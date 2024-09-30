Обзоры для бухгалтера

Пошла раздача: СФР начал выдачу новых регистрационных номеров, не забудьте найти свой. 🎫 «Ночной бухгалтер» № 1779

С 1 ноября в отчетности нужно будет указывать новый регистрационный номер в Соцфонде. Получить его можно уже сейчас, но бухгалтеры сталкиваются с некоторыми проблемами.
Пошла раздача: СФР начал выдачу новых регистрационных номеров, не забудьте найти свой. 🎫 «Ночной бухгалтер» № 1779
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • СФР выдает новые номера.

  • Как вернуть право на освобождение от НДС с 2025 года.

  • ФНС гоняет деньги предпринимателей по сальдо ЕНС туда-сюда.

  • «Актион» обвинили в незаконном использовании клиентской базы компании-партнера.

  • Если самозанятого платят взносы на травматизм, то на него надо заполнить ЕФС-1.

  • Статформу по продажам товаров в ЕАЭС передают в ЛК участника ВЭД.

  • Конспект вебинара по самым горячим вопросам НДС на УСН. Отвечает Людмила Ганичева.

  • Готовимся к отчетам: инструкция по заполнению РСВ за 9 месяцев.

  • Мем дня.

Замените регномер в СФР

Выдача новый регистрационных номеров должна была начаться завтра, но уже сегодня бухгалтеры смогли воспользоваться сервисом и получить свой номер. Правда, не все, кто-то жаловался, что пока функционал недоступен или выдает ошибку.

Возникли и некоторые трудности, например, нет регномеров для филиалов, кто-то вообще запаниковал, услышав, что надо где-то что-то получать (просто надо читать новости на «Клерке» и вы ничего не пропустите).

Кстати, в сервисе можно проверить по ИНН не только номер страхователя для организации (для этого вам еще нужен КПП), но также для ИП и просто для физлица.

Как снизить риски ФНС при работе с самозанятыми. Узнайте на бесплатном вебинаре от Консоли

Если вам нужно оформить сотрудничество с самозанятым, приглашаем на вебинар по теме «ФНС и самозанятость: практические советы бизнесу, как избежать налоговых проблем».

Разберем, как компании попадают на радары ФНС при сотрудничестве с самозанятыми и что делать, если налоговая пришла с проверкой.

В программе:

  1. Как ФНС ищет нарушения.

  2. Какие финансовые последствия могут быть от налоговой проверки по самозанятым.

  3. Что может сделать компания, чтобы не попасть под проверку ФНС.

  4. Как обжаловать решения ФНС: краткий порядок.

Спикер: Арина Юсупова, главный юрист Консоль, эксперт по внедрению безопасных механизмов сотрудничества бизнеса с исполнителями — самозанятыми, ИП и физлицами.

Объяснит все просто, без воды, со ссылками на законодательство. Вебинар состоится 3 октября в 11:00 (мск).

Участие бесплатное, но количество мест ограничено — успейте зарегистрироваться

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Как получить освобождение от НДС после 2025 года

Если доход налогоплательщика на УСН в 2024 году превысит 60 млн рублей. то он станет плательщиком НДС в 2025 году автоматически. Но также автоматически он перестанет им быть, елси в 2025 году заработает менее 60 млн. Никаикх заявлений, уведомлений подавать не надо, все подобные изменения налоговая увидит после сдачи отчетности. Такие разъяснения дал в своем письме Минфин.

Переплату по ЕНС налоговики направят туда, куда им надо

Если у ИП есть переплата на ЕНС и при этом он является плательщком имущественных налогов, то их будут списывать со единого счета еще до наступления срока платежа — 2 декабря 2025 года. Достаточно только того, что ФНС сформирует и направит уведомление о сумме таких налогов.

При этом, если до 2 декабря у ИП появится обязанность в уплате других налогов или взносов, то зарезервированную под имущественные налоги переплату вернут на ЕНС и направят на погашение текущего долга.

Странная система, но мы уже ничему не удивляемся.

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На «Актион» подали иск на 154  млн рублей

Примерно месяц назад компания «Справочно-правовой центр» (СПЦ) из Казани подала иск на «Актион» на сумму 154 миллиона рублей. Контрагент утверждает, что в течение восьми лет они совместно с компанией «Актион» собирали клиентскую базу (включает 945 человек и компаний), которая использовалась для продаж продуктов «Актиона».

Однако, в июле 2024 года партнеру был заблокирован доступ в сервис, а список клиентов был передан дочерним компаниям «Актиона» — «Актион Оптима» и «Актион Премиум». С клиентами стали перезаключать договора с новыми исполнителями, вместо СПЦ. Компания «Актион» не отвечает на звонки и письма СПЦ, а ведь договор между ними должен был действовать до конца 2024 года.

Компания СПЦ подала иск о признании односторонннего отказа от исподлнения договора незаконным и требует взыскать сответчика убытки, упущенную выгоду и компенсацию вреда.

Какой раздел ЕФС-1 заполнить по самозанятому, если за него платятся взносы на травматизм

Самозанятый не попадет в раздел 1.1 отчета (экс-СЗВ-ТД), но только при условии, что он выдает чеки на свои услуги. Если чека нет, придется заполнить этот данными о договоре ГПХ.

Если чеки есть и за исполнителя уплаичваютс взносы на травматизм, то по нему заполняется только раздел 2 (бывшый расчет 4-ФСС).

Рубрика: вопрос-ответ. С экспертом Людмилой Ганичевой

Людмила Ганичева, снователь аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для «Клерка» и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Людмила не только стала участником конференции «Клерка» в сентябре. но и решила провести вебинар по ее итогам: она собрала вопросы бухгалтеров, которые особенно волновали их на конференции в части НДС на УСН с 2025 года. Получился мега-полезный вебинар, конспект котрого мы и предлагаем вам почитать.

Заполняем РСВ

Пора уже делиться полезными инструкциями по заполнению отчетов. И вот вам первая из них — пошаговая, с практическими примерами.

Кстати, бухгалтеры обсуждают, в каком порядке заполнять и сдавать отчетность. Предлагают начать с отчетности за сотрудников и закончить налогом на прибыль. А вы в каком порядке готовите отчеты?

В каком порядке вы заполняете / сдаете отчетность?

Мем дня

Бухгатер перед сдачей отчетов

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Ваша опешившая от внезапно наступившего понедельника редакция

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