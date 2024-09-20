Как в 1С: ЗУП отразить перевод сотрудников в связи со сменой формы собственности

Если организация сменила форму собственности, то сотрудников необходимо перевести в организацию-правопреемника. Рассказываем, как правильно отразить такой перевод в 1С: ЗУП.

Можно сделать несколько переносов из разных баз в одну. Месяц начала переноса выбирается исходя из того, за какой период в общей базе нужны отчеты. При полном переносе в новую базу переносятся:

все данные по сотрудникам, которые работают на дату начала переноса;

все кадровые документы по текущую дату;

все движения регистров от даты начала переноса по текущую дату — эти движения будут записаны в документ «Перенос данных».

В 1С: ЗУП нужно превратить Организацию 1 в филиал. В качестве головной компании указывается Организация 2 с помощью обработки «Подбор и обработка объектов БД(ИР)» из Инструментов разработчика.

У перенесенных сотрудников и во всех перенесенных документах нужно заменить реквизит Головная организация. С помощью обработки Организация 1 заменяется на Организацию 2. Справочники также нужно перезаписать, а документы перепровести.

После этого нужно сделать кадровый перевод списком по Организации 1. То есть перевести сотрудников из Организации 1 на должности в Организацию 2.

При переводе работника на другую должность, организация-правопреемник должна представить форму ЕФС-1 с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД». В графе «Трудовая функция, структурное подразделение» нужно указать наименование должности и структурного подразделения, в которое перевелся работник.