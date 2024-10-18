У малого и среднего бизнеса вырастут страховые взносы с 2025 года. 💰«Ночной бухгалтер» № 1793

Новый законопроект предусматривает, что по льготной ставке 15% взносами будет облагаться доход сотрудников свыше 1,5 МРОТ (сейчас 1 МРОТ). То есть доля зарплаты, с которой будут брать взносы по стандартной ставке (30%), вырастет.

Сегодня в выпуске:

Реформу все не остановить — теперь взялись за взносы.

Обзор рекомендаций ФНС для упрощенцев на 2025 год.

Идет повторная рассылка повесток от военкоматов.

1С поднимет цены на свои продукты в 2025 году.

Производителям могут запретить менять объем упаковки и вводить потребителей в заблужление.

Что съесть бухгалтеру на завтрак — забирайте идеи на выходные и будни.

Мем дня.

Повысят нагрузку по страховым взносам на малый и средний бизнес

Правительственный законопроект уже одобрен в первом чтении. Он меняет порядок применения малым и средним бизнесом (МСП) льготных страховых взносов по ставке 15%.

Поправки внесут в ст. 427 НК, Пониженный тариф взносов в размере 15% МСП должны будут применять в отношении выплат, превышающих 1,5 МРОТ. Сейчас — 1 МРОТ. То есть вырастет доля зарплаты, в отношении которой применяется общая ставка взносов 30%. Ввести изменения хотят с 1 января 2025 года.

Пример:

Зарплата сотрудника 40 000 рублей, МРОТ в 2024 году 19 242 рубля, в 2025 году составит — 22 440 руб. (по проекту).

Работодатель из МСП платит в 2024 году:

19 242 * 30% = 5 772,60 руб. взносов с суммы в размере МРОТ

40 000 - 19 242 = 20 758 руб.

20 758 * 15% = 3 113,70 руб. с суммы зарплаты свыше МРОТ

Всего взносов: 5 772,60 + 3 113,70 = 8 886,30 руб.

Работодатель — МСП заплатит в 2025 году:

22 440 * 1,5 * 30% = 10 098 руб. взносов с суммы в размере 1,5 МРОТ

40 000 - (22 440 *1,5) = 6 340 руб.

6 340 * 15% = 951 руб. с суммы зарплаты свыше 1,5 МРОТ

Всего взносов: 10 098 + 951 = 11 049 руб.

Разница в данном случае по одному работнику с зарплатой 40 000 рублей составила 2 162,70 руб!

Обзор рекомендаций из инструкции ФНС для упрощенцев

Мы собрали для вас обзор методических рекомендаций, которые опубликовала налоговая в преддверии реформы-2025 для УСН. Например, ФНС объяснила, в каких случаях нельзя применять специальные ставки, когда можно пользоваться вычетом по НДС, как считать лимит доходов и др.

Наши коллеги из компании БЛТ опубликовали пост, в котором обсуждают, на что ориентироваться при выборе ставки НДС на 2025 год если ваш бизнес на УСН.

А мы организовали срочный БЕСПЛАТНЫЙ вебинар: НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 г, который 22 октября в 15:00 по мск проведет Вера Сокуренко, наш постоянный эксперт, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России. Не пропустите вебинар — зарегистрируйтесь сейчас, запись будет платной!

Идет тестирование работы электронного реестра. Радоваться надо

Радоваться рассылке электронных повесток, которые в дополнение к бумажным стали получать московские призывники, призвал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. ВЕдь это значит, что система работает.

До 1 января 2025 года, пока не заработает в полную силу информационный ресурс военнообязанных, будет тестовый режим. Единый реестр электронного воинского учета тестируется только в трех регионах РФ: Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине.

1С подорожает

В 2025 году компания 1С поднимет цены на свои продукты, но обещает сделать это повышение постепенным. С 1 апреля 2025 года увеличатся цены для лицензий ПРОФ, по которым одновременно могут работать до 500 пользователей. Для крупного бизнеса с лицензией КОРП стоимость поднимут с 1 июля 2025 года. В целом большинство продуктов подорожает на 14%, массовые лицензии (это 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, 1С:УТ и др.) — на 10%, а стоимость по некоторым отдельным позициям вырастет на 18%

Это плановое повышение, связанное с ростом инфляции, а также с повышением расходов на разработку. Коментарии к новости дал представитель 1С и представитель бизнеса, который работает с продуктами 1С с 1991 года.

Успейте занять лучшие места на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Ее посвящаем не только предстоящим с нового года изменениям, но и годовой отчетности, проверкам, новшествам в 1С.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии, фуршет, профессиональныхй фотограф.

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

Запрет на уменьшение упаковки

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов обратился к Михаилу Мишустину и генпрокурору Игорю Краснову. Он просит запретить уменьшать размер упаковки при производстве значимых продуктов: масла, молока, сахара, соли, чая, муки, риса и др.

Чтобы сохранить прежнюю цену, но при этом не понсети убытки при повышенной инфляции, производители уменьшают размер упаковки, например вместо литра молока, вы можете купить 950 или 900 мл.

Немотря на то, что в коментариях наши читатели пишут, что покупатели — не дураки и могут посчитать разницу, такой психологический прием работает.

Конечно, если производители перестанут уменьшать упаковку, цены они неприменно поднимут.

Завтрак бухгалтера: мужской и женский

А вы знали, что мужчине и женщине стоит завтракать разными продуктами? Сегодня наш постоянный блогер поделилась ценной информацией, а также рецептами. В комментариях тема еды оказалась очень обсуждаемой — оказывается, многие бухгалтеры завтракают просто кофе ,а уже чуть позже устраивают второй завтрак с бутербродами и прочими вкусностями. Расскажите и вы свои любимые рецепты.

Для тех, кто насыщает себя не только приятной едой, но и является гурманом в знаниях мы приготовили отличную акцию на онлайн-курсы для подготовки идеальных отчетов по 3 690 рублей. Какие онлайн-курсы можно пройти по акции: Бухгалтер ИП, Главбух на УСН, Бухгалтерия маркетплейса, НДС, Налоговая реформа-2025. Ищите их все и даже больше в каталоге.

Мем дня

Бухгалтер, который прочитал все новости за день на «Клерке»

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Ваша хочется в теплый плед с чашкой какао, а не это вот всё редакция