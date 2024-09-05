Что должен и не должен бухгалтер: стоит ли делать собственнику подсказки? 🧐«Ночной бухгалтер» № 1762

Работа бухгалтера — вести учет и считать налоги? Или нужно выходить за рамки — подсказывать собственнику управленческие решения, строить финансовую стратегию и управленческий учет? Или все зависит только от суммы оплаты? Обсуждают бухгалтеры.

Сегодня в выпуске:

Нужно ли бухгалтеру брать на себя больше?

ФНС расширит перечень стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией. Чем это грозит «физикам».

Долги по налогам будут списывать и в виде цифровых рублей.

Как ИП определить дату дохода на ОСНО, если фактически денег он не получил.

Бизнес хочет пересмотра правил включения в реестр недобросовестных работодателей.

Полезности для бухгалтера.

Мем дня.

Тыжбухгалтер

Правильно ли, что руководитель ждет от бухгалтера подсказок по финансовой стратегии или расчетов по кассовым разрывам? Нет, считает эксперт Лариса Магафурова и говорит об этом в своем посте в Трибуне. Нельзя взваливать на бухгалтера обязанности сверх ведения учета, тем более, если его зарплата 15 тысяч рублей.

Но и специалисты не будут ставить на бизнес заплатки и давать «подсказки». Нужен контроль, аудит, анализ и выстраивание стратегии постоянно. Особенно сейчас, когда происходит столько изменений в НК.

А вам предлагали взять на себя дополнительные обязанности? За дополнительную плату или нет? Пройдите опрос.

Предлагали ли вам дополнительные обязанности? За допоплату или нет? Предлагали, но без денег Предлагали, за деньги Никогда не предлагали Для этого всегда были специально обученные люди

Упрощенный бухгалтерский учет

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций. Начало: 11 сентября 2024 г. в 11:00.

Упрощенный бухгалтерский учет – это удобная система ведения бухгалтерии, которая позволяет сократить время и расходы на решение бухгалтерских задач. Какие организации могут вести учет по простой (упрощенной) системе, чем отличаются упрощенные способы ведения учета от общих, каковы особенности упрощенного учета различных видов активов, как составить упрощенную бухгалтерскую отчетность – об этом и не только расскажем на вебинаре.

Программа

1. Критерии для применения упрощенного учета.

2. Отличие упрощенного бухучета от УСН.

3. Упрощенные способы ведения учета ОС, НМА, запасов, финвложений, доходов и расходов.

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность.

Спикер:

Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8K4kEj

Больше стран не будут обмениваться налоговой информацией с РФ

ФНС расширит перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией. Проект уже опубликован. В новый перечень входят 117 государств и 14 территорий.

Эксперты считают, что эти изменения скажутся в первую очередь на физлицах.

«Физлица могут пострадать существенно. Ведь при автоматическом обмене движение средств до 600 тыс. (эквивалент в рублях) на зарубежных счетах не подлежало обязательному декларированию (как и операции проживающих за пределами РФ более 183 дней). Теперь они обязаны (хотя бы и дистанционно) уведомлять ФНС о любом движении средств. А не уведомление об операциях по зарубежному счету признается нарушением и карается штрафом от 75 до 100% от суммы операции.», — отмечает Екатерина Авдеева, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России».

Налоговый долг смогут списать и со счетов с цифровыми рублями

Цифровой рублть даже и заработать то толком не успел, а ФНС уже подготовила формы документов, которые позволят взыскать налоговую задолженность со счетов цифрового рубля и приостанавливать операции по ним. В НК также появится понятие счета цифрового рубля.

Новые положения и формы документов вступят в силу с 1 января 2025 года.

Как определяется дата дохода на ОСНО у ИП

Если предприниматель не получил деньги напрямую на свой счет, а, например, поручил перевести деньги в оплату за товары или услуги на счета третьих лиц. Именно день такого перевода и будет днем получения дохода ИП.

Такое разъяснение дал Минфин.

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Реестр для борьбы с нелегальным наймом нужно пересмотреть

В новый реестр, который должен заработать с 1 января, могут попасть не только недобросовестные работодатели, но и те, кто совершил ошибку впервые, по незнанию, отсутствию компетенции и невозможности получить квалифицированную юридическую помощь. Так считает глава «Опоры России» Александр Калинин.

Необходимо пересмотреть проект и не вносить в реестр за первое же нарушение при заключении договора ГПХ.

Полезности для бухгалтера

Собрали полезные статьи, на которые стоит обратить внимание бухгалтеру.

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Мем дня

Так по мнению нейросети Шедеврум выглядит сердитый бухгалтер, которому поручили много дел. Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI Шедеврум / Балаклицкая Елена.

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Ваша хватит нагружать бухгалтера!!! редакция