С 1 октября действует новая форма счета-фактуры. 🚀«Ночной бухгалтер» № 1780

С сегодняшнего дня бизнесу нужно использовать новую форму счета-фактуры. Изменения связаны с добавлением графы для указания стоимости прослеживаемого товара без НДС. Поменялись и правила заполнения формы. Бухгалтеры считают, что документ не резиновый и скоро придется печатать его буквально на простынях.

Сегодня в выпуске:

Что поменялось в счет-фактуре с 1 октября.

У ИП на патенте требуют объяснить отсутствие отчетов за сотрудников.

Каке еще изменения произошли с 1 октября: обзор бухгалтеру и не только.

ФНС разъяснила правила указания адреса регистрации компании.

Бухгалтеры раскрывают размеры оплаты на участках. Опрос

Мем дня.

Изменения в счет-фактуре

С 1 октября 2024 года следует применять обновленную форму счета-фактуры, в том числе корректировочного.

Кабмин добавил в счет-фактуру графу 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях».

Графу заполняют в случае реализации такого товара, в том числе в составе комплекта (набора), а также при передаче прослеживаемых товаров в рамках выполненных работ.

Также в строке 5а «Документ об отгрузке» нужно указывать не только номера и даты документов, подтверждающих поставку товаров, но и их наименования. Об этом сказано в постановлении правительства от 16.08.2024 № 1096.

Некоторые другие нюансы и изменения в правилах также найдете здесь.

А еще наши эксперты рассказали, выставлять ли счет-фактуру и начислять ли НДС, если вам поступила ошибочная переплата.

Приглашаем вас принять участие в бесплатном онлайн-конгрессе, организованном компанией «Такском» и журналом «Налоговая политика и практика» ФНС России

Мероприятие пройдет 03 октября с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

В программе конгресса представлены актуальные темы:

Налог на прибыль в 2024 году

НДФЛ: изменения в законодательстве

Актуальные вопросы налогового контроля. Новации — 2025 года

НДС — принципиальные изменения и спорные вопросы 2024 года, перспективы 2025 года

Работа с МЧД в 2024 году: как использовать и что учесть

«Такском-Досье»: эффективный инструмент для проверки контрагентов и оценки рисков сотрудничества

Среди спикеров конгресса эксперты компании «Такском» и представители ФНС.



Все участники получат доступ к онлайн-трансляции конгресса, презентациям и видеозаписям спикеров компании «Такском» и независимого эксперта , а также материалам от журнала «Налоговая политика и практика».

Запись мероприятия предоставляться не будет! Ждём всех на прямой трансляции.

Регистрация обязательна! Ссылка на онлайн-трансляцию будет направлена за час до начала мероприятия на указанный при регистрации адрес электронной почты.

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ИП при получении патента указал одного сотрудника, но не стал его нанимать: придется оправдываться перед налоговой

Предприниматель, получая патент, указал в нем количество сотрудников — 1, но некоторым причинам так и не нанял работника. Налоговики прислали ему требование явиться в ФНС и объяснить отсутствие отчетности за работников. Коллеги советуют просто написать объяснительную — сотрудников нанимать не стал… и указать причину.

Кстати, считать самого ИП за работника при получении патента не нужно!

Что меняется в законодательстве с 1 октября

Мы собрали дайджест изменений. Кроме уже известной вам новой формы счета-фактуры есть и другие изменения по НДС. Например, уточнен порядок определения ставки НДС при реализации авто и мотоциклов на перепродажу.

Кроме того:

Серьезно вырастет утильсбор.

Появятся новые возможности и обязанности по ОСАГО.

Открывается больше возможностей у сервиса «Знай своего клиента», хотя бухгалтеры говорят выглядит он пока для бизнеса бесполезным.

Меняется порядок ведения кассовых операций.

Роскомнадзор будет напрямую блокировать так называемые «зеркала» (копии) пиратских сайтов.

Вырастут военные пенсии, можно будет обжаловать решения призывной комиссии онлайн и т.д.

Как указывать адрес при регистрации бизнеса, чтобы не получить отказ

При государственной регистрации бизнеса информация об адресе юридического лица должна соответствовать сведениям в Государственном адресном реестре (ГАР).

Если в реестре не будет данных о помещении, то в заявлении адрес компании можно указать до показателя «Здание/сооружение» включительно. Как сказано на сайте ФНС, несоблюдение этого правила станет основанием для отказа в регистрации.

Бухгалтеры рассказывают о том, сколько им платят

Мы проводим большой опрос среди бухгалтеров на разных участках учета: хотим выяснить, сколько они реально зарабатывают. Проголосовать в опросе может каждый.

Пока статистика выглядит следующим образом (голосов мало, уверены, все может поменяться).

Зарплата гораздо выше у тех, кто ведет учет ВЭД.

Низкая зарплата присуща бухгалтерам на первичке.

Не могут похвастаться крупным заработком и те, кто занимается учетом ОС и материалов.

Вот так прокомментировал состояние рынка один из наших читателей:

Если хочется зарабатывать больше, но бухгалтерия поднадоела, можно уйти в смежную профессию. Мы разработали курс «Аналитик 1С», который легко осваивают вчерашние бухгалтеры. Освойте новую профессию и получите диплом профпереподготовки государственного образца. Станьте востребованным высокооплачиваемым специалистом с широким кругозором и умением проводить системный анализ!

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Мем дня

Бухгалтер пытается понять, когда уже закончатся все эти изменения.

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