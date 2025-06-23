Как оформить временно исполняющего обязанности

Чтобы оформить назначение временно исполняющего обязанности (ВРИО), нужно следовать алгоритму:

Составить дополнительное соглашение к трудовому договору и указать срок замены, содержание работы и объем обязанностей. Оформлять документ нужно, если в трудовом договоре работника не регламентирована обязанность замены.

В приказе стоит указать: причину временного отсутствия, Ф.И.О. и должности замещаемого и замещающего, срок замещения, перечень передаваемых обязанностей, способ выполнения и информацию об оплате.

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