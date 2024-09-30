Пошла раздача: СФР начал выдачу новых регистрационных номеров, не забудьте найти свой. 🎫 «Ночной бухгалтер» № 1779

С 1 ноября в отчетности нужно будет указывать новый регистрационный номер в Соцфонде. Получить его можно уже сейчас, но бухгалтеры сталкиваются с некоторыми проблемами.

Сегодня в выпуске:

СФР выдает новые номера.

Как вернуть право на освобождение от НДС с 2025 года.

ФНС гоняет деньги предпринимателей по сальдо ЕНС туда-сюда.

«Актион» обвинили в незаконном использовании клиентской базы компании-партнера.

Если самозанятого платят взносы на травматизм, то на него надо заполнить ЕФС-1.

Статформу по продажам товаров в ЕАЭС передают в ЛК участника ВЭД.

Конспект вебинара по самым горячим вопросам НДС на УСН. Отвечает Людмила Ганичева.

Готовимся к отчетам: инструкция по заполнению РСВ за 9 месяцев.

Мем дня.

Замените регномер в СФР

Выдача новый регистрационных номеров должна была начаться завтра, но уже сегодня бухгалтеры смогли воспользоваться сервисом и получить свой номер. Правда, не все, кто-то жаловался, что пока функционал недоступен или выдает ошибку.

Возникли и некоторые трудности, например, нет регномеров для филиалов, кто-то вообще запаниковал, услышав, что надо где-то что-то получать (просто надо читать новости на «Клерке» и вы ничего не пропустите).

Кстати, в сервисе можно проверить по ИНН не только номер страхователя для организации (для этого вам еще нужен КПП), но также для ИП и просто для физлица.

Как снизить риски ФНС при работе с самозанятыми. Узнайте на бесплатном вебинаре от Консоли

Если вам нужно оформить сотрудничество с самозанятым, приглашаем на вебинар по теме «ФНС и самозанятость: практические советы бизнесу, как избежать налоговых проблем».

Разберем, как компании попадают на радары ФНС при сотрудничестве с самозанятыми и что делать, если налоговая пришла с проверкой.

В программе:

Как ФНС ищет нарушения. Какие финансовые последствия могут быть от налоговой проверки по самозанятым. Что может сделать компания, чтобы не попасть под проверку ФНС. Как обжаловать решения ФНС: краткий порядок.

Спикер: Арина Юсупова, главный юрист Консоль, эксперт по внедрению безопасных механизмов сотрудничества бизнеса с исполнителями — самозанятыми, ИП и физлицами.

Объяснит все просто, без воды, со ссылками на законодательство. Вебинар состоится 3 октября в 11:00 (мск).

Участие бесплатное, но количество мест ограничено — успейте зарегистрироваться

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Как получить освобождение от НДС после 2025 года

Если доход налогоплательщика на УСН в 2024 году превысит 60 млн рублей. то он станет плательщиком НДС в 2025 году автоматически. Но также автоматически он перестанет им быть, елси в 2025 году заработает менее 60 млн. Никаикх заявлений, уведомлений подавать не надо, все подобные изменения налоговая увидит после сдачи отчетности. Такие разъяснения дал в своем письме Минфин.

Переплату по ЕНС налоговики направят туда, куда им надо

Если у ИП есть переплата на ЕНС и при этом он является плательщком имущественных налогов, то их будут списывать со единого счета еще до наступления срока платежа — 2 декабря 2025 года. Достаточно только того, что ФНС сформирует и направит уведомление о сумме таких налогов.

При этом, если до 2 декабря у ИП появится обязанность в уплате других налогов или взносов, то зарезервированную под имущественные налоги переплату вернут на ЕНС и направят на погашение текущего долга.

Странная система, но мы уже ничему не удивляемся.

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На «Актион» подали иск на 154 млн рублей

Примерно месяц назад компания «Справочно-правовой центр» (СПЦ) из Казани подала иск на «Актион» на сумму 154 миллиона рублей. Контрагент утверждает, что в течение восьми лет они совместно с компанией «Актион» собирали клиентскую базу (включает 945 человек и компаний), которая использовалась для продаж продуктов «Актиона».

Однако, в июле 2024 года партнеру был заблокирован доступ в сервис, а список клиентов был передан дочерним компаниям «Актиона» — «Актион Оптима» и «Актион Премиум». С клиентами стали перезаключать договора с новыми исполнителями, вместо СПЦ. Компания «Актион» не отвечает на звонки и письма СПЦ, а ведь договор между ними должен был действовать до конца 2024 года.

Компания СПЦ подала иск о признании односторонннего отказа от исподлнения договора незаконным и требует взыскать сответчика убытки, упущенную выгоду и компенсацию вреда.

Какой раздел ЕФС-1 заполнить по самозанятому, если за него платятся взносы на травматизм

Самозанятый не попадет в раздел 1.1 отчета (экс-СЗВ-ТД), но только при условии, что он выдает чеки на свои услуги. Если чека нет, придется заполнить этот данными о договоре ГПХ.

Если чеки есть и за исполнителя уплаичваютс взносы на травматизм, то по нему заполняется только раздел 2 (бывшый расчет 4-ФСС).

Рубрика: вопрос-ответ. С экспертом Людмилой Ганичевой

Людмила Ганичева, снователь аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для «Клерка» и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Людмила не только стала участником конференции «Клерка» в сентябре. но и решила провести вебинар по ее итогам: она собрала вопросы бухгалтеров, которые особенно волновали их на конференции в части НДС на УСН с 2025 года. Получился мега-полезный вебинар, конспект котрого мы и предлагаем вам почитать.

Заполняем РСВ

Пора уже делиться полезными инструкциями по заполнению отчетов. И вот вам первая из них — пошаговая, с практическими примерами.

Кстати, бухгалтеры обсуждают, в каком порядке заполнять и сдавать отчетность. Предлагают начать с отчетности за сотрудников и закончить налогом на прибыль. А вы в каком порядке готовите отчеты?

В каком порядке вы заполняете / сдаете отчетность? Сначала по сотрудникам, потом НДС и прибыль Сначала НДС, потом все остальное Как бог на душу положит Смотря, с чем больше в этот раз трудностей может возникнуть Не сдаю (я счатливчик)

Мем дня

Бухгатер перед сдачей отчетов

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Ваша опешившая от внезапно наступившего понедельника редакция