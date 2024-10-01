📅 Важные изменения с 1 октября: что нужно знать бухгалтеру

С начала октября 2024 года начинает действовать ряд новшеств и поправок в российском законодательстве. Многие из них напрямую затрагивают работу бухгалтера.

НДС и счета-фактуры

С 1 октября начала действовать новая форма счета-фактуры

В документе появилась дополнительная графа, где нужно указать без НДС стоимость товара, который подлежит прослеживаемости.

С 1 октября больше товаров освобождены от авансового НДС

Правительство дополнило перечень товаров, работ и услуг, длительность производственного цикла которых свыше 6 месяцев.

С 1 октября меняется порядок заполнения счетов-фактур

Постановление Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096 скорректировало порядок заполнения счета-фактуры, а также саму форму бланка.

Изменен перечень операций, освобождаемых от НДС

Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ убрал из п. 2 ст. 149 НК, в частности, услуги по проведению техосмотра, оказываемые операторами техосмотра. И добавил услуги по обращению с ТКО, предоставляемые управляющими организациями, ТСЖ, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами — при условии приобретения таких услуг у региональных операторов по обращению с ТКО.

Теперь не подлежит обложению НДС страхование и перестрахование организацией, выполняющей функции страховой и гарантийной поддержки экспорта и импорта.

С 1 октября уточнен порядок определения ставки НДС при реализации авто и мотоциклов на перепродажу

Теперь при продаже автомобилей и мотоциклов, купленных для перепродажи, налоговую ставку определяют по новой формуле.

Утильсбор

С 1 октября существенно вырастет утилизационный сбор

Правительство внесло изменения в свои акты, затрагивающие утильсбор.

Страхование и ОСАГО

С 1 октября можно бесплатно получать сведения о себе из АИС страхования

Их можно получать по запросу в электронном виде и ограниченно на бумажном носителе.

С 1 октября — новый порядок использования электронных документов по ОСАГО

Обмениваться информацией и документами со страховой компанией можно лично, через ее сайт и мобильное приложение, Госуслуги и электронную почту, финансовую платформу, сайт профессионального объединения страховщиков, а также сайт и мобильное приложение страхового агента или брокера.

Дополнительно защитили интересы клиентов страховых компаний

Введено тестирование физлиц, покупающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. В некоторых случаях оно не потребуется. Например, если покупатель имеет статус квалифицированного инвестора. Если необходимое тестирование не проводили, от договора можно отказаться и вернуть страховую премию.

Госзакупки

Уточнены нормы о госзакупках

Дополнены общие правила участия в закупках юрлиц, а также порядок рассмотрения по существу жалобы на действия или бездействие субъекта контроля в сфере закупок.

Банковские и кассовые операции, отмывание

Банк России продлил ограничения на перевод средств за границу. Другие лимиты тоже в силе

Регулятор продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода. Можно перевести не больше 1 млн долларов в месяц.

С 1 октября будет больше возможностей у сервиса «Знай своего клиента»

На платформе «Знай своего клиента» можно проверить, относится ли контрагент к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Теперь можно оспорить отнесение к высокому риску совершения подозрительных операций

С 1 октября 2024 года организации и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени такого риска.

Установлен состав информации об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций

В силу Указания ЦБ от 28.06.2023 № 6473-У это ИНН и сведения о наличии (отсутствии) факта отнесения Банком России к группе высокой степени (уровня) риска подозрительных операций. Доступ к этой информации через сайт Банка России есть у неограниченного круга лиц.

Контроль за деятельностью платежных агентов станет лучше с 1 октября

После 01.10.2024 нельзя вести деятельность по приему платежей в качестве оператора при отсутствии сведений о нем в реестре операторов по приему платежей ЦБ. Также предусмотрено создание СРО операторов по приему платежей.

Меняется порядок ведения кассовых операций

На основании Указания Банка России от 09.01.2024 № 6658-У к кассовым операциям отнесен размен банкнот и монеты Банка России одного номинала на другой. Это оформляют квитанцией.

Установлено, что наличность, полученную в кредитной организации, допустимо принимать в упаковке банка полными и неполными пачками банкнот — по надписям на верхних накладках пачек с проверкой количества корешков, целости упаковки, наличия реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах, оттисках клише. А также мешками с монетой — по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой целости упаковки, наличия реквизитов на пломбах, оттисках клише и ярлыках к мешкам.

Кредитные истории

На основании указания ЦБ от 29.09.2023 № 6551-У меняется порядок формирования кредитной истории.

Скорректирован порядок расчета величины среднемесячного платежа по договору денежного займа, кредита.

Теперь кредитная информация по рамочному договору (с открытыми условиями) не формируется. Только по отдельным договорам, заявкам на основании либо во исполнение рамочного договора.

Внесены изменения в перечни показателей кредитной информации физлица и юрлица.

Интернет

С 1 октября начнут по-новому бороться с копиями пиратских сайтов

Копии пиратских сайтов («зеркала») будут блокироваться напрямую Роскомнадзором.

Реклама

Расширен перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках федерального госконтроля и надзора в сфере рекламы (приказ ФАС от 01.07.2024 № 434/24).

К индикаторам отнесено распространение в телепрограммах и телепередачах рекламы, содержащей указание на преимущества рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, рекламодателем, в отношении рекламы которого в течение двух лет, предшествующих дате выявления распространения рекламы, был установлен факт распространения недостоверной рекламы.

Пенсии и зарплаты

1 октября повысят военные пенсии

Для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%.

Индексация зарплат работникам федеральных учреждений

С 1 октября на 5,1% повышена оплата труда работников федеральных госучреждений. Это медработники клинических центров, преподаватели федеральных вузов, работники гидрометеорологической службы, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры и др., а также о гражданский персонал силовых ведомств.

С 01.10.2024 адвокаты от государства станут зарабатывать больше

Правительство приняло решение об индексации размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда.

Обжалование

Россияне смогут обжаловать решение призывной комиссии онлайн

С 1 октября 2024 года призывники смогут обжаловать решение военкоматов о призыве в армию в досудебном порядке на портале Госуслуги или через МФЦ.

Маркировка товаров

Участники оборота гигиенических средств и антисептиков должны маркировать остатки товаров и представлять в систему «Честный ЗНАК» сведения о маркировке и вводе в оборот этих товаров.

Участники оборота сухих кормов для животных, вводящие их в оборот, должны наносить средства идентификации на корма и представлять в систему сведения о нанесении и вводе в оборот.

То же самое касается ветеринарных лекарств, растительных масел в стеклянной или полимерной потребительских упаковках, безалкогольного пива.