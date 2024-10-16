Пора платить по счетам: до 2 декабря надо заплатить налог на доход по вкладам за 2023 год. 💸«Ночной бухгалтер» № 1791

Самим считать ничего не придется, налоговая все уже посчитала и разослала уведомления. Главное убедиться, что вам обложили НДФЛ доход только свыше 150 000 рублей.

Сегодня в выпуске:

ФНС собирает НДФЛ по доходам от вкладов.

С 2025 года появятся товары и операторы электронной торговли + декларация на такие товары.

Заемный труд хотят вернуть в ТК.

В сельских магазинах, похоже, скоро можно будет снимать деньги через кассу.

Другие новсти дня.

Мем дня.

А ты заплатил налог?

До 2 декабря 2024 надо заплатить НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год. Налогом облагается не вся сумма, а только проценты свыше 150 000 рублей.

В 2021 и 2022 году НДФЛ в этом случае не уплачивался, действовал мораторий, а вот доходы 2023 года уже облагаются налогом.

ФНС, конечно, разослала уведомления с рассчитанной суммой налога, но стоит ее проверить. Кроме того, те кто подает декларацию 3-НДФЛ, самостоятельно будут заполнять данные в отчете по доходам от вкладов. В чате ФНС в телеграм ведомство отвечает, как правильно заполнить декларацию, так как налогоплательщики жалуются, что автоматически данные не подтягиваются..

Для упрощения таможенного контроля введут институт оператора электронной торговли

Заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин отметил, что с 2025 года вступит в силу новая глава ТК ЕАЭС об электронной торговле. Она предусматривает выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию, введение института оператора электронной торговли и декларации на товары электронной торговли, а также другие изменения.

Так что бухгалтерам, ведущим компании с ВЭД стоит готовиться к новшествам.

Успейте занять лучшие места на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Ее посвящаем не только предстоящим с нового года изменениям, но и годовой отчетности, проверкам, новшествам в 1С.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии, фуршет, профессиональныхй фотограф.

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С 2025 года в ТК могут вернуть нормы о заемном труде

У бизнеса появиится возможность направлять сотрудников временно на работу к другому работодателю. При этом данные о таких перемещениях нужно будет передавать на портал «Работа России».

Законопроект определит круг очертит круг таких работодателей и требования к ним, в том числе наличие аккредитации, если это частное агентство занятости.

Снимать наличку скоро можно будет прямо в кассе сельских магазинов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит гражданам снимать с карты наличные деньги на кассе поселковых магазинов.

Жители крупных городов не испытывают проблем со снятием денег с карты, или их внесением, а ряд крупных супермаркетов, которые заключили договор с банком и получили статус банковского платежного агента, могут предоставить услугу по снятию наличных.

В деревнях и поселках люди вынуждены ездить в ближайший районный центр, чтобы провести по карте операции с наличными. Проект меняет положения статьи 346.43 НК, а вовсе не закона 54-ФЗ, он разрешает предпринимателям в рамках применения ПСН (а это одна из популярных систем налогообложения для ИП) и добавляет еще один вид деятельности в рарешенные:

«7) деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг, за исключением услуг банковских платежных агентов (субагентов) по принятию от физического лица наличных денежных средств и их внесению на его банковский счет, а также по выдаче физическому лицу наличных денежных средств с его банковского счета, оказываемых банковскими платежными агентами (субагентами) этим физическим лицам при осуществлении ими розничной торговли на объектах стационарной торговой сети в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений;»

Благодаря изменениям граждане смогут снимать с карты или вносить на нее наличные на кассе поселковых магазинов.

Кстати, налогивики настаивают, что упрощенцам пора обновлять ПО на своих кассах в связи с тем, что с 2025 года они станут плательщиками НДС и необходимо отражать налог при пробитии чека.

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