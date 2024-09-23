ФНС нашла еще 469 возможностей улучшить налоговые процессы. Порадуемся? 💃«Ночной бухгалтер» № 1774

Неужели придется ждать еще перемены? Налоговая сообщила, что ей есть что улучшить в своей работе от учета физлиц до банкротства. Так ждем новых изменений.

Сегодня в выпуске:

Налоговая запланировала еще изменения.

Зарплату можно попросить переводить в разные банки.

Через платформу «Знай своего клиента» можно будетпроверять на риски контрагентов.

Загадочная история от подписчика.

Что сдаем в октябре и за 9 месяцев 2024 года.

Как считать доходы на патенте.

Полезности для бухгалтера в перевозках.

Мем дня.

Эпоха перемен

Налоговая служба рассказала, что сейчас в ФНС более 600 автоматизируемых процессов и это не предел. Постоянно идет работа по улучшениям — система выявляет проблемы в процессах, чтобы выстраивать их оптимально. И таких вот потенциальных улучшений нашли 469 штук.

В комментариях бухгалтеры высказали все, что думают об улучшениях от налоговиков.

Экспресс-проверка бухгалтерского и налогового учета по оборотно-сальдовой ведомости и с помощью инструментов 1С

Хотите быстро анализировать данные бухгалтерского и налогового учета своей компании, не являясь при этом профессиональным бухгалтером?

Вам нужно оперативно обнаружить неточности в учете, чтобы понимать общую картину и оценить работу бухгалтерии?

Необходимо сформировать список вопросов для решения бухгалтерской службой?

Тогда этот вебинар для вас:

Тема вебинара: «Экспресс-проверка бухгалтерского и налогового учета по оборотно-сальдовой ведомости и с помощью инструментов 1С»

Когда будет: 26 сентября 11:00-12:00 (время московское)

На вебинаре вы узнаете:

Как быстро провести проверку ОСВ

Как легко обнаружить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете

Инструменты 1С для проверки налога прибыль и НДС

На что еще нужно обратить внимание помимо бухгалтерского и налогового учета

Бонус участникам: чек-лист проверки учета по ОСВ!

Вебинар будет полезен бухгалтерам, аудиторам, налоговым консультантам и всем, кто хочет улучшить качество своей работы. Участие бесплатное.

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Аванс и зарплату можно переводить на разные карты

Или — устрой бухгалтеру нервный срыв. Роструд объяснил, что если написать заявление о переводе одной части зарплаты в один банк, а другой — в другой, то это не нарушает ТК и позволяет сотруднику получать привилегии в разных банках.

Однако, такая система может создать проблемы бухгалтеру — нужно будет завести как минимум пару шаблонов на таких сотрудников для платежек, а потом еще и помнить, по какому из них куда платить. Еще будет вопрос с такими выплатами как больничный или отпускные, которые могут выплачивать в другие дни, а также с премиями или матпомощью. Неужели все время спрашивать работника — куда он хочет получить деньги?

ЦБ даст больше возможностей бизнесу

Бизнес получит возможность проверять риск работы с контрагентами через сервис Знай своего клиента — ЗСК. Проверить можно и себя. Операции с высокорискованными контрагентами могут быть заблокированы, неисполнены, к вашей компании может появиться пристальное внимание проверяющих из-за работы с сомнительными партенерами. Поэтому использование ЗСК может стать еще одним способом избежать лишних проверок и блокировок.

Подкаст или просто «мимо проходила»?

Бухгалтеры, прочитавшие пост под названием Бухгалтерский аутсорсинг или как я ушла от работодателей в 37 годиков ждали какой-то любопытной истории, но она оборвалась на самом интересном месте.

Автор пишет, что после декрета решила устроиться на работу в аутсорсинг. При этом, что такое бухгалтерский, кадровый, юридический аутсорсинг — не понимала от слова «совсем». В итоге она решает покопаться в этих вопросах и пост заканчивается загадочной фразой «А куда это мы, Любаня, устроились?».

Вот интрига… Ждем какой-то любопытный «подкаст» или кто-то просто решил разжесь любопытство подписчиков (у него получилось).

Что сдаем в октябре за 9 месяцев 2024 года

Скоро начинается очередная отчетная кампания, готовимся сдавать полный спектр отчетов. Сегодня вышло челых две статьи на эту тему:

Отчетность за 9 месяцев 2024: что сдают организации — здесь не только список отчетов, но и полезные ссылки и подсказки.

Шпаргалка для бухгалтера: какие отчеты за сотрудников нужно сдать в октябре — здесь собраны именно отчеты, которые касаются персонала, четкий список, что и когда сдавать.

Как считают доходы на патенте

ПСН кажется предпринимателям довольно простым режимом, но нюансов в нем достаточно. Например, надо правильно отражать доходы. Частая ошибка — считать, что доходом будет только поступление на счет или в кассу. Если вы попросите перевести оплату для вас третьему лицу (тому же поставщику в уплату долга за товар) — это тоже получение дохода. Или вот получение не денег, а какого-то имущества в уплату — тоже доход.

Нужно еще учитывать, в какой момент отражать получение дохода, не забывать контролировать лимит, иначе можно лишиться патента. Подробнее об этом можете почитать здесь.

Полезности для бухгалтера

Сегодня пара полезных ссылок для бухгалтеров, работающих с перевозками.

Для тех, кто работает с ВЭД произошли важные изменения, в том числе в оформлении товаров на таможне. Рекомендуем посетить вебинар ВЭД: таможенное регулирование и логистика в условиях санкций 26 сентября в 11:00 по мск, чтобы разобраться с этми и другими изменениями.

Еще один вебинар пройдет чуть раньше 24 сентября в 11:00 по мск и расскажет об автоматизации в работе с перевозочными документами. Рекомендуем посетить мероприятие бухгалтерам — узнаете, как можно серьезно облегчить работу с большими объемами документов. Вы также узнаете о дистанционном медкотроле и оформлении путевых истов, наверняка ваш руководитель задвался вопросом — как упростить и ускорить работу с ними, так что зовите на вебинар и его.

Мем дня

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