанах и делимся вкусными рецептами.

Еще одна постоянная рубрика — Мемы от великих художников. Придумываем бухгалтерские подписи под картинами. Сегодня вместо мема дня покажем вам один из «картинных».

Когда у всех YouTube работает, а у тебя — нет

И, конечно, как же без интеллектуальных игр. Напрягаем мозги, сегодня непростая задачка — найти на картинке спрятавшихся на ней сов.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1743 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша желает вам приятных выходных и никакого похмелья редакция