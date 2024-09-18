По порядку рассчитайсь! Соцфонд присвоит страхователям новые регистрационные номера. 🥁«Ночной бухгалтер» № 1771

СФР в связи с переходом на ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» будет присваивать страхователям новые регномера, которые нужно указывать в отчетности с 1 ноября.

Сегодня в выпуске:

СФР раздает новые номера — как узнать свой?

Обязательно ли являться в налоговую, чтобы узнать про штраф.

С 2025 года в Московской области ограничат работу трудовых мигрантов.

Директор зажал денег на программу. И как теперь зарплату считать?

У офиса Wildberries в Москве произошла перестрелка.

Большинство компаний разобрались с рисками переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые.

НДФЛ продолжаем платить по месту регистрации компании: Минфин не одобрил идею платить налог по прописке работников.

Госзакупки централизуют — бухгалтерам идея не нравится.

Мем дня.

Подскажите номерок

СФР будет присваивать страхователям новые регистрационные номера. Чтобы узнать свой — нужно зайти в специальный сервис, но он пока не работает (бухгалтеры сегодня пытались это проверить). Заработает он с 1 октября, а уже с 1 ноября в отчетах придется указывать новый номер.

Бухгалтеров такие перемены не порадовали. Опять возникнет какая-нибудь путаница.

Ваш бизнес в опасности!

Регулярные проверки от ФНС, Роспотребнадзора и ГИТ — это типичная рутина предпринимателя в общепите. И когда проверок становится все больше, становится невозможно уследить за тем, чтобы они проходили правомерно. А ведь нарушений на местах становится все больше.

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Налоговая говорит, что ждет вас на встречу. Идти?

При назначении штрафа налоговики присылают письмо, в котором указывают место, дату и время рассмотрения «дела» о нарушении сроков сдачи отчета.

Бухгалтер в телеграм-канале просит совета — отвечать ли на письмо, отправляться ли в налоговую? Уж очень не хочется.

Можно не ходить и даже ничего не отвечать, объясняют коллеги. ФНС и в ваше отсутствие все рассмотрит. Если у вас есть смягчающие обстоятельства (таким на практике, например, могут признать болезнь сотрудника, ответственного за подготовку отчетности — главбуха, не за подачу — отправить может и директор — а именно за подготовку, без бухгалтера директор не смог заполнить отчет и потому его не сдал).

Как правило, эксперты советуют обращаться к помощи надежных юристов для сопровождения разного рода проверок и вызовов в ФНС. Если вы не согласны со штрафом и хотите его оспорить и вам такой не помешает.

В МО ограничат работу трудовых мигрантов

Мигрантам с патентами запретят торговать алкоголем и табаком, работать в уличном общепите и оказывать социальные услуги. Такие правила начнут действовать с 2025 года в Подмосковье.

Работодатель может проверить действителен ли патент мигранта здесь.

Не купили 1С — как считать зарплату?

Бухгалтер просит коллег поделиться эксель-табличкой для расчета зарплаты. Ему объясняют, что из-за множества нюансов ему придется или составлять ее самому или все же купить купить нужный софт, ведь это не так и дорого. под простые задачи хватит и обычной базовой 1С.

И тут же под постом стали обсуждать экономию на программах для бухгалтера — некоторые руководители не понимают необходимости в более дорогом софте, не понимают, почему бы не обходиться вообще без всяких «игрушек» вроде ЭЦП и ЭДО, ведь документы прекрасно можно пересылать и по почте (а лучше сразу голубями🕊, хотя нет, кормить же их надо, ухаживать опять же).

Кстати, одна из коллег сказала, что если расчет зарплаты у бухгалтера линейный — просто оклад, то она готова поделиться вариантом таблицы.

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Накалилась ситуация с Wildberries

Сегодня в сети обсуждают стрельбу, которая произошла у офиса компании в центре Москвы. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук назвала произошедшее «неудачной попыткой рейдерского захвата» со стороны Владислава Бакальчука — ее супруга, с которым она в настоящий момент проходит процедуру развода.

Сам Владислав заявляет совсем другую позицию: «Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт».

Задержаны 30 человек, а двое сотрудников охраны офиса Wildberries погибли. История с разделом компании становится криминальной.

80% компаний уже не рискуют, работая с самозанятыми

Многочисленные проверки, судебная практика в пользу переквалификации отношений по договорам ГПХ в трудовые не прошли даром. Бизнес стал более внимательным к сделкам с плательщками НПД, надеемся, что и мы тоже приложили к этому руку, ведь на «Клерке» регулярно выходили статьи с советами, как правильно работать с самозанятыми, а также мы проводили многочисленные вебинары.

Так как самозанятые отправляют электронные чеки в ФНС из приложения Мой налог, то и контроль за их работой и анализ рисков для ФНС намного проще. Например, налоговики смотрят на то, с кем именно работает исполнитель — с одним или разными заказчиками, был ли он оформлен у заказчика ранее как сотрудник и т.д.

Правила по уплате НДФЛ менять не будут

Минфину не зашла идея с уплатой НДФЛ по прописке сотрудников. Таким образом инициаторы идеи хотели направлять налог в регионы, где работники зарегистрированы. Для бухгалтеров это создало массу неудобств — начиная с заполнения кучи дополнительной информации в отчетах.

Минфин в письме от 26.06.2024 № 03-04-05/59434 назвал причины, по которым зачислять НДФЛ в бюджет по месту жительства физлиц не целесообразно.

Госзакупки централизуют

Специальная организация-заказчик будет проводить закупку сразу для нескольких ведомств, что снизить на них административную нагрузку и расходы.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 17 сентября 2024 г. № 2551-р, по которому будет создана дорожная карта для централизованных госзакупок.

К 1 декабря 2024 года Минфин и ФАС должны сформировать первую группу из 10 федеральных министерств и ведомств, которые с 2026 года будут вести централизованные закупки с помощью одного или нескольких федеральных казенных учреждений.

Бухгалтеры в комментариях спорят — лучше будет после централизации или нет. А вы как думаете?

Мем дня

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