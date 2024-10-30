С 2025 года АУСН заработает по всей России. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1801

АвтоУСН решено распространить на всю территорию РФ. Конечно, решение вводить или нет режим в конкретном регионе, будут решать местные власти. Нам кажется, что это шаг к всеобщему налоговому мониторингу, а вам?

Сегодня в выпуске:

АУСН для всех.

Малый бизнес будет платить пониженные взносы в 2025 году с зарплаты выше 33 660 рублей.

На какие налоги не распространяется амнистия по дроблению: таблица.

Без уведомлений по ЕНП налоговая не может списать имущественные налоги.

Вкусняшки попали под маркировку.

Wildberries запускает сервис B2B (торговля с юрлицами).

Как вернуть деньги за некачественный товар.

Мем дня.

АУСН — первый звоночек?

Мы не уставали говорить о том, что всему бизнесу в обозримом будущем грозит всеобщий налоговый мониторинг. Цифровизация, автоматизация, межведомственный обмен, предоставление доступа к налоговой тайне, ЭДО и вот теперь еще и АУСН. АвтоУСН с 2025 года будет разрешено применять в любом регионе России. А что такое по сути автоматизированная упрощенка? Это когда за тебя (практически) считают налоги, а все операции открыты и прозрачны — что доходы, что расходы. Прзрачность и доступность данных - в этом и идея налогового мониторинга.

С одной стороны новость хорошая — больше выбора режимов налогообложения. С другой — исходя из практики, которая уже сложилась, АУСН далеко не всегда облегчает жизнь предпринимателей, возникают ошибки, возрастают риски от обманчиво простой системы учета доходов-расходов. ИП, которые радостно перешли на АвтоУСН и решили работать без бухгалтера, в последствии были вынуждены его нанять, чтобы разгрести возникшие проблемы.

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Нужно платить зарплату выше 33000, чтобы платить пониженные взносы

С 2025 года вырастет МРОТ до 22 440 руб., а еще увеличат планку для применения пониженной ставки по взносам для малого бизнеса (сейчас пониженные взносы платят с зарплаты свыше 1МРОТ, а будут с 1,5 МРОТ, а это — 33 660 руб.).

Напомним, что обычная ставка — 30%, а пониженная — 15%.

Изменения означают, что вырастет финансовая нагрузка на малый бизнес.

По этим налогам амнистии не будет

Одна из самых обсуждаемых последние дни тем — амнистия по дроблению. ФНС даже выпустила рекомендации по ее применению. В частности в них описано, какие налоги, прямо или косвенно касающиеся дробления, не будут амнистированы.

Смотрите таблицу с этими налогами здесь.

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Нет уведомления — бюджет страдает

ФНС настойчиво напоминает об обязанности сдать уведомление на имущественные налоги. 25 октября истек срок представления уведомлений по налогу на имущество организаций и земельному налогу за 3 квартал 2024 года, но сдали их не все. В результатае налоговая не может списать с ЕНС налоги в бюджет.

Больше маркировки!

Маркировка постепенно захватывает все больше и больше товаров. Добрались и до вкусняшек — с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку. Список товаров вы можете посмотреть здесь.

Бизнес для бизнеса

Маркетплейс Wildberries запускает сервис, который позволит селлерам торговать с юридическими лицами. Пока что заключение таких B2B-сделок доступно в тестовом режиме и только некоторым продавцам, но скоро воспользоваться им смогут все. Получить товар покупатель сможет так же, как физлица — в пункте выдачи заказов.

Как вернуть деньги, если вам попался некачественный товар?

Далеко не се знают свои потребительские права, а иногда родавцы вводят покуптелей в заблуждение, утверждая, что определенный товар закон запрещает принимать к возврату. Часто отказывают в возврате при отсутствии чека или ставят покупателя в такую ситуацию, когда он вынужденно отказывается от возврата (например, сообщают, что товару нужна экспертиза, а займет она дооолгие месяцы).

О том, как защитиить свои права, вы узнаете из этой статьи.

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