ФНС нашла еще 469 возможностей улучшить налоговые процессы. Порадуемся? 💃«Ночной бухгалтер» № 1774

Сегодня в выпуске:
Налоговая запланировала еще изменения.
Зарплату можно попросить переводить в разные банки.
Через платформу «Знай своего клиента» можно будетпроверять на риски контрагентов.
Загадочная история от подписчика.
Что сдаем в октябре и за 9 месяцев 2024 года.
Как считать доходы на патенте.
Полезности для бухгалтера в перевозках.
Мем дня.
Эпоха перемен
Налоговая служба рассказала, что сейчас в ФНС более 600 автоматизируемых процессов и это не предел. Постоянно идет работа по улучшениям — система выявляет проблемы в процессах, чтобы выстраивать их оптимально. И таких вот потенциальных улучшений нашли 469 штук.
В комментариях бухгалтеры высказали все, что думают об улучшениях от налоговиков.
Экспресс-проверка бухгалтерского и налогового учета по оборотно-сальдовой ведомости и с помощью инструментов 1С
Хотите быстро анализировать данные бухгалтерского и налогового учета своей компании, не являясь при этом профессиональным бухгалтером?
Вам нужно оперативно обнаружить неточности в учете, чтобы понимать общую картину и оценить работу бухгалтерии?
Необходимо сформировать список вопросов для решения бухгалтерской службой?
Тогда этот вебинар для вас:
Тема вебинара: «Экспресс-проверка бухгалтерского и налогового учета по оборотно-сальдовой ведомости и с помощью инструментов 1С»
Когда будет: 26 сентября 11:00-12:00 (время московское)
На вебинаре вы узнаете:
Как быстро провести проверку ОСВ
Как легко обнаружить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете
Инструменты 1С для проверки налога прибыль и НДС
На что еще нужно обратить внимание помимо бухгалтерского и налогового учета
Бонус участникам: чек-лист проверки учета по ОСВ!
Вебинар будет полезен бухгалтерам, аудиторам, налоговым консультантам и всем, кто хочет улучшить качество своей работы. Участие бесплатное.
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Аванс и зарплату можно переводить на разные карты
Или — устрой бухгалтеру нервный срыв. Роструд объяснил, что если написать заявление о переводе одной части зарплаты в один банк, а другой — в другой, то это не нарушает ТК и позволяет сотруднику получать привилегии в разных банках.
Однако, такая система может создать проблемы бухгалтеру — нужно будет завести как минимум пару шаблонов на таких сотрудников для платежек, а потом еще и помнить, по какому из них куда платить. Еще будет вопрос с такими выплатами как больничный или отпускные, которые могут выплачивать в другие дни, а также с премиями или матпомощью. Неужели все время спрашивать работника — куда он хочет получить деньги?
ЦБ даст больше возможностей бизнесу
Бизнес получит возможность проверять риск работы с контрагентами через сервис Знай своего клиента — ЗСК. Проверить можно и себя. Операции с высокорискованными контрагентами могут быть заблокированы, неисполнены, к вашей компании может появиться пристальное внимание проверяющих из-за работы с сомнительными партенерами. Поэтому использование ЗСК может стать еще одним способом избежать лишних проверок и блокировок.
Подкаст или просто «мимо проходила»?
Бухгалтеры, прочитавшие пост под названием Бухгалтерский аутсорсинг или как я ушла от работодателей в 37 годиков ждали какой-то любопытной истории, но она оборвалась на самом интересном месте.
Автор пишет, что после декрета решила устроиться на работу в аутсорсинг. При этом, что такое бухгалтерский, кадровый, юридический аутсорсинг — не понимала от слова «совсем». В итоге она решает покопаться в этих вопросах и пост заканчивается загадочной фразой «А куда это мы, Любаня, устроились?».
Вот интрига… Ждем какой-то любопытный «подкаст» или кто-то просто решил разжесь любопытство подписчиков (у него получилось).
Что сдаем в октябре за 9 месяцев 2024 года
Скоро начинается очередная отчетная кампания, готовимся сдавать полный спектр отчетов. Сегодня вышло челых две статьи на эту тему:
Отчетность за 9 месяцев 2024: что сдают организации — здесь не только список отчетов, но и полезные ссылки и подсказки.
Шпаргалка для бухгалтера: какие отчеты за сотрудников нужно сдать в октябре — здесь собраны именно отчеты, которые касаются персонала, четкий список, что и когда сдавать.
Как считают доходы на патенте
ПСН кажется предпринимателям довольно простым режимом, но нюансов в нем достаточно. Например, надо правильно отражать доходы. Частая ошибка — считать, что доходом будет только поступление на счет или в кассу. Если вы попросите перевести оплату для вас третьему лицу (тому же поставщику в уплату долга за товар) — это тоже получение дохода. Или вот получение не денег, а какого-то имущества в уплату — тоже доход.
Нужно еще учитывать, в какой момент отражать получение дохода, не забывать контролировать лимит, иначе можно лишиться патента. Подробнее об этом можете почитать здесь.
Полезности для бухгалтера
Сегодня пара полезных ссылок для бухгалтеров, работающих с перевозками.
Для тех, кто работает с ВЭД произошли важные изменения, в том числе в оформлении товаров на таможне. Рекомендуем посетить вебинар ВЭД: таможенное регулирование и логистика в условиях санкций 26 сентября в 11:00 по мск, чтобы разобраться с этми и другими изменениями.
Еще один вебинар пройдет чуть раньше 24 сентября в 11:00 по мск и расскажет об автоматизации в работе с перевозочными документами. Рекомендуем посетить мероприятие бухгалтерам — узнаете, как можно серьезно облегчить работу с большими объемами документов. Вы также узнаете о дистанционном медкотроле и оформлении путевых истов, наверняка ваш руководитель задвался вопросом — как упростить и ускорить работу с ними, так что зовите на вебинар и его.
Мем дня
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Ваша в зоне комфорта и кружкой какао и пледе редакция
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