Дожили: УФНС грозится заводить уголовные дела за положительное сальдо ЕНС. 👀«Ночной бухгалтер» № 1796

Это мог быть анекдот, но это правдивая правда. Налоговики одного из региональных УФНС ругаются на бизнесменов за излишнее пополнение ЕНС. Предприниматели кладут деньги на единый счет, а затем пишут заявление на возврат переплаты. Налоговая возмущена и напоминает, что вообще-то ЕНС нужен для расчетов по налогам и взносам, а не для хранения денег.

Сегодня в выпуске:

Налоговая негодует и грозит УК за переплату.

Хочешь за границу? Плати налог. Интересная инициатива.

Суточные повышать не будут. Такого в планах Минфина нет.

Малый бизнес будет платить больше страховых взносов в 2025 году.

💣ИП с доходами более 60 млн в 2024 году не сможет применять ПСН в 2025 году.

У «Клерка» скоро День рождения! Праздник у нас — подарки у вас!

В гостях у «Клерка» Дмитрий Пугин, создатель сети кофеен Mister Kofeman.

Мем дня.

Слишком много денег тоже плохо

Оренбургское УФНС решило пожурить налогоплтельщиков, которые использует ЕНС, как личный электронный кошелек.

Им не понравилось, что предприниматели сначала кладут большие суммы на единый счет, а потом хотят вернуть их как переплату. Налоговики рассматривают такие действия «как попытку проведения незаконной финансовой операции». При этом деньги возвращать ФНС не торопиться, а проводит мероприятия налогового контроля (истребует документы и пояснения у заявителей, приглашают должностных лиц на допрос в налоговые органы, проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и ИП и т.д.), а сам возврат денег производит только после такой проверки.

Какую схему усмотрели в действиях предпринимателей налоговики не очень понятно. Наши читатели выдвинули версию, что таким образом бизнес прячет деньги от постороннего взыскания. Ведь с ЕНС списать их может только налоговая.

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Президент Российского союза туриндустрии предлагает ввести налог на отпуск за границей

Президент РСТ Илья Уманский предложил создать государственный фонд, в который каждый покупатель зарубежного тура будет платить сбор.

Уманский отметил, что страховые компании отказываются страховать ответственность туроператоров, средства в фонде персональной ответственности растут вместе с оборотом компаний (к концу 2024 года по прогнозу РСТ фонд вырастет до 3,5 млрд рублей), но туроператоры не получают дивидендов.

Новый налог с каждого проданного тура дал бы гарантии туристам от государства, а дивиденды туркомпании могли бы направить на развитие внутреннего туризма.

Повышения лимита суточных не будет

Минфин отверг предложение об увеличении размера суточных, необлагаемых НДФЛ и взносами с 700 до 1 500 рублей в письме от 17.09.2024 № 03-15-05/88540.

Никто не запрещает бизнесу устанавливать повышенный размер суточных, хоть 10 000 в день, вот только с превышения лимита придется платить НДФЛ и взносы. Минфин считает, что сейчас все справедливо, а вот если лимит вырастет и бОльшая сумма не будет облагаться взносами, то сотрудники недополучат их на свой ИЛС и лишатся прибавки к будущей пенсии.

Мнения сотрудников очевидно никто не спрашивал — важнее им сейчас получить достойные суточные, не накладывая дополнительные расходы на работодателя или получить некую предполагаемую прибавку к пенсии.

Упомянули и потери бюджета.

А мы решили провести опрос и узнать, а сколько суточных платят нашим читателям.

🐱‍🏍Не пропустите VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

Хотите два дня общаться с коллегами в неформальной обстановке, завести новые бизнес-знакомства, услышать об изменениях в НК, годовой отчетности и не только от ведущих экспертов-практиков? Тогда ждем вас 5 и 6 декабря в Москве на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

Больше спикеров, больше времени на вопросы, фуршет, разыгрыши подарков, пакеты участников с приятными сюрпризами от «Клерка» и его друзей.

Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

Малый бизнес должен готовиться к увеличению налоговой нагрузки

Недавно мы уже рассказывали об увеличении взносов в выпуске «Ночного бухгалтера» № 1793 и даже привели в нем примеры расчетов по новым правилам.

Теперь стало точно известно, что начислять взносы по пониженному тарифу 15% малый и средний бизнес будет с выплат, превышающих 1,5 МРОТ. Госдума окончательно приняла законопроект с поправками в НК, так что ждать пересмотра этой нормы не стоит.

Кроме того, принят законопроект с новым МРОТ с 2025 года. Он составит 22 440 руб.

Мы составили сравнительную таблицу с наглядным примером расчета.

Для ИП пропала возможность применять патент с нового года, если за прошлый доходы превысили 60 млн рублей

Это еще одна из последних принятых поправок в НК.

Сейчас право на ПСН утрачивается, если доход текущего года по ПСН+УСН составит более 60 млн рублей.

С 2025 года значение будет иметь не только доход текущего года, но и предыдущего.

Если в 2024 году ИП на ПСН+УСН заработал более 60 млн рублей, то в 2025 году у него не будет права на ПСН. ИП придется работать на УСН с НДС.

Вот так вот «добровольно-принудительно» бизнес переходит к уплате НДС.

🎈У «Клерка» праздник, но подарки мы дарим вам!

Скоро вашему любимому «Клерку» исполнится 23 года. Если хотите нас поздравить — напишите пару теплых слов в комментариях.

Но мы не привыкли праздновать без наших любимых читателей, поэтому хотим и для вас устроить праздник: забирайте свои подарки!

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На ТоТ еще разговор пришел мистер Kofeman

Сегодня вышел новый выпуск интервью в формате «Тот еще разговор». Его гость — Дмитрий Пугин, создатель сети кофеен Mister Kofeman.

Узнаете, за счет чего работает и масштабируется бизнес франшиз, какие сотрудники должны быть в его отделе продаж и какая вообще рентабельность у кофейного бизнеса.



После интервью с Дмитрием Пугиным — создателем сети кофеен Mister Kofeman — вы заново откроете для себя любимую кофейню с бариста или вендинговый автомат в фойе бизнес-центра.

Совет от редакции

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Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1796 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша запасается попкорном, чтобы посмотреть суды с ФНС по поводу переплат редакция