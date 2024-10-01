Обзоры для бухгалтера

С 1 октября действует новая форма счета-фактуры. 🚀«Ночной бухгалтер» № 1780

С сегодняшнего дня бизнесу нужно использовать новую форму счета-фактуры. Изменения связаны с добавлением графы для указания стоимости прослеживаемого товара без НДС. Поменялись и правила заполнения формы. Бухгалтеры считают, что документ не резиновый и скоро придется печатать его буквально на простынях.
С 1 октября действует новая форма счета-фактуры. 🚀«Ночной бухгалтер» № 1780
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Что поменялось в счет-фактуре с 1 октября.

  • У ИП на патенте требуют объяснить отсутствие отчетов за сотрудников.

  • Каке еще изменения произошли с 1 октября: обзор бухгалтеру и не только.

  • ФНС разъяснила правила указания адреса регистрации компании.

  • Бухгалтеры раскрывают размеры оплаты на участках. Опрос

  • Мем дня.

Изменения в счет-фактуре

С 1 октября 2024 года следует применять обновленную форму счета-фактуры, в том числе корректировочного.

Кабмин добавил в счет-фактуру графу 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях».

Графу заполняют в случае реализации такого товара, в том числе в составе комплекта (набора), а также при передаче прослеживаемых товаров в рамках выполненных работ.

Также в строке 5а «Документ об отгрузке» нужно указывать не только номера и даты документов, подтверждающих поставку товаров, но и их наименования. Об этом сказано в постановлении правительства от 16.08.2024 № 1096.

Некоторые другие нюансы и изменения в правилах также найдете здесь.

А еще наши эксперты рассказали, выставлять ли счет-фактуру и начислять ли НДС, если вам поступила ошибочная переплата.

Приглашаем вас принять участие в бесплатном онлайн-конгрессе, организованном компанией «Такском» и журналом «Налоговая политика и практика» ФНС России

Мероприятие пройдет 03 октября с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

В программе конгресса представлены актуальные темы:

  • Налог на прибыль в 2024 году

  • НДФЛ: изменения в законодательстве

  • Актуальные вопросы налогового контроля. Новации — 2025 года

  • НДС — принципиальные изменения и спорные вопросы 2024 года, перспективы 2025 года

  • Работа с МЧД в 2024 году: как использовать и что учесть

  • «Такском-Досье»: эффективный инструмент для проверки контрагентов и оценки рисков сотрудничества

Среди спикеров конгресса эксперты компании «Такском» и представители ФНС.
 
Все участники получат доступ к онлайн-трансляции конгресса, презентациям и видеозаписям спикеров компании «Такском» и независимого эксперта , а также материалам от журнала «Налоговая политика и практика».

Запись мероприятия предоставляться не будет! Ждём всех на прямой трансляции.

Регистрация обязательна! Ссылка на онлайн-трансляцию будет направлена за час до начала мероприятия на указанный при регистрации адрес электронной почты.

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 Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8KE7Hg.

ИП при получении патента указал одного сотрудника, но не стал его нанимать: придется оправдываться перед налоговой

Предприниматель, получая патент, указал в нем количество сотрудников — 1, но некоторым причинам так и не нанял работника. Налоговики прислали ему требование явиться в ФНС и объяснить отсутствие отчетности за работников. Коллеги советуют просто написать объяснительную — сотрудников нанимать не стал… и указать причину.

Кстати, считать самого ИП за работника при получении патента не нужно!

Что меняется в законодательстве с 1 октября

Мы собрали дайджест изменений. Кроме уже известной вам новой формы счета-фактуры есть и другие изменения по НДС. Например, уточнен порядок определения ставки НДС при реализации авто и мотоциклов на перепродажу.

Кроме того:

  • Серьезно вырастет утильсбор.

  • Появятся новые возможности и обязанности по ОСАГО.

  • Открывается больше возможностей у сервиса «Знай своего клиента», хотя бухгалтеры говорят выглядит он пока для бизнеса бесполезным.

  • Меняется порядок ведения кассовых операций.

  • Роскомнадзор будет напрямую блокировать так называемые «зеркала» (копии) пиратских сайтов.

  • Вырастут военные пенсии, можно будет обжаловать решения призывной комиссии онлайн и т.д.

Как указывать адрес при регистрации бизнеса, чтобы не получить отказ

При государственной регистрации бизнеса информация об адресе юридического лица должна соответствовать сведениям в Государственном адресном реестре (ГАР).

Если в реестре не будет данных о помещении, то в заявлении адрес компании можно указать до показателя «Здание/сооружение» включительно. Как сказано на сайте ФНС, несоблюдение этого правила станет основанием для отказа в регистрации.

Бухгалтеры рассказывают о том, сколько им платят

Мы проводим большой опрос среди бухгалтеров на разных участках учета: хотим выяснить, сколько они реально зарабатывают. Проголосовать в опросе может каждый.

Пока статистика выглядит следующим образом (голосов мало, уверены, все может поменяться).

  • Зарплата гораздо выше у тех, кто ведет учет ВЭД.

  • Низкая зарплата присуща бухгалтерам на первичке.

  • Не могут похвастаться крупным заработком и те, кто занимается учетом ОС и материалов.

Вот так прокомментировал состояние рынка один из наших читателей:

Если хочется зарабатывать больше, но бухгалтерия поднадоела, можно уйти в смежную профессию. Мы разработали курс «Аналитик 1С», который легко осваивают вчерашние бухгалтеры. Освойте новую профессию и получите диплом профпереподготовки государственного образца. Станьте востребованным высокооплачиваемым специалистом с широким кругозором и умением проводить системный анализ!

Курс можно купить за 9 900 ₽ вместо 59 900 ₽. Новый учебный поток стартовал уже 1 октября, но мы пока сохраняем скидку, чтобы вы успели записаться!

Мем дня

Бухгалтер пытается понять, когда уже закончатся все эти изменения.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1780 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша кашляет и хлюпает носом со всей страной редакция

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